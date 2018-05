Στην Κρήτη τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards

Στην Κρήτη θα διοργανωθούν τα εφετινά βραβεία του καταξιωμένου Διεθνούς Οργανισμού Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) γνωστά και ως "The Oscars of Luxury", σε ειδική τελετή στο OUT OF THE BLUE Capsis Elite Resort στις 6 Οκτωβρίου, τραβώντας τα βλέμματα της παγκοσμιας τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Πέρυσι, η απονομή των βραβείων είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο The Ecali Club. Θα είναι η πρώτη φορά που η Κρήτη φιλοξενεί τελετή διεθνών βραβείων.

Κορυφαίες προσωπικότητες από την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία θα παρακολουθήσουν την τελετή και θα συναγωνισθούν για την κατάκτηση των βραβείων SIGNUM VIRTUTIS καθώς και πολλοί VIP όπως ο Πρίγκιπας Massimiliano della Torre e Tasso, η Πριγκίπισσα Costanza della Torre e Tasso και η Πριγκίπισσα Χοεντσόλερν, Nathalie.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός παρουσιαστής πολυτελών εκδηλώσεων Ece Vahapoglu, και θα περιλαμβάνει μια πλούσια υποδοχή κοκτέιλ, ένα δείπνο-γκαλά, τις παρουσιάσεις των βραβείων και διασκέδαση.

Τα βραβεία έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βιομηχανία φιλοξενίας δίνοντας έμφαση στη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους νικητές καθώς και στην αποκλειστικότητα. Τελετές βραβείων έχουν διοργανωθεί ακόμα στην Ισπανία (2 φορές), στη Μαλαισία, το Μπαλί και στην Ελλάδα.

Κρήτη, ο ανερχόμενος διεθνής προορισμός για διακοπές

Η Κρήτη διαθέτει ξενοδοχεία-διαμάντια και αποτελεί περισσότερο από ποτέ ανερχόμενο τουριστικό προορισμό, δήλωσε ο πρόεδρος των βραβείων, κ. Khalil EL-Mouelhy.

Το OUT OF THE BLUE Capsis Elite Resort χάρη στην εξαιρετική τοποθεσία του, διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή τη ξεχωριστική και απαιτητική διοργάνωση και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με αυτό, τόνισε.

Έπειτα από την τελετή του 2017 που διεξήχθη στην Αθήνα, και είχε εξαιρετική επιτυχία, φέτος οι προσδοκίες είναι ακόμα μεγαλύτερες, δήλωσε.

Η εκδήλωση θα αναγνωρίσει όχι απλώς τα εντυπωσιακά επιτεύγματα των νικητών αλλά αποτελεί και ένα γεγονός για δικτύωση υψηλού επιπέδου που σχεδιάστηκε για να φέρει πιο κοντά τους ηγέτες της βιομηχανίας πολυτελούς φιλοξενίας.

Έχοντας ήδη λάβει το SIGNUM VIRTUTIS, την αναγνώριση αριστείας στα βραβεία SSLHLA ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία και Resort, νιώθουμε ότι είμαστε το ιδανικό μέρος για τη διοργάνωση, δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort, κ. Ντία Καψή.

Με την ξεχωριστή γαστρονομία, τις πολυτελείς σπα υπηρεσίες και την όμορφη ακτή, ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους νικητές την πραγματική κρητική φιλοξενία με την άποψη του Ομίλου Καψή.