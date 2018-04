Παρουσίαση του διεθνούς ιστορικού συνεδρίου της Λήμνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, 16 Απριλίου, στην αίθουσα Τελετών της ΛΑΕΔ, η παρουσίαση του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο ‘Lemnos, the Armistice of Moudros and the End of WWI: History and Legacies’, που προγραμματίζεται να γίνει στην Λήμνο στις 25-28 Μαίου 2018, με αφορμή την εκατονταετηρίδα από την Υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου(1918-2018) και την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε κοινή δράση το ΥΠΕΘΑ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Λήμνου και ο Σύλλογος Πολιτισμού “Οι Φίλοι του Anzac από τη Λήμνο”, συνδιοργανώνουν μια σειρά δράσεων για το καλοκαίρι του 2018 τιμώντας την προαναφερόμενη εκατονταετηρίδα, που τελείωσε το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή. Έτσι, 100 χρόνια μετά προχωράμε όλοι μαζί να δούμε τι έγινε εκείνη την εποχή, τι προκάλεσε αυτή η Συνθήκη στην πολιτική ιστορία της χώρας μας, και βέβαια πως αυτή η σημαντικότατη υπόθεση, πως μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς στην πολιτιστική διαχείριση παρόμοιων δράσεων.

Η παρουσίαση έγινε από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου, ήτοι τον Ταξίαρχο (ΥΠ) Νικόλαο Δελατόλα, Διευθυντή της ΓΕΣ/ΔΙΣ, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κο Βλάση Βλασίδη, και τον Πρόεδρο του “Lemnos’ Friends of Anzac” Κο Στέλιο Α. Μάντζαρη. Επίσης ομιλητές στην παρουσίαση ήταν η Κα Ζωζώ Λιδωρίκη ( Πρόεδρος της Εταιρείας « Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» και Α/πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμού του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου) και ο Κος Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αντιπτέραρχος Ε.Α. Κος Γρηγόριος Πρεζεράκος, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Κος Κων/νος Φλώρος, καθώς εκπρόσωπο και όλων των Αρχηγών των Στρατιωτικών όπλων ( Α/ΓΕΣ.Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ). Επίσης παραβρέθηκαν οι Βουλευτές του Νομού Λέσβου, κκ Χ. Αθανασίου και Γ. Πάλλης, εκπρόσωποι του ΕΟΤ, του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι, για τους οποίους εξάλλου έγινε αυτή η παρουσίαση.

Η οργάνωση του Συνεδρίου γίνεται υπο την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του ΕΟΤ, του ΞΕΕ, της UNESCO, και του Γραφείου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα καθώς και μιας ολόκληρης σειράς οργανισμών και Υπηρεσιών. Υποστηρίζεται δε απο την οργάνωση EYCH 2018 (Ευρωπαικό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018), που το έχει ήδη εντάξει στα Ευρωπαικά Δρώμενα υψηλής αξίας για το 2018.