Διεθνές συνέδριο στη Λήμνο για τη συνθήκη του Μούδρου το 1989, με τίτλο με θέμα ‘Lemnos, the Armistice of Moudros and the End of WWI: History and Legacies’, διοργανώνεται στις 25-28 Μαϊου 2018, με σημαντικούς ομιλητές και προσκεκλημένους, με αφορμή την εκατονταετηρίδα απο την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου. Το TornosNews είναι χορηγός επικοινωνίας.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται απο τη ΓΕΣ/ΔΙΣ, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου και τον Σύλλογο “ Οι Φίλοι του Anzac από την Λήμνο” και χωρίζεται σε 3 θεματικές ενότητες:

I.Η Εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και πως οδηγηθήκαμε στην Υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου. (1918)

II.Η αντανάκλαση της λήξης του πολέμου και της Συνθήκης του Μούδρου στην ιστορία της Ελλάδας, έως και σήμερα

III.Η διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Λήμνος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδιαίτερου πολιτιστικού αποτυπώματος, παγκόσμιου βεληνεκούς.

Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνους Συνεδρίου απαρτίζεται απο τους:

Ταξίαρχο ΥΠ. Κο Νικόλαο Δελατόλλα Διοικητή ΓΕΣ/ ΔΙΣ

Κο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας, Ιστορικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κο Βλάση Βλασίδη, Επ. Καθηγητή Βαλκανικών, Σλαβικών, και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης

Κο Στέλιο Α. Μάντζαρη, Πρόεδρο Συλλόγου “The Lemnos’ Friends of ANZAC”-Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνο (www.friendsofanzac.com),

Εκτός της εξαιρετικής λίστας ομιλητών που θα πλαισιώσουν το Συνέδριο (δείτε το www.lemnosevents.org, επίσημο website του Συνεδρίου), παραθέτουμε μια λίστα ειδικών καλεσμένων που έχουν κληθεί να χαιρετίσουν το Συνέδριο.

1) Αν. Υ.ΕΘ.Α Κος Φώτιος Κουβέλης

2) Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Κος Δημήτριος Αβραμόπουλος.

3) Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής

4) Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κα Χριστιάνα Καλογήρου

5) Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Κος Γεώργιος Χατζημάρκος

6) Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Κα Μαρία –Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου- Τζιτζικώστα

7) Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, Κα Μαρία Βλαζάκη

Η διοργάνωση έχει προσκαλέσει την ΑΕ τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κο Προκόπιο Παυλόπουλο , που έχει θέσει υπο την αιγίδα του όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για τη Λήμνο το 2018, καθώς και τον Κο Πρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής Κο Jean Claude Juncker.

Η διοργάνωση και εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών, είναι πολλαπλής χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας. Κατ’ αρχήν το ΓΕΕΘΑ δείχνει το άμεσο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δεδομένων που μέχρι σήμερα δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστά στο πολύ κοινό. Επίσης δίνουν μια εξαιρετικής σημασίας δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να δείξει στο παγκόσμιο κοινό μια εξαιρετική εικόνα της αναβάθμισης που επιχειρείται, μετά την δύσκολη εποχή του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Επίσης δίνει στον Δήμο Λήμνου, την δυνατότητα να παρουσιάσει την παγκόσμια σημασία του νησιού στην παγκόσμια κοινότητα. Το κοινό που απευθυνόμαστε με την διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, είναι κατά μεγάλο ποσοστό δυνητικοί επισκέπτες και θετικοί opinion leaders της Λήμνου και της Ελλάδας, γενικότερα.

To παγκόσμιο αυτό δρώμενο, έχει ήδη εξασφαλίσει τις αιγίδες της Γενικής Γραμματείας Αιγαιου και Νησιωτικής Πολιτικής, του ΕΟΤ, του ΞΕΕ, της UNESCO, και του Γραφείου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα καθώς και μια ς ολόκληρης σειράς οργανισμών και Υπηρεσιών. Υποστηρίζεται δε απο την οργάνωση EYCH 2018 (Ευρωπαικό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018), που το έχει ήδη εντάξει στα Ευρωπαικά Δρώμενα υψηλής αξίας για το 2018.

Παρουσίαση αυτού του τόσο σημαντικού Συνεδρίου για τη Λήμνο και της Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΛΑΕΔ στην Αθήνα (Ρηγίλλης 1) και στη Λήμνο στις 25 Απριλίου 2018.

Παράλληλη δράση με το Συνέδριο οργανώνει και το Chef Club Akropolis, ένα γαστρονομικό δρώμενο ανάδειξης της Λημνακής γαστρονομίας, βασισμένο πάνω στις συνταγές της Κας Ουρανίας Βαγιάκου.

Το Διεθνές Συνέδριο έχει αναρτήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την κοστολόγηση του δρώμενου καθώς και όλων των προτάσεων για το 2018.

Το Συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό. Είναι στην Αγγλική γλώσσα αλλά μεταφραστικό σύστημα θα μορεί να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες. Χρειάζεται μόνο αίτηση συμμετοχής (registration) το οποίο γίνεται μέσω του website www.lemnosevents.org.