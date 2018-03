17 ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές στην έκθεση «f.re.e 2018» του Μονάχου

Αισθητή, για άλλη μια χρονιά, έκαναν Ελλάδα και Κύπρος την παρουσία τους στην έκθεση f.re.e 2018, που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου. Βασικοί τομείς αναφοράς της f.re.e είναι τα ταξίδια, η ποδηλασία, τα θαλάσσια σπορ, τα αυτοκινούμενα, το outdoor και το wellness, ενώ η έκθεση πλαισιώνεται από πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων και ειδικών events για ποικίλες προσφορές στον τομέα του ταξιδιού.

Στην έκθεση συμμετείχαν 17 ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, οι: ANEK LINES S.A., ANEK - SUPERFAST, Aquila Hotels & Resorts Adelianos Kambos, Halkidiki Tourism Organisation, Louis Hotels Public Co. Ltd. Hilton Park Hotel, Meganisi Sailing, Minoan Lines S.A., Mouzenidis Travel, Out of the Blue - Capsis Elite Resort, Region of Crete, Region of Thessaly, Sailing Blue, Sbokos Hotel Group, SUPERFAST FERRIES/ BLUE STAR FERRIES, VOLOS-PELION - Volos Municipality και Hotels Association of Westpeloponnes.

Επίσης, στη φετινή έκθεση της f.re.e οργανώθηκε για δεύτερη φορά, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, στο οποίο συμμετείχαν η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Βόλου - Δήμος Νοτίου Πηλίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με tour operators και πλήθος καταναλωτών, ώστε να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό της έκθεσης τις πολλαπλές επιλογές εναλλακτικού τουρισμού στη χώρα μας (αγροτουρισμός, πεζοπορία, κολύμβηση, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ, ταξίδια αναψυχής κ.ά.).

Η έκθεση, που φιλοξένησε συνολικά περισσότερους από 1.300 εκθέτες από 70 χώρες, σημείωσε ρεκόρ επισκεπτών, ξεπερνώντας τους 135.000 ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ενημερώθηκαν και “έκλεισαν” συμφωνίες για τις επόμενες διακοπές τους από τον εκθεσιακό χώρο.

Η επόμενη διοργάνωση της f.re.e θα πραγματοποιηθεί 20 – 24 Φεβρουαρίου 2019.