H Ελλάδα στην καρδιά της Σουηδίας με την έκθεση Panorama World Festival

Η μοναδική έκθεση τουρισμού της Στοκχόλμης PANORAMA WORLD FESTIVAL ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, αφού η χώρα μας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους Σουηδούς επισκέπτες όπως και αντίστοιχα μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο της χώρας, στην Stockholmsmässan στις 17 και 18 Φεβρουαρίου με σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις την ημέρα των επαγγελματιών στις 16 Φεβρουαρίου, όσο όμως και εντός των έκθεσης όπου η γαστρονομία και οι πολιτιστικές επιδείξεις είχαν τον κύριο λόγο.

Μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών προορισμών που είχαν δυναμική παρουσία και μεγάλη συμμετοχή ξεχώρισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία πραγματικά ενθουσίασε το κοινό και κέρδισε τις εντυπώσεις, αφού στο περίπτερό της φιλοξένησε πλούσιες εκδηλώσεις, με παραδοσιακούς χορούς, μουσική και γευσιγνωσίες.

Αντίστοιχα δυναμική ήταν και η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ανάλογες εκδηλώσεις για την τοπική γαστρονομική κουλτούρα του προορισμού αλλά και άλλα δρώμενα που κέντρισαν το ενδιαφέρον των Σουηδών.

Ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία είχε και η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία συνεχίζει την παρουσία της στις εκθέσεις PANORAMA της Σουηδίας στηρίζοντας έτσι ένα σημαντικό δημογραφικά κομμάτι για τον εισερχόμενο ποιοτικό τουρισμό της περιοχής. Σημαντική παρουσίαση είχε όπως κάθε έτος η Περιφέρεια Κρήτης, ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς των Σουηδών. Τέλος και η Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία παραδοσιακά τιμά τους Σκανδιναβούς επισκέπτες της, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει από κοντά με τους πιστούς της φίλους, και να ανανεώσουν το ραντεβού τους στους φιλόξενους προορισμούς της για το επερχόμενο καλοκαίρι.

Από τους παραδοσιακούς προορισμούς της έκθεσης στην Στοκχόλμη ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Κω και ο Δήμος Αλοννήσου επίσης έδωσαν το παρόν, όπως και κάθε έτος από την διοργάνωση της πρώτης σχεδόν PANORAMA στην Στοκχόλμη από το 2014, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με τους Σουηδούς επισκέπτες τους.

Πρωτοεμφανιζόμενοι προορισμοί στην έκθεση ήταν ο Δήμος Κισσάμου, και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, οι οποίοι επένδυσαν στη Σουηδική αγορά ως μία από τις πλέον εύρωστες και πιο σταθερές, σε επίπεδο επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, αλλά και σε επίπεδο δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Τέλος, ο Δήμος Σάμου είχε μία πολύ καλή παρουσία με εκπροσώπους του προορισμού να δίνουν το “παρών” και να δίνουν ουσιαστική συνέχεια στην παρουσία τους στην αγορά.

Ο ΕΟΤ αντίστοιχα είχε σημαντική παρουσία και σπουδαίο ρόλο στην έκθεση, παρουσιάζοντας ολόκληρη την Ελλάδα και τις ειδικές μορφές τουρισμού της σε χιλιάδες Σουηδούς επισκέπτες.

Από την έκθεση δεν έλειπαν φυσικά οι συμμετοχές από τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα της Ελλάδας, όπως αλυσίδες ξενοδοχείων και μεγάλες μονάδες σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, τα Ιόνια Νησιά, την Χαλκιδική κ.α. καθώς και η AEGEAN AIRLINES και η SAS – AVEDIS AVIATION.

Για μία ακόμη χρονιά οι σημαντικότεροι tour operators που φέρνουν τουρισμό στην χώρα μας συμμετείχαν με μεγάλα περίπτερα, πλούσιο ωριαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων για οικογένειες με παιδιά, και κυρίως με μεγάλες προσφορές για ταξίδια σε γνωστούς ελληνικούς προορισμούς. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε ενδεικτικά: TUI, APOLLO, VING, AIRTOURS, DETUR, TEMA RESOR – JAMBO TOURS, GRAND TOURS – PRO.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τις ημέρες της έκθεσης εκατοντάδες Σουηδοί παρακολούθησαν τις δωρεάν παρουσιάσεις “Travel Stories” με θεματολογία τον ειδικό τουρισμό και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες από το μεγάλο τουριστικό γραφείο TEMA TOURS, όσο και η ενότητα “Food Talk” στην οποία διάσημοι Σουηδοί Σεφ – μεταξύ των οποίων και ο Σεφ Elias – παρουσίαζαν άγνωστες πτυχές της ελληνικής διατροφής και των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων μαζί με γευστικές δοκιμές και προτάσεις διατροφής.

Την ημέρα των επαγγελματιών την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο παράλληλες εκδηλώσεις, μία για τον τουρισμό και μία για τη γαστρονομία και τα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας με σημαντική επιτυχία.

Πρώτη η ειδική εκδήλωση δικτύωσης (networking event) μεταξύ Ελλήνων εκπροσώπων από τον κλάδο των τροφίμων με τους Σουηδούς εισαγωγείς, διανομείς αλλά και δημοσιογράφους/ bloggers στο περίφημο Ατελιέ Γαστρονομίας του AVEQIA στο κέντρο της Στοκχόλμης. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις πλαισιώθηκαν με τη σημαντική και εκτενή «ζωντανή» παρουσίαση του «πρωινού του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και συγκεκριμένα από τους σεφ της Λέσχης, Κώστα Μπουγιούρη, Νίκο Κουκιάσα, Ευαγγελία Φωτεινιά και Μαρία Ρηγούτσου οι οποίοι ειδικά για την περίσταση ετοίμασαν ένα εξαιρετικό πρωινό που γεύτηκαν όλοι οι προσκεκλημένοι με παραδοσιακές γεύσεις των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και επιλεγμένα κρασιά από την ΕΟΣ Σάμου ως βασικού οινικού πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό με εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αντίστοιχη πλαισίωση από εκπροσώπους της Σάμου στην εκδήλωση.

Για τον κλάδο του τουρισμού η North Events διοργάνωσε ένα σημαντικό forum στους χώρους του World Trade Center στην Στοκχόλμη – με τίτλο “A Panorama View over the Nordic Market”, με σκοπό την ενημέρωση των εκθετών για το προφίλ και τις σύγχρονες τάσεις του Σκανδιναβού επισκέπτη – όπως διαμορφώνονται σήμερα, με σημαντικούς ομιλητές από την τουριστική βιομηχανία της Σουηδίας, όπως και tour operators.

Στους ομιλητές του forum αναφέρουμε σημαντικά ονόματα όπως οι Anna Lennhammer – General Manager Association of Swedish travel agents and tour operators, Hans Remvig – General Manager Resurs AB/Swedish Travel and Tourist Data Base και Johanna Strand, Senior Product Manager TUI Nordic.

Και στις δύο παραπάνω εκδηλώσεις απεύθυνε χαιρετισμό και παρουσίαση ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας κος Παύλος Μούρμας συνδέοντας άρρηκτα την γαστρονομία με την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, και την προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών στην χώρα μας.

Η έκθεση PANORAMA WORLD FESTIVAL είχε συμμετοχές και από τις χώρες της Κύπρου, της Τυνησίας, της Ισπανίας, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, και από τις Φιλιππίνες οι οποίες ειδικότερα παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκδηλώσεων με χορούς και παραδοσιακές γεύσεις του προορισμού.

Επίσημη καταγραφή από την Stockholmsmässan Σουηδών επισκεπτών στην PANORAMA WORLD FESTIVAL:

Saturday 17/2: 5.874 visitors

Sunday 18/2: 3.428 visitors

In total: 9.302 visitors

Η επόμενη διοργάνωση PANORAMA θα ανακοινωθεί προσεχώς με ανανεωμένο πρόγραμμα το προσεχές διάστημα.

Διοργανωτής της έκθεσης είναι η εταιρία North Events.