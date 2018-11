Κινηματογραφικός τουρισμός: Ανοιχτή συζήτηση στις 27 Νοεμβρίου

Η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών – ΗellenicFilmCommission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), αρμόδια για την προσέλκυση και διευκόλυνση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση με τη μορφή ανοιχτής συζήτησης με θέμα: «Κινηματογραφικές Τοποθεσίες και Κινηματογραφικός Τουρισμός» την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 στον Πύργο Βιβλίων στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η συζήτηση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, «Κινηματογραφικές Τοποθεσίες – Η σημασία της διαχείρισης τους σε έναν ανερχόμενο προορισμό»,θα συζητηθεί όλο το εύρος της διαχείρισης τοποθεσιών για τις ανάγκες οπτικοακουστικών παραγωγών, με ομιλητές τους κ. Γιώργο Σταθόπουλο, Location Manager με μεγάλη εμπειρία στην Αμερική (THE TWO FACES OF JANUARY, BROKEN FLOWERS), και κ. Tate Aráez Guzmán, επικεφαλής LocationManager του GAME OF THRONES στην Ισπανία.

Η δεύτερη ενότητα, «Κινηματογραφικός Τουρισμός – Η συνέργεια ανάμεσα στον τουρισμό και στις οπτικοακουστικές παραγωγές» αφορά στον κινηματογραφικό τουρισμό με ομιλητή τον κ. Stefan Roesch, ειδικό σύμβουλο σε θέματα Κινηματογραφικού Τουρισμού, ο οποίος έχει συνεργαστεί με φορείς όπως VisitBritain, Czech Tourism, Association of Film Commissioners International (AFCI), Film London.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι, αφενός η ανάδειξη του πολυσχιδούς ρόλου και της εξαιρετικά σημαντικής συμβολής των Location Managers στις διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές, και αφετέρου η παρουσίαση των δυνατοτήτων προβολής και ανάπτυξης που προσφέρει ο Κινηματογραφικός Τουρισμός.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κ. Βένια Βέργου, Διευθύντρια του Hellenic Film Commission. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, φορείς και θεσμούς αρμόδιους για την έκδοση κινηματογραφικών αδειών για τοποθεσίες, δημοσιογράφους, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών, απαιτείται εγγραφή έως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.