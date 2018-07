Νavarino Challenge: Χρυσό βραβείο στα Event Awards 2018

Mε χρυσό βραβείο στα Event Awards 2018 τιμήθηκε το Νavarino Challenge ως καλύτερη τουριστική διοργάνωση στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για 6η συνεχή χρονιά 12 με 14 Οκτωβρίου 2018, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, εμπλουτίζει και πάλι το πρόγραμμά της με νέες δραστηριότητες για παιδιά. Συγκεκριμένα, φέτος εντάσσει στο πρόγραμμά της για πρώτη φορά το Beachathlon: αγώνες στίβου για παιδιά στην παραλία The Dunes Beach, υπό την εποπτεία του Περικλή Ιακωβάκη.

Ο Ολυμπιονίκης και Πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια, Περικλής Ιακωβάκης ανέφερε σχετικά: «Ο κλασικός αθλητισμός έχει τρεις γενικές κατηγορίες αγωνισμάτων: Τους δρόμους, τα άλματα και τις ρίψεις. Εμείς στο Navarino Challenge φέτος θα κάνουμε μια γνωριμία με κάποια απ’ αυτά τα αγωνίσματα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν θα το κάνουμε στο στάδιο, ούτε σε κάποιον άλλο αθλητικό χώρο, αλλά στην πανέμορφη παραλία της Costa Navarino! Βλέποντας τις μοναδικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα του χώρου σκεφτήκαμε την δημιουργία ενός event στίβου στην παραλία και κάπως έτσι πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε το Beachathlon. Εκεί, λοιπόν, στην άμμο θα έχουν την ευκαιρία τα μικρά και λίγο μεγαλύτερα παιδιά να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διάφορα αγωνίσματα του στίβου, προσαρμοσμένα φυσικά σ’ αυτό το περιβάλλον. Σκοπός μας είναι να κάνουμε πιο διασκεδαστική και πρωτότυπη αυτή την γνωριμία με τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού και να δώσουμε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους ν’ ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους στο Beachathlon του Navarino Challenge! Σας περιμένουμε όλους εκεί».

Οι συμμετέχοντες στο 6ο Navarino Challenge, κατά την διάρκεια της διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν ειδικές εκπτώσεις από χορηγούς και συνεργάτες της διοργάνωσης.

Συγχρόνως, οι εγγραφές συνεχίζονται μέσω της ειδικής φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2018/. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 31 Αυγούστου 2018.

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge οι οποίοι θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και θα επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση, SUP), θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα ν’ απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης που περιλαμβάνει: Τae kwon do, αναρρίχηση, ποδηλατάδα, pilates, μπάσκετ, γκολφ, kick boxing, baby swimming, aqua aerobic, kids’ athletics, beach volley, tennis cross training, crossfit, beach yoga, πυγμαχία, beachathlon και αγώνα επίδειξης με σκάφη optimist.

Το 6ο Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί και αυτή τη χρονιά υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (KOE).