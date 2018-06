"Άνοιξαν" οι συμμετοχές στα παγκόσμια βραβεία FoodTrekking Awards

Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής στον επόμενο γύρο των βραβείων της Παγκόσμιας Ένωσης Γαστρονομικού Τουρισμού (World Food Travel Association), FoodTrekking Awards, τα οποία αναγνωρίζουν την αριστεία και την καινοτομία επιχειρήσεων στον τουρισμό φαγητού και ποτού.

Στην τέταρτη χρονιά απονομής τους, τα FoodTrekking Awards θα αναγνωρίσουν την αριστεία και καινοτομία τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και προορισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2018, όταν οι κριτές θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 10 Οκτωβρίου του 2018 και θα ανακοινωθούν δημοσίως κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Καινοτομίας στα Γαστρονομικά Ταξίδια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου στο Λονδίνο.

Τα βραβεία έχουν προσαρμοσθεί φέτος ώστε να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της βιομηχανίας. Θα απονεμηθούν βραβεία στις ακόλουθες 9 νέες κατηγορίες…

-Best Use of Local Ingredients in a Foodservice Menu

-Best Conversion of Historic Building as a Food Lover Attraction

-Creative Use of Space for Food/Drink Experience

-Most Innovative Food or Beverage Marketing Campaign for a Destination

-Best Use of Instagram to Promote Food/Beverage Tourism

-Best Local Storytelling in a Food or Beverage Experience

-Most Authentic Food or Beverage Tour Operator Experience

-Best Food & Beverage Packaging Waste Reduction Campaign

-Best Use of Food/Beverage for Cross-Cultural Understanding