Γ. Πατούλης: Αναγκαία η δημιουργία brand ιατρικού τουρισμού για την Ελλάδα

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης μετέβη στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όπου το Σάββατο, απηύθυνε ομιλία σε ημερίδα με θέμα τον Τουρισμό Υγείας στη χώρα μας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ, με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων από το χώρο της υγείας ,του τουρισμού και του επιχειρείν της Ελλάδας και της Αμερικής.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, στο Huffington Center, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον έκτο σταθμό, μετά τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο των ΗΠΑ ,το Μόντρεαλ του Καναδά τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας όπου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία ανάλογες εκδηλώσεις πριν από μερικούς μήνες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Λος Άντζελες ο κ. Πατούλης μετέβη στο γραφείο του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος στο Λος Άντζελες Γρηγόρη Καραχάλιου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού Γιώργο Τζιάλα, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας της χώρας και την προβολή των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στους πολίτες της Δυτικής Αμερικής, με την πολύτιμη συμβολή της ελληνικής ομογένειας .

Έμφαση στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας

Στην ημερίδα οι διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, η οποία μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η χώρα μας έχει 60%-90% χαμηλότερη δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης και μικρότερες λίστες αναμονής σε σύγκριση με άλλες χώρες .

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τουρισμό υγείας και ευεξίας και στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας μας .Μάλιστα έχουν δεσμευθεί 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καλούνται να αξιοποιήσουν οι Δήμοι που έχουν πιστοποιημένες ιαματικές πηγές για να κάνουν έργα υποδομής.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε o Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Γρηγόρης Καραχάλιος.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ του ΙΣΑ, του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών Γ. Πατούλης, επισήμανε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. Η χώρα μας διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας ,το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό και ο πλούτος των ιαματικών μας πηγών ,σε συνδυασμό με τις άριστες ξενοδοχειακές υποδομές.

Ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγείας-ευεξίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ παρουσιάζει ρυθμό αύξησης 15%-25%, με περίπου 35 εκατομμύρια διασυνοριακούς χρήστες των υπηρεσιών υγείας να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800-6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις, ενδονοσοκομειακή παραμονή και καταλύματα.

Η δημιουργία ισχυρού brand και φήμης της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού ιατρικού τουρισμού είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εθνικής στρατηγικής. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά τόσο με παρεμβάσεις μας στην κεντρική διοίκηση στο εσωτερικό όσο και με παρουσιάσεις των δυνατοτήτων της χώρας μας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας να θεμελιώσουμε συνεργασίες για να πετύχουμε το στόχο μας».

Αναφερόμενος στη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως οι Δήμοι έχουν επωμιστεί και το βάρος της βελτίωσης των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας γενικότερα και των Κέντρων Θερμαλισμού, ειδικότερα. Παράλληλα έχουν ως προτεραιότητα τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των περιοχών τους ώστε να διαθέτουν ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, αλλά και την προβολή των ειδικών αυτών μορφών Τουρισμού στις αγορές και τις ομάδες ενδιαφέροντος.

Στην τοποθέτηση του ο κ.Τζιάλλας επισήμανε ότι για τη φετινή χρονιά αναμένεται ρεκόρ αφίξεων –περισσότεροι από 32 εκατομμύρια τουρίστες -πολλοί από τους οποίους κατευθύνονται σε ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι για παράδειγμα η Πελοπόννησος.

Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επιστημονικής κοινότητας έκαναν τοποθετήσεις σχετικά με το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι πολίτες των άλλων χωρών. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση ζευγαριών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στους Έλληνες επιστήμονες .

Ειδικότερα πραγματοποίησαν ομιλίες οι κάτωθι:

Γιώργος Σώρας International Network Manager Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙΤΟΥΡ: «Βρίσκεστε ένα εισιτήριο μακριά από την καλύτερη παροχή Υγείας» (Εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Υγεία Ανδρέα Καρταπάνη)

Κωνσταντίνος Πάντος, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας: «IVF: Ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής στην αγορά ιατρικού τουρισμού»

Μιχάλης Μακριδάκης, Διευθυντής Πωλήσεων OUT OF THE BLUE, CAPSIS HOTELS :"Πολυτελή ξενοδοχεία: το δρόμο προς την ευημερία"

Ιωάννης Δατσέρης, MD, PhD, FEBO,Χειρουργός Οφθαλμίατρος : «Ελλάδα: Η αιχμή του δόρατος της Διεθνούς Οφθαλμολογίας σήμερα"

Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμματέας ELITOUR : «Ο κόμβος Τουρισμού Υγείας www.vitabooking.com»

Αλέξανδρος Πρίνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Medi Πρίνου

Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη – Μαρίνη, Μικροβιολόγος – βιοπαθολόγος: «Ιατρικός Τουρισμός και Τριφυλία Μεσσηνίας» .

Ελένη Χόβρη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Πρόεδρος Med-Professional Medical Communication Group

Γιώργος Ταγαράς, Ιδρυτής Tagaras Hellenic Gastronomia: “Ελληνική Γαστρονομία & Ευζωία”

Alan Mehrez, Πρόεδρος / Ιδρυτήςcom

Ο επόμενος σταθμός είναι το νησί του Ιπποκράτη η Κώς, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό υγείας της Ελλάδας στις 23-24 Ιουνίου 2018.