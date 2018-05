Navarino Challenge με πάνω από 20 δραστηριότητες και 12 Ολυμπιακά αθλήματα

Πακέτα διαμονής στο The Westin Resort ανακοίνωσε η εφετινή διοργάνωση του 6ου “Navarino Challenge”, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ 12-14 Οκτωβρίου 2018, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino.

Όσοι από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge κλείσουν πακέτο διαμονής στο The Westin Resort και επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση, SUP), θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα για όσους μείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino περιλαμβάνει: tae kwon do, αναρρίχηση, ποδηλατάδα, pilates, μπάσκετ, γκολφ, kick boxing, baby swimming, aqua aerobic, kids’ athletics, beach volley, tennis cross training, crossfit, beach yoga, πυγμαχία, survivor games for kids και αγώνα επίδειξης με σκάφη optimist.

Το Navarino Challenge, το οποίο έχει ως βασικό στόχο την προώθηση του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είναι γεμάτο από δραστηριότητες καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις ηλικιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, ως δευτερεύων στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η διοργάνωση αθλητικού τουρισμού με τους περισσότερους Ολυμπιονίκες πρεσβευτές έρχεται για ακόμα μια φορά στη Μεσσηνία με 12 Ολυμπιακά αθλήματα. Το τρέξιμο, η κολύμβηση, το tae kwon do, ενώ φέτος θα ζήσουμε την εμπειρία ενός ακόμα σημαντικού Ολυμπιακού αθλήματος, όπως είναι το beach volley με την παρουσία ενός από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα πρόσωπα του ελληνικού, αλλά και διεθνούς βόλεϊ, όπως είναι ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης. Πρόκειται για την προσθήκη ενός τουρνουά, το οποίο ονομάζεται King & Queen Beach Volley Tournament by Triantafyllidis Beach Arena και τα μαθήματα beach volley by Triantafyllidis Beach Arena.

Ο πρώην διεθνής Ελληνας πετοσφαιριστής είναι ρέκορντμαν συμμετοχών με την Εθνική Ελλάδος (κορυφαία στιγμή η 1η θέση στο Ευρωπαϊκό του 1987), ενώ κατέχει τους περισσότερους τίτλους αθλητή σε volley και beach volley στην Ελλάδα.

Ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, τόνισε: «Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το beach volley συμπεριλαμβάνεται φέτος στο πρόγραμμα μιας ήδη πολύ πετυχημένης διοργάνωσης, όπως είναι το Navarino Challenge. Από την πλευρά μου θεωρώ ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση τόσο στο τουρνουά beach volley “King & Queen Beach Volley”, καθώς και στα προπονητικά μαθήματα του beach volley. Εύχομαι να καθιερωθεί και να γίνει κομμάτι της πετυχημένης διοργάνωσης».

Οι εγγραφές για την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού έχουν ξεκινήσει. Τα 3 βασικά αγωνίσματα που μπορούν, οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν συμμετοχή είναι το τρέξιμο, η κολύμβηση και o αγώνας σκυταλοδρομίας Stand Up Paddling by BIC® Sport. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα.

Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876, καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 31 Αυγούστου 2018.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά εκατοντάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις πολυάριθμες δραστηριότητες της.

Το «Navarino Challenge» θα πραγματοποιηθεί με την συνδιοργάνωση της Costa Navarino, του The Westin Resort Costa Navarino, της Active Media Group και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.