Featured Snippet στην αναζήτηση της Google

Την περασμένη εβδομάδα είχα την τιμή να είμαι ομιλητής στo Digi Hotel που οργανώνει η Χenia. Το θέμα της παρουσίασης μου ήταν "Γιατί το blog του ξενοδοχείου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πώλησης". Μέσα από την παρουσιάση μου ήθελα να καταλήξω στα εξής τρία βασικά συμπεράσματα:

1. Στο Digital Marketing προσπαθούμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα convertions /μετατροπές. Δηλαδή, να μετατρέψουμε απλούς επισκέπτες του ιστότοπου μας σε πελάτες.

2. Με τη χρήση του blog μπορούμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα προς την ιστοσελίδα μας, άρα και να αυξήσουμε την πιθανότητα μιας απευθείας κράτησης

3. Αρθογραφώντας στο blog μας, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες και εμπειρίες και να τις συνδέσουμε με την ιστοσελίδα της επιχείρησης μας.

Στόχος αποτελεί τα άρθρα μας να εμφανίζονται στις υψηλότερες θέσεις στις αναζητήσεις των χρηστών, Για το λόγο αυτό όταν ξεκινάμε να δημιουργούμε ένα blog άρθρο αναζητάμε και επιλέγουμε τις λέξεις κλειδιά για τις οποίες ενδιαφερόμαστε να στοχεύσουμε. Πέραν όμως της απλής κατάταξης στις σελίδες αποτελεσμάτων, η Google μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα μας ως feature snippet. Δηλαδή εμφανίζει μέρος του άρθρου μας σε ένα ειδικό πλαίσιο στο πάνω πάνω μέρος της σελίδας αναζήτησης. Για παράδειγμα έχουμε καταφέρει να εμφανίσουμε το άρθρο του συνεργάτης μας Esperas Hotel "10 reasons to choose Santorini for your honeymoon" να εμφανισθεί ως featured snippet.

Καταφέροντας να τοποθετήσουμε το άρθρο μας ως featured snippet θα κατευθύνουμε περισσότερη κίνηση προς την ιστοσελίδα μας και βέβαια θα αυξήσουμε τις πιθανότητες για μια απευθείας κράτηση.

Ο Κύρος Ασφής είναι Managing Partner της Nea Mesa Hotel and Digital Marketing Agency η οποία εξειδικεύεται στην παροχή digital marketing υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αύξηση των απευθείας πωλήσεων και την καλύτερη δυνατή επικοινωνία.