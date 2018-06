ΚΑΥΑΚ: Οι 7 φυλές ταξιδιωτών και τι τους αγχώνει στις διακοπές

Το 50% των Αμερικανών έχει στρες όταν προγραμματίζει διακοπές μαζί με φίλους ή με μέλη της οικογένειας, με την Αμερική να κατατάσσεται δεύτερη χώρα στον κόσμο με το μεγαλύτερο άγχος διακοπών στον κόσμο.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της ταξιδιωτικής πλατφόρμας KAYAK, σύμφωνα με την οποία, οι ταξιδιώτες διακρίνονται σε 7 κατηγορίες, ανάλογα με το τι τους αγχώνει στις διακοπές (Το 57% των Αμερικανών αγχώνεται με την επιλογή καταλύματος και προορισμού και το συνδυασμό ταξιδιωτικών προγραμμάτων).

Οι "φυλές" ταξιδιωτών είναι οι ακόλουθες…

- The High Roller | Η φιλοσοφία της ζωής του είναι «πληρώνεις για αυτό που θες».

- The Super Saver | Θεωρεί την εντοπισμό προσφοράς εξτρίμ σπορ

- The Critic | Είναι ο φίλος που δύσκολα μένει ικανοποιημένος, όμως είναι αδύνατο να αγνοήσετε

- The Life of The Party | Πρωταθλητής της διασκέδασης που σκέφτεται έξω από την πεπατημένη και ασυνήθιστα

- The Flow Master | Τόσο παθητικός που δεν είναι χρήσιμος, αλλά είναι μέσα σε όλα

- The Late-Comer | Αυτός που συστηματικά αργεί.

- The Most Valuable Planner (MVP) | Ο κρυφός ήρωας που έχει φροντίσει για όλα.

Η KAYAK σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις προγραμματισμού ενός ομαδικού ταξιδίου, λάνσαρε το εργαλείο Trip Huddle, το οποίο προσκαλεί τα μέλη της ομάδας που θα ταξιδέψει και από εκεί κάνει επιλογές προορισμού, ημερομηνίας και ξενοδοχείων. Στο τέλος οι ταξιδιώτες επιλέγουν βάσει της επιλογής που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Δείτε το σχετικό βίντεο...