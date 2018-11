O αντιπρόεδρος της FedHATTA σε θέση ευθύνης στην ECTAA

Σε θέση ευθύνης εκλέχθηκε ο Νικόλας Κελαϊδίτης στην ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations) και συγκεκριμένα στη θέση του Co Chairman Incoming - Destination & Sustainability committee, με έμφαση στον εισερχόμενο ευρωπαϊκό τουρισμό.

O κ. Κελαίδίτης, είναι Αντιπρόεδρος FedHATTA και Γενικός Γραμματέας ΗΑΤΤΑ. Είχε εκλεγεί Vice Chairman στην προηγούμενη θητεία του στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος των ελληνικών τουριστικών γραφείων.

Η επιτροπή έχει ως αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών και παράλληλα την επίλυση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των θεμάτων του εισερχόμενου τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η ECTAA είναι το πανευρωπαϊκό όργανο των τουριστικών γραφείων και tour operators, το οποίο εκπροσωπεί τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποίο εκπροσωπείται κάθε χώρα πχ Γερμανία (DRV), Ην. Βασίλειο (ΑΒΤΑ), Γαλλία (Les Entreprises du Voyage), Ελλάδα (ΗΑΤΤΑ), κλπ.