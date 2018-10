Σε νέα θέση ευθύνης στον τουρισμό

Μετά την επιτυχημένη θητεία του (2010-2017) ως γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), ο Dr. Taleb Rifai διορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νεοσυσταθέντος Παγκόσμιου Κέντρου για την Ανθεκτικότητα του Τουρισμού και τη Διαχείριση Κρίσεων (The Global Centre for Tourism Resilience and Crisis Management).

Ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση της Τζαμάικα, με έδρα την Καραϊβική, στο Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών, Mona Campus. Υπό την ηγεσία του Υπουργού Τουρισμού της Τζαμάικα Edmund Bartlett, σκοπός του Κέντρου είναι η πραγματοποίηση ερευνών που αφορούν τις πολιτικές και αναλύσεων σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, τη διαχείριση και την ανάκαμψη από διαταραχές ή κρίσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό και απειλούν τις οικονομίες παγκοσμίως.

Ο Dr. Rifai διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον δημόσιο τομέα, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ακαδημαϊκό.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Κέντρου θα είναι οι:

· Dr. Mario Hardy, Chief Executive Officer, Pacific Asia Travel Association (PATA)

· Mr. Brett Tollman, Chief Executive Officer, The Travel Corporation

· Mr. Lee Miles, Καθηγητής Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, Πανεπιστήμιο Bournemouth, Μεγάλη Βρετανία

· Πρέσβης Dho Young-shim, Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Αειφόρου Τουρισμού – Εξάλειψης Φτώχειας του UNWTO

· Mr. Ryoichi Matsuyama, Πρόεδρος Ιαπωνικού Οργανισμού Τουρισμού

· Sir Hilary Beckles, Vice Chancellor του Πανεπιστημίου Δυτικών Ινδιών

· Mr. Earl Jarret, Chief Executive Officer, Jamaica National Group