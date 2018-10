Στον «αέρα» το νέο εταιρικό site της Marketing Greece

Στο πλαίσιο ανανέωσης της εταιρικής εικόνας της, η Marketing Greece προχώρησε σε πλήρη επανασχεδιασμό του corporate site της www.marketinggreece.com. Με κεντρικό μήνυμα «Συμμαχία για τον ελληνικό τουρισμό» η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τη φιλοσοφία της και να προβάλλει το σύνολο του έργου που έχει επιτελέσει από την αρχή της λειτουργίας της.

Στο σύγχρονο, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον του www.marketinggreece.com το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη δραστηριότητα της εταιρείας, να διαβάσει τα νέα και τις ανακοινώσεις της, να περιηγηθεί στις καμπάνιες που έχουν υλοποιηθεί και να μοιραστεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του, θέσεις και απόψεις των ανθρώπων του τουρισμού στην ειδική ενότητα blog.

«Ο επανασχεδιασμός του corporate site της Marketing Greece εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας για εξωστρέφεια και έχει ως στόχο την αμεσότερη επικοινωνία αλλά και την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις δράσεις μας» σχολίασε η CEO της Marketing Greece, κα Ιωάννα Δρέττα.

To νέο corporate site της Marketing Greece σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία Giraffes in the Kitchen.