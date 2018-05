Νέος CEO στην Celestyal Cruises

H Celestyal Cruises ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας, ολοκληρώνει τη θητεία του στις 30 Ιουνίου του 2018. O κ. Αναστασιάδης συνέβαλε στην εδραίωση της Celestyal Cruises διεθνώς και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επανατοποθέτησης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Προεδρίας του στην CLIA Ευρώπης από τα τέλη του 2016, προώθησε και ανέδειξε σημαντικά ζητήματα του κλάδου κρουαζιέρας.

Η Celestyal Cruises ευχαριστεί θερμά τον κ. Αναστασιάδη για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της εταιρείας και του εύχεται καλή υγεία και μία όμορφη και δημιουργική συνέχεια.

Τον κ. Αναστασιάδη διαδέχεται ο κ. Κρις Θεοφιλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Celestyal Cruises. Ο κ. Θεοφιλίδης εργάζεται στον κλάδο της κρουαζιέρας από το 2006. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Celestyal Cruises από τον Οκτώβριο του 2014, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer (COO) της εταιρείας, στηρίζοντας τον CEO σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της.

Ο κ. Θεοφιλίδης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Rutgers, του New Jersey των ΗΠΑ το 1995, με τίτλο σπουδών Bachelor of Arts in Economics. Συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο ίδρυμα, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το 1997. Ακολούθως από το 1998 ως το 2006, διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PricewaterhouseCoopers (PwC) όπου και απέκτησε την πιστοποίηση του εγκεκριμένου λογιστή.

Η εταιρεία, με χαρά, καλωσορίζει τον κ. Θεοφιλίδη στη νέα του θέση και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Σχετικά με τη Celestyal Cruises

Η Celestyal Cruises διατηρεί ως βάση των δραστηριοτήτων της την Ελλάδα με λιμάνια επι/αποβίβασης κατά κύριο λόγο τα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο. Η εταιρία διαχειρίζεται τέσσερα μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια, που το καθένα προσφέρει ιδανικό περιβάλλον για ζεστή και προσωπική εξυπηρέτηση. Επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρίας είναι ο «προορισμός», ενώ κάθε κρουαζιέρα της εστιάζει σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού των περιοχών που επισκέπτεται, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά.

To Φεβρουάριο του 2018, η Celestyal Cruises απέσπασε τέσσερα βραβεία στα Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards, λαμβάνοντας την πρώτη θέση στις κατηγορίες «Αξία» και «Εκδρομές» και τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες «Εξυπηρέτηση» και «Ψυχαγωγία». Το 2017, η Celestyal Cruises έλαβε το βραβείο «Καλύτερης Εξυπηρέτησης» στα UK Editors’ Picks της Cruise Critic, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα κρουαζιέρας στον κόσμο, καθώς και τέσσερα κορυφαία βραβεία στα Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards, στις κατηγορίες που αφορούν τα κρουαζιερόπλοια μεσαίου μεγέθους, και συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: «Αξία», «Ψυχαγωγία», «Επιβίβαση» και «Εκδρομές».

Η Celestyal Cruises δεσμεύεται πλήρως απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η εταιρία υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στους προορισμούς που επισκέπτεται, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2015, πάνω από 1.200 μαθητές στα νησιά της Μήλου, Πάτμου και Ίου απήλαυσαν ένα «ταξίδι στη γνώση» παρακολουθώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα- πρωτοβουλία της Celestyal Cruises. Συμπληρωματικά, η Celestyal Cruises υποστηρίζει πολιτιστικές ΜΚΟ, καθώς και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την εξέλιξη των σπουδαστών ναυτιλιακών σχολών.

Όλο το φάσμα της διοίκησης των κρουαζιερόπλοιων, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού τομέα, του ξενοδοχειακού τμήματος και του πληρώματος και των γραφείων της Celestyal Cruises είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001/14001. Η DNV-GL, η οποία αποτελεί την ελεγκτική αρχή, θεωρείται ευρέως η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη εταιρία αξιολόγησης στον κλάδο της ναυτιλίας.