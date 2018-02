Τουρισμός: Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργαζόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν σε ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ως μέρος μιας προσπάθειας να αναβαθμιστεί ο τομέας στην ευρύτερη περιοχή.

Με το πρόγραμμα IdEATE, όσοι αναζητούν εργασία, καθώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε έναν πιλοτικό εκπαιδευτικό κύκλο, διάρκειας 20 ωρών, ο οποίος έχει διαμορφωθεί από εκπροσώπους από 6 χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Φινλανδία, Βέλγιο και Ελλάδα).

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP), μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση, χρειάζεται να συμπληρώσουν μια αίτηση online http://jobseekers.tourismcareers.eu/ (για άτομα που αναζητούν εργασία) και http://smes.tourismcareers.eu/ (για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η ΑΚΕΠ διοργανώνει επίσης ένα workshop, προσφέροντας επιπλέον πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στα γραφεία της ( Τσίλλερ 61, Αθήνα), στις 15 Φεβρουαρίου, στις 18.00.

Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, επικεφαλής του τμήματος International Tourism and Hospitality στο DEREE-The American College of Greece, θα μιλήσει στο workshop, με θέμα: "Εκπαίδευση στον τουρισμό και στην φιλοξενία: τάσεις και ευκαιρίες στην ανάπτυξη ικανοτήτων".

Η πρωτοβουλία IdEATE στοχεύει να περιφρουρήσει την αειφορία της ανάπτυξης του τουρισμού, βοηθώντας χώρες όπως η Ελλάδα, να διευρύνουν το παραδοσιακό μοντέλο "ήλιος και θάλασσα" που υιοθετείται, και να εισαγάγουν πιο καινοτόμες, ποικιλόμορφες μεθόδους.

"Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στον τουρισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ποιότητα είναι πάντα ανάλογη. Ελλιπώς εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι ίσως βλάπτουν τον κλάδο, πράγμα που συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση", τονίζει ο Alessandro Carbone, Tourism department director στην ΑΚΕΠ.

Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τα άτομα που αναζητούν εργασία σε τρεις τομείς: Communications, soft skills, the media markets. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εκπαιδευτούν στους τομείς: soft skills, selection and recruitment, professional needs assessment. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα αγγλικά, και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.