Turkish Airlines: Nέα διαφημιστική εκστρατεία «Πέντε Αισθήσεις»

Η Turkish Airlines, βραβευμένη για έξι συνεχείς χρονιές από τη Skytrax με τον τίτλο “Best Airline in Europe”, μόλις παρουσίασε τη νέα της διαφήμιση την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια του Super Bowl, του τελικού αγώνα της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ και δημοφιλέστερου τηλεοπτικού προγράμματος στην ιστορία της Αμερικανικής τηλεόρασης.

Την ταινία, η οποία θα προβληθεί συγχρόνως σε πολλές χώρες που εξυπηρετεί ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, στην Ευρώπη, τη Νότια Αφρική, την Άπω Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, και την Αμερικανική ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής (Καναδάς), την Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ, υπογράφει ο βραβευμένος Δανός σκηνοθέτης Martin Aamund.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, σε μια σειρά από προορισμούς που εξυπηρετεί η Turkish Airlines, στη Βόρεια Ευρώπη, την Αφρική και την Άπω Ανατολή.

Η διαφήμιση, γυρισμένη κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες που έφταναν τους 50ο Κελσίου στην έρημο Σαχάρα και υπό το μηδέν στο Βόρειο Σέλας, εξυμνεί τη μαγεία του ανθρώπινου σώματος και την ικανότητά του να μεγαλουργεί σε διαφορετικές συνθήκες. Το “Widen your world” είναι μια πρόσκληση προς το θεατή να εξερευνήσει με τις πέντε αισθήσεις του τον κόσμο, και μέσα από αυτόν, τον εαυτό του.

Οι πέντε αισθήσεις μάς επιτρέπουν να βιώνουμε τον κόσμο με έναν μοναδικό τρόπο. Η αφή, η όσφρηση, η ακοή, η όραση και η γεύση είναι πέντε μαγικοί τρόποι για να απορροφήσουμε έναν τόπο και να δημιουργήσουμε μία στιγμή, μία εμπειρία και μία μνήμη. Μέσα από τις πέντε αισθήσεις κρατάμε μερικές από τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις, που μπορούν να μας μεταφέρουν στο χρόνο. Αυτά τα μοναδικά, μεγάλα ταξίδια πολύ συχνά εμπνέονται από τις πιο μικρές λεπτομέρειες, όπως η μυρωδιά ενός λουλουδιού ή η γεύση ενός μπαχαρικού. Η διαφημιστική εκστρατεία «Πέντε Αισθήσεις» ενθαρρύνει τους θεατές να βιώσουν μια αίσθηση δέους για τον εσωτερικό τους κόσμο καθώς και για τον εκπληκτικό πλανήτη στον οποίο μας μεταφέρει η Turkish Airlines.

O Ahmet Olmuştur, Chief Marketing Officer (CMO) της Turkish Airlines, σχολίασε για τη νέα διαφημιστική εκστρατεία: «Είμαστε η αεροπορική εταιρεία που πετά σε περισσότερες χώρες από κάθε άλλη και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αποστολή μας είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο από τη μεταφορά των επιβατών μας στον προορισμό τους. Τους ενθαρρύνουμε ενεργά να ανακαλύψουν τον κόσμο και μέσα από αυτό να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Η νέα μας εκστρατεία, Πέντε Αισθήσεις, στοχεύει να αναδείξει πως η εμπειρία κάθε διαδρομής μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το άγνωστο μέσα από τις πέντε αισθήσεις».

Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαφημιστικών μας εκστρατειών που υποστηρίζονται από διάσημες προσωπικότητες. Η περσινή μας καμπάνια με το Morgan Freeman σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Σήμερα καλωσορίζουμε τον Dr. Oz. Θα διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση πιστοί στην αποστολή μας, ‘Widen your world’, με το ταξίδι μας αυτό, που θα ενθαρρύνει όλον τον κόσμο να ανακαλύψει νέες εμπειρίες».

Ο Δρ Mehmet Oz αναδεικνύει τη σημασία μιας υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικής εμπειρίας. «Ως γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να επικοινωνεί στον κόσμο τα θαύματα του ανθρώπινου σώματος, είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Turkish Airlines στη νέα της εκστρατείας «Πέντε Αισθήσεις». Μαζί θα εξερευνήσουμε τις μοναδικές εμπειρίες που μπορούμε να ζήσουμε σε διάφορα σημεία του πλανήτη διεγείροντας την περιέργεια του ακροατηρίου μας και δημιουργώντας μια αίσθηση θαυμασμού και δέους».

Η νέα διαφήμιση ακολουθεί την εξαιρετικά επιτυχημένη εκστρατεία με πρωταγωνιστή τον Morgan Freeman, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος στο Super Bowl του 2017 και στη συνέχεια αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή διαφήμιση του Super Bowl στο YouTube με 53 εκατομμύρια προβολές. Το 2016, η Turkish Airlines ήταν χορηγός της ταινίας "Batman v Superman: Dawn of Justice" και πρόβαλε την διαφήμισή της για πρώτη φορά στο Super Bowl στο πλαίσιο της χορηγικής συμφωνίας, με εκτιμώμενο ακροατήριο πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το "Kobe vs Messi: The Selfie Shootout", μια ακόμη διαφημιστική συμφωνία του εθνικού αερομεταφορέα της Τουρκίας με τους Lionel Messi και Kobe Bryant, επιλέχθηκε επίσης από το YouTube ως η καλύτερη εμπορική ταινία της τελευταίας δεκαετίας.

Δείτε το διαφημιστικό βίντεο...