Μελέτη επικοινωνιακής στρατηγικής για τη Λέσβο

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου, παρουσιάστηκε η Μελέτη Επικοινωνιακής Στρατηγικής ανάκαμψης της Λέσβου μετά την προσφυγική κρίση που ολοκλήρωσε ομάδα φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ACT -American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου κ. Μόλβαλης Νίκος αναφέρθηκε στην στρατηγική στόχευση του δικτύου μελών του Φορέα, υιοθετώντας από τα 2012 πλήρως την μελέτη που εκπόνησε η πρώτη ομάδα του (ΜΒΑ) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ACT -American College of Thessaloniki με σκοπό την τοποθέτηση του τόπου ως Διακριτό Τουριστικό Προορισμό, στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας με τα στοιχεία της παράδοσης και της αυθεντικότητας του τόπου, την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της Λέσβου ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες και προτιμήσεις αναπτυσσόμενων νέων κάθετων αγορών (Ποδήλατο, Γαστρονομία, Πολιτισμός, Περπάτημα, Ευεξία, Ιστιοπλοΐα, Γάμος κλπ), αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

"Μ΄αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση αυτών των ειδικών ομάδων επισκεπτών με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός διακριτού αποτυπώματος στον τουρισμό που μας διαφοροποιεί από άλλους προορισμούς και μας κάνει επιλέξιμους και ανταγωνιστικούς" επισημαίνει ο Φορέας.

"Lesvos: After all, it's still the Aegean!", η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Λέσβου

Το νέο έργο, το οποίο ανέθεσε ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου/Μήθυμνας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ACT, αποτυπώνει τις προτάσεις στρατηγικής επικοινωνίας με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητας της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων στρατηγικών μάρκετινγκ και κάθετων αγορών, η παρούσα μελέτη του American College of Thessaloniki παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση με τα προωθητικά μηνύματα, τα εργαλεία και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην ανατροπή των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης και των αρνητικών αντιλήψεων που συνδέονται με το νησί. Με κύριο σκοπό την ανάκαμψη της τουριστικής ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, η μελέτη στοχεύει στις μεγάλες γεωγραφικές πηγές τουρισμού του νησιού.

Το έργο αναλύει τα δεδομένα της κατάστασης όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την προσφυγική κρίση. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, καθώς και την προηγούμενη μελέτη του ACT (2012) branding, τοποθέτησης, και στρατηγικής μάρκετινγκ με έμφαση σε κάθετες αγορές. Οι προτάσεις εστιάζουν στην εφαρμογή μιας στοχευμένης, συνεκτικής και ρεαλιστικής επικοινωνιακής στρατηγικής, που αξιοποιεί καλύτερα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα (πρακτικά εργαλεία με μικρό κόστος), με σκοπό την ενίσχυση και καλύτερη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου.

«Θεωρούμε ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και σημαντικό ότι συνδέεται ο ακαδημαϊκός χώρος με την αγορά και τους επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου» δήλωσε η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ACT - American College of Thessaloniki και συντονίστρια του έργου Δρ Σεβαστή Κεσαπίδου. «Το έργο αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ‘Βιωματικής Μάθησης,’ που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία την οποία εφαρμόζει το ACT. Οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους, διαχειριζόμενοι ένα απαιτητικό έργο. Ταυτόχρονα το ACT, συνεχίζει να προσφέρει στην ευρύτερη κοινότητα και στο σύνολο - στοιχείο που αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας και της αποστολής του - με καινοτόμες ιδέες και δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού και όχι μόνο».

Εκ μέρους του Φορέα Τουρισμού Μολύβου/Μήθυμνας, ο πρόεδρός του Νίκος Μόλβαλης δήλωσε: «H μελέτη του ACT αποτελεί για εμάς ένα πολύτιμο οδηγό για την διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουμε ως προορισμός, την αλλαγή της εικόνας στα μάτια των πιθανών επισκεπτών μας και γενικά την επανατοποθέτηση της Λέσβου στις τουριστικές αγορές λαμβάνοντας υπόψη το προσφυγικό. Ευχαριστούμε το ACT και όλη την ομάδα για τα αποτελέσματα του έργου που μας παρουσίασαν. Ήδη έχουμε υιοθετήσει τις προτάσεις τους και προχωρούμε στην υλοποίηση τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Helen Ηλέκτρη Lindsay και στον Dan Lindsay για την οικονομική στήριξη χάρις στην οποία η ολοκλήρωση του έργου κατέστη δυνατή».

Στην εκδήλωση παράλληλα με την παρουσίαση της μελέτης έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του Φορέα και βραβεύσεις ατόμων και φορέων που συνέβαλαν και συμβάλουν στην στήριξη και την προώθηση της Λέσβου ως τουριστικό προορισμό. Έγινε η τιμητική βράβευση όλων των συντελεστών του ACT -American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, (ομάδα φοιτητών, κ. Κεσσαπίδου, ACT) καθώς και της Helen Ηλέκτρη Lindsay και του Dan Lindsay για την υποστήριξη των σκοπών και των στόχων του Φορέα για την ανάδειξη της περιοχής.

Ειδική τιμητική βράβευση του Attika Reisen

Στην εκδήλωση αυτή ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου απόνειμε ειδική τιμητική διάκριση στον Tour Operator Attica Reisen με ιδιοκτήτη τον κ. Μιχάλη Καραβά, έναν μοναδικό ελληνικών συμφερόντων Tour Operator που εδρεύει στη Γερμανία και είναι από τα λίγα εναπομείναντα εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία στο εξωτερικό για τον ελληνικό τουρισμό.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Μόλβαλης Νίκος, δίνοντας την τιμητική διάκριση στον κ. Στύλο Δημήτριο εκπρόσωπο του γραφείου από την Αθήνα, τόνισε την συγκίνηση και τον ενθουσιασμό που νοιώθουμε να τιμήσουμε την Attica Reisen για τη προσφορά της στον Ελληνικό Τουρισμό και ειδικά για τη στήριξη, την προώθηση και την ανάπτυξη του τουρισμού της Λέσβου. Για μας στη Λέσβο έχει μια ειδική και συναισθηματική και συμβολική αξία, εκτός το ότι είναι εδώ στη Λέσβο 40 χρόνια, ταξιδεύοντας με την Ολυμπιακή Αεροπορία όταν δεν υπήρχαν ακόμη πτήσεις charter προς το νησί μας, έμεινε στο νησί όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και με τη περίοδο της κρίσης λόγω του μεταναστευτικού, εξακολουθεί σταθερά να στηρίζει και να προωθεί τη Λέσβο ως τουριστικό προορισμό.