2ο Hotel Tech: Η τεχνολογία οδηγεί το μέλλον του τουρισμού

Η αναγκαιότητα υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων στα ξενοδοχεία, με βλέμμα προς το μέλλον του τουρισμού και κεντρικό πυρήνα το “Smart Hotel”, θα προβληθεί στη 2η διοργάνωση του Συνεδρίου Hotel Tech από τη Smart Press, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Wyndham Grand.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετέχουν σημαντικά στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου, αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση τεχνολογικών έργων στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Η τεχνολογική επανάσταση επιφέρει και την επανάσταση στο τουρισμό, μετουσιώνοντας σε πράξη το “Έξυπνο Ξενοδοχείο”. Στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών των μονάδων φιλοξενίας, σε όλα τα επίπεδα, με φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον, με λύσεις και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον Ελληνικό τουρισμό.

Οι ομιλητές του 2ου Hotel Tech, οι θεσμικοί φορείς και οι εταιρίες που θα διαμορφώσουν το περιεχόμενο του συνεδρίου, θα προωθήσουν το μήνυμα αξιοποίησης των έξυπνων τεχνολογιών στις τουριστικές υποδομές, ενώ οι συμμετέχοντες επισκέπτες θα αποτελέσουν τους κοινωνούς του μηνύματος αυτού στην αγορά του τουριστικού κλάδου.

Το περιεχόμενο του συνεδρίου θα ακολουθήσει 6 θεματικά αντικείμενα: Business IT, Communication, Online Reservation & Digital Marketing, Energy, TV & Entertainment, Security & Safety.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ "ZEUS"

09:00 - 09:30 | Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 09:40 | Έναρξη

Κώστας Νόστης – Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Στάθης Καρόπουλος – Εμπορικός Διευθυντής Tornos News

09:40 - 09:50 | Χαιρετισμοί

Έλενα Κουντουρά – Υπουργός Τουρισμού

Κώστας Χατζηκωνσταντίνου – Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)

09:50 - 10:00 | Εισαγωγική Ομιλία

Πάνος Παλαιολόγος – Ιδρυτής & Πρόεδρος HotelBrain

10:00 - 12:30 | 1η ενότητα: Υποδομές Πληροφορικής, Ψηφιακές Υπηρεσίες & Digital Marketing

Καινοτόμες επαγγελματικές λύσεις IT, πρωτοποριακές εφαρμογές, νέες υπηρεσίες και προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία που συμβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας , της εμπορικής ανάπτυξης, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας δεδομένων στις ξενοδοχειακές μονάδες θα βρεθούν στο επίκεντρο των ομιλιών της πρώτης ενότητας του Συνεδρίου.

Engage your customer experience with Cisco Meraki!

Μενέλαος Μακρυγιάννης – Sales Director, Sieben

Everything as a Service

Στρατής Ρουμελιώτης – Enterprise Sales Manager, HP Hellas

Οι εφαρμογές Cloud και ο ρόλος τους στην ψηφιακή μεταμόρφωση του ξενοδοχειακού κλάδου

Βαγγέλης Γκορίλας – Enterprise Solutions Manager, VODAFONE Ελλάδας

Simple and effective Security for the digital hotel with Fortinet Security Fabric

Αντώνης Πρωιμάδης – Senior Presales Engineer, Fortinet

Microsoft AI: Transforming tourism with artificial intelligence

Κώστας Γκρίτσης – Services Sales, Cloud & Apps, Microsoft

Hospitality Communications, Redefined

Angelo Gentili – Business Development Head, EMEA, PartnerNET

O GDPR, η Τουριστική Βιομηχανία και η ασφάλιση Cyber Insurance

Νίκος Γεωργόπουλος – Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Co Founder DPO Academy, Cromar Coverholder at Lloyd’s

Zoottle’s Marketing automation solution for the Smart Hotel

Νάσος Αναλογίδης – Co-Founder & COO, Zoottle

How Predictive Analytics Reshape the Travel Industry

Ηλίας Τσαλδάρης – Data Analyst/ SEM-SEO Consultant, Innovation Group

Increasing Revenue and Guest Satisfaction by Automating Arrivals with Welcome

Σάββας Γεωργίου – Co-founder & Product Manager, Welcome Pickups

Make Your Life Easier through digital transformation

Μιχάλης Τζωρτζάκης – Director of Enterprise Services, FlexLearn Solutions by Rosili

Συντονισμός : Νίκη Παπάζολγου – Δημοσιογράφος, insider.gr

12:30 - 13:00 | Διάλειμμα