Ετήσιο συνέδριο ΠΑΣΥΞΕ

Οι ευοίωνες προοπτικές στον τομέα του τουρισμού παγκόσμια, αλλά και η αυξανόμενη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη γύρω περιοχή της Κύπρου ειδικότερα, οι νέες προοπτικές που διανοίγονται για την τουριστική μας βιομηχανία, μετά και από τις θεαματικές επιδόσεις της περσινής χρονιάς και του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνιστικού πεδίου, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς του Ετήσιου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ΠΑΣΥΞΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, στο Ξενοδοχείο HILTON PARK στη Λευκωσία.

Συναφώς είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος ανακοινώνει ότι κey-note Εισηγητής του Συνεδρίου θα είναι ο κ. J. Seip, Director Group Hotel Contracting της THOMAS COOK GROUP.

Με επίσης μεγάλη ευχαρίστηση ο Σύνδεσμος πληροφορεί και για τη συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου, ως Εισηγητών, της κας Ι. Δρέττα, CEO, MARKETING GREECE, του κ. Κ. Κόκκινου, Executive Director, Digital Transformation & Strategy Consulting Advisory Services, PwC CYPRUS, του κ. Ι. Καρή, Λειτουργού Τυποποίησης & Πληροφορικής, ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και του κ. Σ. Περδίου, Chief Operations Officer, LOUIS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD. Συντονιστής της συζήτησης/debate με τη συμμετοχή όλων των Ομιλητών θα είναι ο κ. Φ. Σώσειλος, Συνέταιρος-Επικεφαλής Υπηρεσιών Τουριστικών Επιχειρήσεων της PwC CYPRUS.

Το γενικό θέμα του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (με αυτόματη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική για τους ξένους σύνεδρους), είναι:

"MOVING FORWARD IN ENHANCING TOTAL CUSTOMER EXPERIENCE"

"ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ"

και υποδιαιρείται στις ακόλουθες πέντε παρουσιάσεις:

1. THE MARKETS OF UK, GERMANY AND CONTINENTAL EUROPE

AND THE PROSPECTS OF CYPRUS TOURISM

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. SMART TOURIST COMMUNITIES

ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

3. DIGITAL REVOLUTION AND BENCHMARKING

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4. MARKETING GREECE

ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5. LEADING THE YOUNGER GENERATIONS

ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

Το τελετουργικό μέρος του Συνεδρίου θα προσφωνήσουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, κ. Γ. Λακκοτρύπης, ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος του Οίκου PwC Cyprus, κ. Ευγ. Ευγενίου, και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Χ. Λοϊζίδης.

Τόσο οι διακεκριμένοι Ομιλητές, όσο και η ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία που θα καλύψει το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, έχουν προσελκύσει ήδη μεγάλο αριθμό συνέδρων, το οποίο απευθύνεται στους Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντικά Στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελών του ΠΑΣΥΞΕ, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες-ανώτατα στελέχη από τον ευρύτερο οικονομικό και εμπορικό τομέα του τόπου.

Παράλληλα με το Συνέδριο, θα λειτουργεί σε διπλανή Αίθουσα και η καθιερωμένη Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, που επίσης διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΞΕ για 26η κατά συνέχεια χρονιά, τα εγκαίνια της οποίας θα τελέσει επίσης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης, ο Σύνδεσμος εκδίδει επίσης "Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών" με προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και γενικά όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο Σύνδεσμος με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει επίσης τη μεγάλη συμμετοχή εκλεκτών Οίκων, Εταιρειών και άλλων συνεργατών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ως Εκθετών, αλλά και αυτών που συμμετέχουν στον Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών, επιδεικνύοντας και κατ’ αυτό τον έμπρακτο τρόπο τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους με τον ΠΑΣΥΞΕ και τα Μέλη του.