Airbnb: Οι κοινωνικές επιπτώσεις στη Ν.Υόρκη

Ως οργανισμός που προωθεί τις κοινωνικές ανισότητες σε επίπεδο εισοδημάτων, ωφελεί τους λευκούς ενοικιαστές με δικό τους σπίτι σε γειτονιές που κυριαρχούνται από μαύρους και ισπανικής καταγωγής κατοίκους και αφαιμάζει την τοπική αγορά από σπίτια προς ενοικίαση σε κατοίκους, παρουσιάζεται η Airbnb μέσα από έκθεση ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου McGill του Μόντρεαλ.

Η έκθεση της ερευνητικής ομάδας Urban Politics and Governance της σχολής Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, χρηματοδοτήθηκε από το σωματείο εργαζομένων σε ξενοδοχεία (The High Cost of Short-Term Rentals in New York City) και διερεύνησε την περίπτωση της Νέας Υόρκης με έρευνα που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον περασμένο Αύγουστο.

Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που χρησιμοποιούν την Airbnb ευθύνονται για την «εξαφάνιση» από 7.000 έως 13.500 διαμερισμάτων από την αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων της πόλης, οδηγώντας στα ύψη τις τιμές των ενοικίων καθώς περιόρισε την προσφορά τους και απειλώντας να ευνοήσει γειτονιές που ιστορικά ήταν προσιτές σε μη λευκούς κατοίκους.

Η πλατφόρμα φέρεται να διευρύνεται σημαντικά τις κοινωνικές ανισότητες καθώς ιδιοκτήτης με 4 οικίες και 3 βίλες στο West Village του Μανχάταν που χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα πέρυσι είχε έσοδα 700.000 δολάρια, ενώ το μέσο ετήσιο εισόδημα από ενοικίαση σπιτιών στην Airbnb ανά ιδιοκτήτη δεν ξεπερνά τα 5.200 δολάρια.

Ο ερευνητής David Wachsmuth ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, αναφέρει ότι 12.200 σπίτια στην Airbnb ενοικιάζονταν συχνά τον τελευταίο χρόνο της έρευνας και έτσι είτε έχουν απομακρυνθεί από την αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, είτε κινδυνεύουν να απομακρυνθούν οριστικά.

Η απάντηση της Airbnb

Ωστόσο, η Airbnb αμφισβητεί τη μεθοδολογία του, αναφέροντας ότι ένα σπίτι που φαίνεται διαθέσιμο δεν ενοικιάζεται απαραίτητα μέσω της Airbnb. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι στη Νέα Υόρκη τα σπίτια ενοικιάζονται κατά μέσο όρο για 47 διανυκτερεύσεις το χρόνο και γι’ αυτό, τα διαθέσιμα σπίτια δεν χάνονται από την αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιούν την Airbnb ως μια περιστασιακή πηγή επιπλέον εσόδων, επισημαίνει εκπρόσωπος της πλατφόρμας σχολιάζοντας την έρευνα στο politico.com.

Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι στις γειτονιές του Μπρούκλιν Bedford-Stuyvesant, υπήρχε αύξηση 94% των διαθέσιμων σπιτιών στην Airbnb. Οι γειτονιές αυτές κατοικούνται κυρίως από μαύρους, όμως τα περισσότερα εισοδήματα κατευθύνονται στους λευκούς ιδιοκτήτες των σπιτιών. Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη εν μέρει βάσει στοιχείων έρευνας του 2017 στην οποία χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για τον καθορισμό της φυλετικής καταγωγής των ιδιοκτητών στην Airbnb.

Η πλατφόρμα απαντά ότι η έρευνα του καθηγητή του Harvard Kennedy School διαψεύδει τα στοιχεία αυτά.

Η έρευνα εντόπισε ακόμα ότι τα δύο τρία των εσόδων προέρχονται από πιθανόν παράνομες ενοικιάσεις σπιτιών σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Τα ολόκληρα διαθέσιμα προς ενοικίαση σπίτια/διαμερίσματα που προσφέρονται στην Airbnb αντιπροσωπεύουν το 75% (490 εκατ. δολάρια) του συνόλου των εσόδων από την πλατφόρμα και το 51% του συνόλου των σπιτιών που προσφέρονται σε αυτήν. Το 87% των κρατήσεων για ολόκληρα σπίτια είναι σύμφωνα με την έρευνα παράνομες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, κάτι που σημαίνει ότι το 66% των εσόδων (435 εκατ. δολάρια) και το 45% του συνόλου των κρατήσεων στην Airbnb στη Ν. Υόρκη πέρυσι ήταν παράνομα.