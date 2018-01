Πρώτο διεθνές συνέδριο ελληνικής γαστρονομίας στην Αθήνα

Στις 5 Μαρτίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018 “Greek taste beyond borders”.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης καθώς και του Δήμου Αθηναίων, και έχει τραβήξει ήδη το ενδιαφέρον των πιο ισχυρών τουριστικών μέσων επικοινωνίας tourism promoters του κόσμου και των μεγαλύτερων επενδυτικών επιχειρήσεων στον χώρο του γαστρονομικού τουρισμού, με νέες ευκαιρίες να εμφανίζονται στο προσκήνιο για τους Έλληνες παραγωγούς και κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο επιχειρησιακό φορέα της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.

Μέσα σε λαμπερή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου στο Ecali Club, στις 22 Ιανουαρίου 2018, με σκοπό την αναγγελία του Συνεδρίου. Ανακοινώθηκαν οι τρόποι και η σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της θεσμικής καμπάνιας “Greek taste beyond borders”, όπου ανάμεσα σε αυτούς σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το δίκτυο - business networking, το οποίο ήδη έχει θέσει σε λειτουργία τα γρανάζια του. Επίσης, οι επόμενοι παγκόσμιοι σταθμοί της καμπάνιας με στρατηγικό τρόπο. Το Estiatoria.gr αποτελεί τη δυναμική βάση του “Greek taste beyond borders” με ισχυρή παρουσία και σημαντικό ρόλο στην Ελληνική γαστρονομία.

Την παρουσία τους έδωσαν με σχετικές δηλώσεις οι: κ. Φίλιππος Κούτρας ιδρυτής του Estiatoria.gr και δημιουργός της καμπάνιας “Greek taste beyond borders” , ο κ. Νίκος Νάσιουτζικ συνδιοργανωτής και στρατηγικός σύμμαχος του “Greek taste beyond borders”, ο κ. Γιάννης Γεωργακάκης CEO του The Ecali Club το οποίο αποτελεί μεγάλο υποστηρικτή με την ECALI SA να έχει ήδη εντάξει την καμπάνια κάτω από το Concept | Repositioning Greece. Η εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων κυρία Μαρία Λογοθέτη (Πρόεδρος ΕΑΤΑ και Διευθύντρια του γραφείου Δημάρχου).

Επίσης οι κύριοι: Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης (πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού επιμελητηρίου), ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων, ο Ντέϊβιντ Στεργάκος, ο Κώστας Αλιμπέρτης, ο Νίκος Μπίλιος (Στρατηγικός σύμβουλος επικοινωνίας για την Ελλάδα και εξωτερικό) και ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος.

Υποστηρικτές του «Greek taste beyond borders» που ενίσχυσαν με την παρουσία τους την Press Conference ήταν:

Διεθνείς Chef : Ηλίας Μαμαλάκης (Ευρώπη - Αμερική), Νταϊάνα Κόχυλα (Αμερική), Κώστας Σπηλιάδης (Milos Αμερική), Βαγγέλης Δρίσκας (Ασία, Αμερική), Άρης Τσανακλίδης (Αμερική - Καναδάς), ), Γιάννης Μπαξεβάνης (Ελβετία - Ντουμπάι), Ντίνα Νικολάου (Γαλλία), Μάνος Μακρυγιαννάκης (Βρυξέλλες), Γιάννης Στανίτσας (Αμερική - Ευρώπη), Σταμάτης Τσίλιας (Ρωσία), Γιάννης Σολάκης (Ολλανδία), Ζαν Λουί Καψαλάς (Γαλλία), Διονύσης Παπανικολάου (Σεϋχέλλες), Χρήστος Τζιέρας (Ιταλία), Γιώργος Τσελεμεντές (Χώρες Ευρώπης), Αξιώτης Παράσχος (Γερμανία - Λουξεμβούργο), Γκίκας Ξενάκης (Γαλλία - Βέλγιο), Σωτήρης Ευαγγέλου (Hong Kong - Σιγκαπούρη), Δημήτρης Κονταράτος (Γερμανία), Στέλιος Ιωαννίδης (Ελβετία), Σωτήρης Φιλίππου (Ιταλία - Ισπανία), Χρυσόστομος Πρασατζής (Γερμανία), Στέφανος Πρίσκας (Γερμανία), Ευριπίδης Γκόγκος (Ρόδος),Τάσος Ντούμας (Αμερική), Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος (Ηνωμένο Βασίλειο), Ευάγγελος Χασιώτης (Ιταλία), Σοφία Στάμου και σύντομα άλλοι.

International Affairs for "Greek taste beyond borders":

Μίλτος Καρούμπας "President in Hellenic Chef Federation - Candidate for Worldchefs Presidium 2016-2020"

Ιωάννης Χορόζογλου "Διεθνείς σχέσεις"

Αφροδίτη Δελαπόρτα "Διεθνείς σχέσεις"

Σύμβουλοι τουρισμού - Τομέας τουριστικής γαστρονομίας :

Γιάννης Γεωργακάκης "Ceo - The Ecali Club"

Πολυχρόνης Γριβέας "Senior Advisor Hotels & Tourism Sector, NBG Member of the BοD, GNTO"

Θεόφιλος Κυρατσούλης "Tourism and Hospitality Executive"

Χριστίνα Πουτέτση "Journalist, Tourism and Communication expert"

Μάγδα Πειστικού "Εκπαιδευτικός φιλοξενίας και Επισιτισμού"

Βαγγέλης Μπελτζενίτης "Σύμβουλος Εστίασης & Γαστρονομίας"

Απόστολος Ελευθερόπουλος "Hotel Manager 5άστερων ξενοδοχείων της Ρόδου"

Μαρίνος Σκολαρίκος "Οινοχόος WSET - Allwinestories"

Γιώργος Κάτσικας " Tourism expert" Pmrinvestments London UK

Επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας & Πιστοποίησης:

Σάββας Πελτέκης "Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD)"

Επιστημονική ομάδα σε θέματα Διατροφολογίας & Γαστρονομίας:

Δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου "MSc, PhD Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Νutrimed"

Νικόλαος Φωτιάδης "Executive chef της Διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού & Γαστρονομίας ( Ι.Ε.Γ.)"

Κυριάκος Ρέππας "Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος - Υπεύθυνος Δικτύου Διαιτολογικών Γραφείων Τροποποίησης Συμπεριφοράς και Ελέγχου Βάρους Nutrimed"

Νικόλαος Ψιλάκης "Δημοσιογράφος και συγγραφέας (Μάστερ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας) - Πρώην μέλος μέλος της επιτροπής του ΕΟΤ για την καθιέρωση της ελληνικής γαστρονομίας"

Γιώργος Ευγενικός "Γενικός γραμματέας στην Ομοσπονδία Προστασία Καταναλωτών Ελλάδος ΙΝΚΑ - Πρόεδρος στο Ινστιτούτο καταναλωτών Ρόδου - Δωδεκανήσου"

Το "Greek taste beyond borders" μέσα από το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο ελληνικής γαστρονομίας 1st international Hellenic Gastronomy Conference 2018 αποτελεί μια θεσμική καμπάνια που έχει ως στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη του ελληνικού προϊόντος και την εξάπλωση της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.

Απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικότητες Ελλήνων και από διάφορες χώρες του κόσμου με αναγνωρισμένη καριέρα, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη μοναδική και καινοτόμα καμπάνια, που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα των υπουργείων: Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπουργείο Τουρισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων καθώς και άλλων σημαντικών φορέων και οργανισμών.

Το συνέδριο έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον για μια δεύτερη διοργάνωσή του σε χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα οφέλη για τους συνέδρους θα είναι υψίστης σημασίας όπως: η δημιουργία συμμαχιών-συνεργιών, δικτύων διανομών, συμβουλών πάνω σε σύγχρονο branding, marketing & networking με κάλυψη σε κάθε τομέα της γαστρονομίας όπως: Εστίαση, Παραγωγή & Εξαγωγή προϊόντων καθώς και Γαστρονομικός τουρισμός.

Αναμένεται η συμμετοχή από 50 χώρες του κόσμου και θα παραστούν σαν ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας γαστρονομίας, όπως και ο Ρώσος Leonid Gelibterman "Member of the Advisory Board of the United Nations World Tourism Organizations (UNWTO) Gastronomy Network". Αναμένεται η τηλεοπτική κάλυψη από 15 χώρες. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και διοργανωτής ο κ. Φίλιππος Κούτρας (ιδρυτής του Estiatoria.gr). Στη συνδιοργάνωση o κ. Νίκος Νάσιουτζικ. Μεγάλος υποστηρικτής η ECALI SA και το The Ecali Club, που έχει ήδη εντάξει την καμπάνια κάτω από το Concept | Repositioning Greece.