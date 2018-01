Όταν ο Τζέιμς Μποντ έκανε γνωστή την Κέρκυρα (video)

Πολλοί προορισμοί στον κόσμο, με στοιχεία που προσέδιδαν ιδιαίτερο τόνο στις σκηνές δράσεις του Τζειμς Μποντ, προβλήθηκαν από το 1973 σε εκατομμύρια θαυμαστές των μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών με πρωταγωνιστή τον μυστικό πράκτορα 007, αποτελώντας το σκηνικό των γυρισμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Κέρκυρα.

Ο κορυφαίος τουριστικός οργανισμός στην Ευρώπη TUI παρουσιάζει τώρα την ιστορία των γυρισμάτων επί εποχής Ρότζερ Μουρ, όταν οι σκηνές γυρίζονταν σε εξωτερικούς χώρους και όχι σε στούντιο όπως σήμερα, παρακινώντας το ταξιδιωτικό κοινό να ακολουθήσει τα βήματά του!

Στην πέμπτη παρουσία του ως πράκτορας 007, στις αρχές της δεκαετίας του 80’, ο Σερ Ρότζερ Μουρ και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν μέχρι την Κέρκυρα όπου πραγματοποίησαν γυρίσματα για την ταινία For Your Eyes Only (1981).

Γυρίστηκαν ποικίλες σκηνές από διαπληκτισμούς σε ψηλούς βράχους μέχρι συμπλοκές στο καζίνο. Ακόμη, μέσα στην ταινία προβάλλονται σκηνές δράσεις και μυστηρίου στο Αχίλλειο και το κάστρο της Παλαιάς Πόλης.

Καραϊβική

Με τον πρώτο του ρόλο ως Τζειμς Μποντ στην ταινία Live and Let Die (1973), ο Σερ Ρότζερ Μουρ έπρεπε να ταξιδέψει μέχρι την Καραϊβική, η οποία παρουσιαζόταν στην ταινία ως το φανταστικό έθνος Σαν Μονίκ.

Επίσης, επέστρεψε στην Καραϊβική το 1977 για τα γυρίσματα του The Spy Who Loved Me με υποβρύχιες σκηνές στις ακτές του Νασάου στις Μπαχάμες.

Ιταλία

Η Σαρδηνία σήμερα αποτελεί πόλο έλξης των διασημοτήτων, επομένως δεν είναι έκπληξη οτι μεγάλο τμήμα της ταινίας The Spy Who Loved Me γυρίστηκε εκεί.

Η Costa Smeralda ήταν το σκηνικό των καταδιώξεων με αυτοκίνητο του πράκτορα, με επιδεικτικές σκηνές από ξενοδοχεία, ενώ χαρακτηριστική είναι η σκηνή κατά την οποία το υποβρύχιο αυτοκίνητο του Τζειμς Μποντ Lotus Esprit βουτά στη θάλασσα στο Porto Cervo.

Το 1979, στο Moonraker, ο μυριστικός πράκτορας αναστατώνει τη Βενετία, με σκηνές που περιλαμβάνουν κυνηγητό με μηχανοκίνηση γόνδολα, λίγο πριν ο πρωταγωνιστής ανακαλύψει ένα μυστικό εργαστήριο.

HΠΑ

Στον πρώτο οτυ ρόλο ως Τζέιμς Μποντ στο Live and Let Die ο Σερ Ρότζερ Μουρ βρίσκεται στη Ν. Ορλεάνη. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον γεμάτο αλλιγάτορες, αποδρά με τον τρόπο που μόνο εκείνος θα μπορούσε, περνώντας επάνω από αυτούς.

Στο Moonraker γίνεται δεύτερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, όπου η σκηνή καταδίωξης με σκάφος του Αμαζονίου γυρίζεται στο St Lucie County της Φλόριντας, ενώ εμφανίζεται και το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

Ισλανδία

Στην τελική ερμηνεία του ρόλου, ο Σερ Ρότζερ Μουρ εμφανίζεται στον παγετώνα της Ισλανδίας, Vatnajokull Glacier, στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο παρουσιάστηκε ως Σιβηρία στις πρώτες σκηνές του A View to a Kill (1985).

Ο μυστικός πράκτορας παρουσιάζεται μέσα σε ελικόπτερο, αναζητώντας ένα μικροτσίπ.

Η καταδίωξη με σκι που θα ακολουθήσει γυρίστηκε στις Σουηδικές Άλπεις.

