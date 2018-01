Η εικαστικός Μ.Φραγκιουδάκη ενισχύει την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Φύσης (ΕΕΠΦ), στη διαρκή προσπάθειά της για βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, ανακοίνωσε μια νέα γέφυρα που ενώνει τη Φύση με την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Η εικαστικός κ. Μαρία Φραγκουδάκη πήρε την πρωτοβουλία να διαθέσει όλα τα έσοδα από τον πολυτελή κατάλογο (λεύκωμα) από την τελευταία της εικαστική δουλειά με τίτλο «BedSheets» υπέρ των σκοπών της ΕΕΠΦ. Η κ. Φραγκουδάκη ενόψει του ξεκινήματος της συνεργασίας της με την ΕΕΠΦ, επισκέφτηκε τα γραφεία της ΕΕΠΦ με σκοπό να γνωρίσει το ΔΣ, το προσωπικό και να ενημερωθεί για τις νέες δράσεις της.

Η κ. Φραγκουδάκη, η πρώτη εικαστικός που συνδράμει το έργο της ΕΕΠΦ, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα αυτή συνεργασία. Για μένα η φύση αποτελεί συνεχή πηγή έμπνευσης και με τα τόσα που μας προσφέρει το να δωρίσω τα έσοδα του καταλόγου σε μία ΜΚΟ όπως η ΕΕΠΦ που έχει προσφέρει τόσα πολλά για την προστασία αλλά και για την ανάδειξή της, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Νιώθω ότι ανταποδίδω με τον τρόπο μου το καλό που μου κάνει» και κατέληξε «…σκοπός μου είναι μία διαρκής και μόνιμη συνεργασία με την ΕΕΠΦ».

Ο πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, στενά συνδεδεμένος και ο ίδιος με τις τέχνες ως συγγραφέας, ζωγράφος και διακεκριμένος φωτογράφος φύσης, ανοίγει το νέο αυτό διάλογο για μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική σύμπραξη και αλληλοστήριξη με σύγχρονους εικαστικούς, καλλιτέχνες, λογοτέχνες και ανθρώπους που συμβάλλουν γενικότερα στον Πολιτισμό, όπως επιμελητές εκθέσεων, διευθυντές μουσείων, θεατρικών και κινηματογραφικών οργανισμών, εκδοτικών οίκων, κ.ο.κ. Ο κ. Πέτρου αφού ευχαρίστησε την κ. Φραγκουδάκη, τόνισε την σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της για τη σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, τέχνης και περιβάλλοντος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και τα προγράμματα για την προστασία της φύσης, η κ. Φραγκουδάκη, έχοντας αδυναμία στα παιδιά, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Οικολογικά Σχολεία που εμπνέουν τους πολίτες του αύριο για σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά και αγάπη για τη Φύση.

Η Μαρία Φραγκουδάκη έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία στο University of London. Από το 2012 που ζει στη Νέα Υόρκη, έχει παρακολουθήσει τρία art residencies στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης και έχει εργαστεί δίπλα στον Donald Sheridan, master printer του Andy Warhol, καθώς και δίπλα στον Andrew Ginzel, έναν σύγχρονο Αμερικανό καλλιτέχνη, γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας έργα τέχνης του σε δημόσιο χώρο και τις εγκαταστάσεις του. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία με ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές όπως, στη Royal Academy of Arts στο Λονδίνο, Scope Miami, Scope Basel, και στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές και εταιρικές συλλογές.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Από το ξεκίνημά της πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευόμενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Δραστηριοποιείται στους εξής βασικούς τομείς:

• Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

• Προγράμματα διατήρησης και προστασίας της φύσης

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

• Αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE (Foundation for Environmental Education, από το 1992), για λογαριασμό του οποίου χειρίζεται, από το 1995, τρία διεθνή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων («Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση», «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»). Επίσης χειρίζεται και συντονίζει δύο εθνικά Προγράμματα, τα «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» και «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου». Η ΕΕΠΦ είναι επίσης ο εθνικός χειριστής δύο διεθνών Προγραμμάτων που συμβάλλουν καθοριστικά στην αειφορική διαχείριση στον τουριστικό τομέα απονέμοντας αντίστοιχα οικολογικά σήματα ποιότητας, του «Γαλάζια Σημαία» (από το 1992) και του «Green Key» (από το 2009). H ΕΕΠΦ έχει τιμηθεί για το έργο της από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ‘lδρυμα Ford.