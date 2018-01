Τι θα μάθουμε φέτος στα συνέδρια της ITB

Από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου, κορυφαίοι επιστήμονες και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν στο ITB Berlin Convention τις ιδέες και τις προτάσεις τους και θα παρέχουν εξειδίκευση και πληροφόρηση στους παρευρισκόμενους. Πάνελ συζητήσεων, αποκλειστικές έρευνες αλλά και αναφορές σε βέλτιστες πρακτικές συμπληρώνουν τη δομή του προγράμματος του συνεδριακού μέρους της μεγαλύτερης διεθνούς τουριστικούς έκθεσης της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές θεματικές ενότητες, θα αναλυθούν οι προκλήσεις τους μέλλοντος, ο υπερτουρισμός, οι επαναστατικές μορφές μεταφορών και η ψηφιοποίηση στην τουριστική βιομηχανία.

Η είσοδος στο ITB Berlin Convention είναι δωρεάν για τους εμπορικούς επισκέπτες, τους εκθέτες και τους δημοσιογράφους.

ITB Future Day

Στις 7 Μαρτίου, θα ανοίξουν την ITB Future Day η Ζάμπια (Convention & Culture Partner) και η WTCF (co-host της εκδήλωσης) και η Mecklenburg-Vorpommern, η περιοχή-εταίρος της ITB για φέτος. Βασική ομιλήτρια θα είναι η Jane Jie Sun, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ctrip.com International Ltd με θέμα «Τουρισμός: η Πύλη για την Παγκόσμια Ειρήνη και Ευημερία». Ο Dirk Ahlborn, Διευθ. Σύμβουλος της Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HTT) και ιδρυτής και Διευθ. Σύμβουλος της JumpStarter Inc. θα μιλήσει για το αυριανό σύστημα μεταφορών και τον μελλοντικό ρόλο της τεχνολογίας Hyperloop του Elon Musk ενώ οι συνιδρυτές του Volocopter GmbH, Dirk Ahlborn και Alexander Zosel θα παρουσιάσουν τα νέα τους σχέδια.

Επίσης θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η ITB Berlin σε συνεργασία με την Travelzoo, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία στις νέες μορφές μεταφορών.

Ο κύκλος θα κλείσει με συνέντευξη του Gillian Tans, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Booking.com, ο οποίος θα παρουσιάσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τον κόσμο των online κρατήσεων και θα δώσει συμβουλές για τη βλετίωση της σχετικής στρατηγικής, καθώς και με το πάνελ με τίτλο «Blockchain: το επόμενο τεχνολογικό ορόσημο στην ταξιδιωτική βιομηχανία», όπου θα αναλυθεί τι πραγματικά είναι το Blockchain και οι επιπτώσεις αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας κρυπτογράφησης στη δομή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Υπερτουρισμός

Το αμφιλεγόμενο θέμα του υπερτουρισμού θα απασχολήσει την ITB Destination Day 1, στις 7 Μαρτίου, με την παρουσίαση μιας έρευνας αγοράς που πραγματοποίησαν η DGT (Γερμανική Εταιρεία Τουριστικής Επιστήμης) και την AIEST (Διεθνής Ένωση Επιστημονικών Εμπειρογνωμόνων στον Τουρισμό), η οποία περιγράφει τα μέτρα και τις βέλτιστες πρακτικές στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.

Παρουσιάσεις επίσης θα κάνουν ο Δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ, ο Διευθ. Σύμβουλος Marketing του Αμστερνταμ, καθώς και η πρόεδρος και διευθ. Σύμβουλος του World Travel & Tourism Council.

Οικονομία διαμοιρασμού και άλλες προκλήσεις

Στην ITB Marketing & Distribution Day, στις 8 Μαρτίου, εκπρόσωποι της διεθνούς ταξιδιωτικής βιομηχανίας θα συζητήσουν για τις μελλοντικές τάσεις, όπως για την οικονομία διαμοιρασμού και τα big data. Εκπρόσωποι της Airbnb και της Expediaθα μιλήσουν για τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της αγοράς ενώ ο ειδικός σε θέματα ανάλυσης δεδομένων του Cambridge Analytica θα αναφερθεί στις αλλαγές που φέρνουν τα big data στη διαφήμιση.

Αειφόρος τουρισμός

Στην ITB CSR Day, στις 9 Μαρτίου, θα διεξαχθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον αειφόρο τουρισμό μεταξύ του Michael Lutzeyer, ιδιοκτήτη και Γενικού Διευθυντή της Grootbos Private Nature Reserve της Νότιας Αφρικής και του Dr. Niko Paech, Καθηγητή Πλουραλισμού στην Οικονομία, στο Πανεπιστήμιο Siegen, όπου αναμένεται να ακουστούν πολλές και ίσως άβολες αλήθειες.