Πρόγραμμα προώθησης της Ευρώπης στην Κίνα για το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018

Η Ευρωπαϊκή και Κινεζική κυβέρνηση και ηγέτες επιχειρήσεων καλωσόρισαν το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (2018 EU-China Tourism Year) στη Βενετία στις 19 Ιανουαρίου, ξεκινώντας ένα πρόγραμμα που επεκτείνει την επωφελή συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και διερευνούν νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξηθεί η ροή των τουριστών και στους δύο προορισμούς.

Ανάμεσα στις δράσεις προώθησης των ευρωπαϊκών περιφερειών, είναι και η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάσθηκε νέα έκθεση της Ctrip, του μεγαλύτερου online τουριστικού γραφείου της Κίνας, και δεύτερου μεγαλύτερου στον κόσμο, για τον τουρισμό μεταξύ Κίνας-Ευρώπης το 2017, η οποία διενεργήθηκε σε συνεργασία με το εξειδικευμένο ινστιντούτο της Εθνικής Διεύθυνσης Τουρισμού της Κίνας (CNTA), China Tourism Academy (CTA).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι κινέζοι πολίτες που επισκέφθηκαν την Ευρώπη το 2017 ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, τα 6 εκατ. Το 46% προήλθε από την ανατολική Κίνα με τη Σανγκάη, το Πεκίνο, το Guangzhou και το Shenzhen να είναι οι κορυφαίες πόλεις αναχώρησης.

Η Ευρώπη αποτέλεσε τον δεύτερο δημοφιλέστερο προορισμό για τους Κινέζους, όπως καταγράφεται από τις πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων τη χρονιά που μας πέρασε, μετά την Ασία.

Επιπλέον, η Ευρώπη είχε ετήσια ανάπτυξη 26,3%.

Ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία παραμένουν οι απόλυτες επιλογές ευρωπαϊκών προορισμών για τους Κινέζους, χώρες όπως η Τσεχία, η Φινλανδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι ανερχόμενες για τη συγκεκριμένη αγορά.

Οι Κινέζοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα προσωποποιημένα ταξίδια, και τείνουν να δαπανούν χρήματα σε νέες και μοναδικές εμπειρίες.

Οι γυναίκες ταξιδεύουν περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες και οι ηλικίες που προτιμούν περισσότερο Ευρώπη είναι από 30 έως 40 ετών.

Το πρόγραμμα του Έτους Τουρισμού ΕΕ-Κίνας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτο-υργεί από κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ETC), ο οργανισμός με την επωνυμία ‘Welcome Chinese’ και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού (ETOA). Έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης και των επαφών μεταξύ σημαντικών Ευρωπαϊκών και Κινεζικών επιχειρήσεων τουρισμού. Θα περιλαμβάνει συζήτηση γύρω από πρακτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών σε Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τη διευκόλυνση της έκδοσης visa και τη βελτίωση των αερομεταφορών.

Σημαντικοί συμμετέχοντες στην εκδήλωση στη Βενετία:

• Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Dai Bin, Πρόεδρος της Ακαδημίας Τουρισμού της Κίνας

• Elzbieta Bienkowska, Ευρωπαίος Επίτροπος

• Du Jiang, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Διοίκησης Τουρισμού της Κίνας

• Federica Mogherini, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις

• Luca Zaia, Πρόεδρος για την Περιφέρεια Βενετο

• Pansy Ho, Founder and Chairman of Global Tourism Economy Research Centre

Επιχειρηματίες:

• Jenna Qian, Vice President of Ctrip

• Qiu Yin, Vice President of Tencent, Spokesperson

• Wei Zhihong, EU General Manager of UnionPay

• Jacopo Sertoli, President of Welcome Chinese

• Barry Lin, Tourism Resources Senior Director of Tuniu

• Luca Patane’, Chairman Uvet and Blu Panorama

• Mikko Turtiainen, Global Sales Vice President of Finnair

• Torstein Hagen, Chairman of Viking Cruises

Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά τουρισμού στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ενώ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από άποψη εξερχόμενου τουρισμού. Οι Κινέζοι ταξιδιώτες πραγματοποίησαν 122 εκατομμύρια ταξίδια προς το εξωτερικό μέσα στο 2016, το ένα πέμπτο του συνόλου του παγκόσμιου τουρισμού. Στο μέλλον, τα μεγαλύτερα εισοδήματα και η μειωμένη γραφειοκρατία θα καθιστούν ιδιαίτερα εύκολο για τη μεσαία τάξη του πληθυσμού της Κίνας να ταξιδεύει. Κατά αντιστοιχία, οι Ευρωπαϊκοί προορισμοί ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά για να τους υποδεχτούν.

Για την Ευρώπη, η Κινεζική εξερχόμενη αγορά προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Το 90% των τουριστών στην Ευρώπη προέρχεται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ασία, μόνο το 73% των τουριστών είναι από την Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 75% των τουριστών είναι εγχώριοι ταξιδιώτες.

Από το 2012 η Κίνα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ως το πιο πολυδάπανο κράτος στο διεθνή τουρισμό.

Το 2016, οι Κινέζοι τουρίστες ξόδεψαν 261 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 12% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αυτή η πορεία ανάπτυξης κατεγράφη από την Κίνα, το πιο πολυδάπανο κράτος στο διεθνή τουρισμό παγκοσμίως, αφήνοντας αρκετά πίσω τις Ηνωμένες Πολιτείες (123 δολάρια) και τη Γερμανία (79 δολάρια).

Οι δαπάνες από Κινέζους ταξιδιώτες καλύπτουν περίπου το 23% των τουριστικών εισπράξεων σε διεθνείς προορισμούς, κάτι που ωφελεί σε μεγάλο βαθμό τους προορισμούς.

Το ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ευρώπη από Κινέζους ταξιδιώτες είναι υψηλό, με 12.8 εκατομμύρια ταξίδια να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2016 και μία εκτίμηση των 20.8 εκατομμυρίων ετησίως που υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Για να σχηματίσουμε μία ιδέα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την Ευρώπη, το περασμένο έτος κατεγράφησαν 3.1 εκατομμύρια ταξίδια από τη Βόρεια Αμερική. Το αγαπημένο μέρος στην Ευρώπη είναι η Γαλλία αν και, θεωρώντας την ασφάλεια ως μία από τις βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τον Κινέζο ταξιδιώτη, οι Κινέζοι προτιμούν πλέον προορισμούς όπως η Ιταλία.

Το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας (ECTY) έχει εγκριθεί από τον Προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, και από τον Κινέζο Πρωθυπουργό, Li Keqiang. Οι βασικοί στόχοι είναι:

• Η προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών

• Η βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και εμπειρίας τουρισμού

• Η προβολή ευκαιριών για την ανάπτυξη συνεργασιών

• Η δημιουργία δυναμικής για ταχύτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της έκδοσης visa και τις αερομεταφορές

Η συνάντηση στη Βενετία για την έναρξη του Έτους Τουρισμού 2018 περιλάμβανε δύο σημαντικές εκδη-λώσεις, μία στο Palazzo Ducale και μία στο Casino, προκειμένου να προωθηθούν περαιτέρω οι παραπάνω στόχοι. Η Επιχειρηματική Σύνοδος Κορυφής συγκέντρωσε επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και πολλούς ακόμη συμμετέχοντες που αποσκοπούσαν στη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Την ίδια στιγμή, μία πολύ σημαντική συνάντηση έλαβε χώρα που στόχευε στην προώθηση λιγότερο διαδεδομένων προορισμών.

Το προωθητικό πλάνο του Έτους Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 σκοπεύει να καταστήσει την Ευρώπη ως τον καλύτερο προορισμό για τους Κινέζους τουρίστες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητο να υπάρξει επαρκής εκπαίδευση στις εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να προσφέρουν καλύτερη φιλοξενία στους Κινέζους επισκέπτες και να κατανοούν πλήρως τις ανάγκες τους.

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων δημιούργησαν μία συνεταιρική πλατφόρμα προώθησης με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρώπη από το 2018. Η Welcome Chinese αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη για το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση όλων των προωθητικών εκδηλώσεων. Αντιπροσωπεύει τη μόνη επίσημη πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από την Κινεζική Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει το επίπεδο φιλοξενίας των Κινέζων ταξιδιωτών, που εκδίδεται από την Κινεζική Ακαδημία Τουρισμού σε συνεργασία με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κεντρικής Τηλεόρασης της Κίνας (China Central Television - CCTV) και το UnionPay.

Οι Κινέζοι τουρίστες έχουν κατά κόρον διαφορετικές συνήθειες και κουλτούρα που επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή προορισμού. Το πρώτο εμπόδιο είναι η γλώσσα. Υπάρχουν επίσης και περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και το φόβο για την ασφάλεια που καθοδηγούν τις επιλογές των Κινέζων για τουριστικούς προορισμούς. Η Welcome Chinese εκπαιδεύει τους φορείς σε βασικά ζητήματα όπως είναι το ‘τι αναζητούν και επιζητούν οι νεότεροι Κινέζοι τουρίστες’.

Ο καθηγητής Dai Bin, Πρόεδρος της Ακαδημίας Τουρισμού της Κίνας, δήλωσε: «Το Έτος Τουρισμού αποτελεί καινοτόμο μέτρο για την Κίνα που προωθεί το διεθνή τουρισμό, τη βιομηχανική συνεργασία και τη διπλωματία σε θέματα τουρισμού. Από το 2013 η Κίνα έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχες εκδηλώσεις με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, την Αυστραλία, την Ελβετία, τη Δανία, την ASEAN και άλλες χώρες, και έχει προωθήσει σημαντικά τη διμερή και πολυμερή ανάπτυξη τουρισμού. Το 2018, το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας θα προωθήσει την ανταλλαγή πληθυσμών, απλών ανθρώπων, την οικονομική ανάπτυξη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη της στρατηγικής.

Η Welcome Chinese αποτελεί βασική πιστοποίηση που ξεκίνησε από την Κινεζική Ακαδημία Τουρισμού (CTA). Μέσα από το σχεδιασμό και την ειδική εκπαίδευση για την υποδοχή Κινέζων ταξιδιωτών, το έργο δεσμεύεται να κάνει τον κόσμο να γνωρίσει καλύτερα τους Κινέζους τουρίστες και να τους προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, θα ιδρύσουμε περισσότερα Κινέζικα ταξιδιωτικά γραφεία για να γίνουν πιο κατανοητοί οι τουριστικοί προορισμοί και να επιτευχθεί αποτελεσματική συνεργασία μέσω της προώθησης στα μέσα ενημέρωσης, μέσω συναντήσεων, roadshows, θεματικών εκθέσεων και άλλων μορφών.»

Ο κ. Eduardo Santander, Executive Director στην ETC, είπε: «Οι Ευρωπαϊκοί προορισμοί γνωρίζουν την ανάγκη να παραμένουν ανταγωνιστικοί στο κοινό της Κίνας. Μόνο μέσα από στενή συνεργασία με τις Κινέζικες αρχές και δέσμευση του Ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα για τη στήριξη στοχευμένων κοινών πρωτοβουλιών marketing θα καταφέρει η Ευρώπη να προσελκύσει περισσότερους ταξιδιώτες από την Κίνα. »

Ο κ. Jacopo Sertoli, Πρόεδρος της Welcome Chinese δήλωσε: «Μετά την έγκριση που λάβαμε από την Κινεζική κυβέρνηση, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις Ευρωπαϊκές εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των Κινέζων τουριστών, οι οποίες έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Παράλληλα, επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε συμφωνίες με Κινεζικούς φορείς. Το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την Ιταλία, για τις πιστοποιημένες από τη Welcome Chinese εταιρείες και για εκείνες που πρόκειται να λάβουν πιστοποίηση. Η Welcome Chinese παρέχει στις πιστοποιημένες εταιρείες αποκλειστική πρόσβαση στην Κινέζικη αγορά. Μέσα από τις συνεργασίες μας με τις CCTV, UnionPay, Ctrip, Tencent, Global Data, Lobster Ink, Tuniiu, Over, Caissa, Go with Tommy, Lecoov, Fliggy, η Welcome Chinese είναι έτοιμη να βοηθήσει οποιονδήποτε Ευρωπαϊκό φορέα επιθυμεί να γίνει πιστοποιημένο μέλος της Welcome Chinese και να προσελκύσει περισσότερους Κινέζους τουρίστες.»

Ο κ. Tom Jenkins, CEO της ETOA είπε: «Επικοινωνία και συνεργασία: μόνο με αυτά τα δύο συστατικά θα μπορέσουν Κίνα και Ευρώπη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το στοίχημα είναι να είναι αυτή η μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού του 21ου αιώνα.»

Ο κ. Zhan Shu, General Manager, Government Affairs & Tourism Center στην Tencent, δηλώνει: «Ο διάλογος μεταξύ Κινεζικού και Ευρωπαϊκού τουρισμού αποτελεί διάλογο ανάμεσα σε δύο αρχαίους πολιτισμούς στη σύγχρονη κοινωνία. Ο τουρισμός αποτελεί τη γέφυρα και η κουλτούρα για όλους τους λαούς. Η Tencent ευελπιστεί να συνεργαστεί με τη Welcome Chinese και μπορεί με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας και το διαδικτύου. Επιθυμεί να κάνει περισσότερους Κινέζους πολίτες να νιώθουν στην Ευρώπη τόσο άνετα, σα στο σπίτι τους.»

Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που θα συμμετέχουν στο Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας για το 2018 περιλαμβάνουν: την Ανδαλουσία και Καταλονία στην Ισπανία, τη Λαπωνία στη Φινλανδία, και το Βένετο, τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε και την Τοσκάνη στην Ιταλία.

Θα προωθηθούν τα ακόλουθα κέντρα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco:

• Aranjuez Cultural Landscape¸ Tarragona and the Archaeological Ensemble of Tarraco (Spain);

• Bruges Historic Center; Wallonia Major Mining Sites (Belgium),

• Champagne Hillsides, Houses, and Cellars; Mont Saint-Michel and its Bay; Nord-Pas de Calais Mining Basin; Pont du Gard; Versailles (France);

• Olympia; Sanctuary of Asklepios at Epidaurus (Greece);

• Palaces and Parks of Potsdam in Berlin; Rammelsberg Mines, Goslar Old Town, and Upper Harz Water System; Romantic Rhine Valley; Trier; Zollverein (Germany);

• Tokaj Wine Region (Hungary);

• Wachau Cultural Landscape (Austria).

Περισσότερες εκδηλώσεις για την προώθηση του Έτους Τουρισμού ΕΕ-Κίνας για το 2018 έχουν προγραμ-ματιστεί να λάβουν χώρα στο Βερολίνο στις 6 Μαρτίου, που συμπίπτουν με την ITB, τη μεγαλύτερη έκθεση ταξιδιού στην Ευρώπη, και στο Πεκίνο στις 16 Απριλίου. Οι επόμενες εκδηλώσεις θα συμπέσουν με τη GEM το Νοέμβριο στο Λονδίνο, την έκθεση CITM το Νοέμβριο στη Σαγκάη και τη CITE το Δεκέμβριο στη Chengdu, μεταξύ άλλων.

Αυτή είναι η πρώτη πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας στον τομέα του τουρισμού. Δεδομένου του σπουδαίου ρόλου που παίζει ο Κινέζικος τουρισμός για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει στο τέλος του χρόνου τη σύσταση ενός ταμείου τουρισμού για την υποστήριξη δραστηριοτήτων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.

Επίσημοι χορηγοί και συνεργάτες για το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας για το 2018

• UnionPay – Η βασική μέθοδος πληρωμών στην Κίνα. Είναι ο εκδότης της μοναδικής κάρτας που υπάρχει στην Κίνα και ηγέτης του τραπεζικού κλάδου.

• Ctrip – Το πιο ισχυρό ΟΤΑ (Online Travel Agency) στην Κίνα, με 300 εκατομμύρια μέλη, περισσότερα από 1.2 εκατομμύρια ξενοδοχεία σε περισσότερες από 200 χώρες. Τα έσοδα αγγίζουν τα 2.9 δολάρια

• Finnair – Η Finnair συνδέει επτά πόλεις στην Κίνα με 100 πόλεις στην Ευρώπη μέσω Ελσίνκι

• ADR – Το Αεροδρόμιο Fiumicino είναι ένα από τα κορυφαία αεροδρόμια στην Ευρώπη που συνδέει άμεσα πολλές πόλεις της Κίνας

• Venice Airport – Το Αεροδρόμιο Marco Polo της Βενετίας αποτελεί την τρίτη στη σειρά Ιταλική έξοδο για υπερατλαντικά ταξίδια. Πρόσφατα έγινε πιστοποιημένο μέλος της Welcome Chinese

• Accor Hotels – Ο όμιλος Accor Hotels είναι ένας Γαλλικός ξενοδοχειακός όμιλος με διεθνή παρουσία, που εξυπηρετεί πελάτες σε 95 χώρες.

• T Fondaco dei Tedeschi by DFS: Η DFS κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του luxury travel, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν 5 πυλώνες του luxury: Ομορφιά και άρωμα, Fashion και Accessories, Φαγητό και Δώρα, Ρολόι και Κόσμημα, Ποτά και Κρασί.

• Global Blue: Η Global Blue είναι μία εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επιστροφής ΦΠΑ Tax Free Shopping που έχει έδρα στη Nyon, στην Ελβετία. Η εταιρεία είναι ευρέως γνωστή για την υπηρεσία Tax Free, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στη μετατροπή νομίσματος, σε υπηρεσίες marketing, σε point-of-sale τεχνολογία, εκπαίδευση του προσωπικού στα καταστήματα και στην εξυπηρέτηση πελατών

• Bicester Village Shopping Collection: Το Bicester Village Shopping σε Ευρώπη και Κίνα αποτελεί συλ-λογή 11 luxury shopping προορισμών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από τη Value Retail, ενώ φιλοξενεί περισσότερες από 1.300 κορυφαίες fashion και lifestyle boutique στον κόσμο, έχοντας υψηλά έσοδα όλο το χρόνο.

Σχετικά με το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018

Το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (ECTY) ανακηρύχθηκε από τον κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, και τον κ. Li Keqiang, επικεφαλή του Συμβουλίου Επικρατείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής μεταξύ Κίνας και ΕΕ που διεξήχθη στις 12 Ιουλίου του 2016. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της συνεχούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, με βλέψη στην αύξηση του τουρισμού και των ταξιδιών μεταξύ Κίνας και ΕΕ. Θα συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προκειμένου να φτάσουν στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας και αντίστροφα, έτσι ώστε να επιτρέψουν περισσότερες Κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική αγορά στον κόσμο, τόσο στην αγορά εξερχόμενων ταξιδίων όσο και στις δαπάνες. Παραμένει η μεγαλύτερη πηγή του διεθνούς τουρισμού παγκοσμίως χάρη στον τεράστιο πληθυσμό, τα αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα, την ταχεία αστικοποίηση και τη χαλάρωση των περιορισμών σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τον Ευρωπαϊκό τουρισμό να εξερευνήσει την Κινεζική αγορά και να ανακαλύψει νέους τρόπους να προσελκύσει κινέζους επισκέπτες και να τους προσφέρει τις καλύτερες εμπειρίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την Εθνική Διοίκηση Τουρισμού της Κίνας (China National Tourism Administration) ετοιμάζει το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, νέες πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην αυξανόμενη σημασία της Κίνας ως κύριος προορισμός στην Ευρώπη. Οι κύριες προτεραιότητες είναι:

• Να δείξει η ΕΕ τι έχει να προσφέρει στους Κινέζους επισκέπτες υποστηρίζοντας διάφορες πρωτοβουλίες συνεργασίας

• Να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές συναντήσεις

• Να οργανωθούν συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και φορείς τουρισμού στις σημαντικότερες εκθέσεις

• Δημιουργία περιεχομένου για video και διανομή

• Επαναπροσδιορισμός διαφημιστικών καμπανιών

Δραστηριότητες στην Κίνα

Η Κίνα είναι η σημαντικότερη αγορά στον κόσμο και χάρη στην ταχεία ανάπτυξή της αποτελεί ένα από τα κορυφαία, προηγμένα μέρη στον πλανήτη σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Νέα κινέζικα κανάλια Social Media, το μεγαλύτερο ΟΤΑ στον κόσμο και επαναστατικές μέθοδοι πληρωμών έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τουρισμού ETC και τη Welcome Chinese προκειμένου να αναπτυχθεί ένα επαρκές προωθητικό πλάνο στο Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018. Πολλές Online και offline δραστηριότητες θα συντονιστούν, όπως:

1. Επίσημη Ευρωπαική πλατφόρμα Pavilion on Ctrip για web και mobile

2. Επίσημη Ευρωπαική πλατφόρμα Pavilion on Tuniu για web και mobile

3. Welcome Chinese WeChat Miniprogram πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει την τελευταία τεχνολογία στο χώρο ώστε να εξυπηρετεί τους Κινέζους τουρίστες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ευρώπη

4. Προσεγμένο Marketing και ενέργειες στο Fliggy Pavillion (by Alibaba)

5. Ψηφιακοί και ακουστικοί οδηγοί από Qyer

6. Ειδικά πακέτα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα από την Caissa και άλλους Κινεζικούς Τουριστικούς Πράκτορες