Συνέδριο Hotel Tech: Παράλληλη ενότητα Fu-Tourism18

To Συνέδριο Hotel Tech, με τίτλο "Smart Hotel. Meet the future of tourism!", που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Wyndham Grand, καινοτομεί για μία ακόμα φορά, εκτιμώντας ότι ο τουρισμός είναι ο κατ’ εξοχήν τομέας που μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο πολλών startups στη χώρα μας, δεδομένου ότι προσφέρεται για πολλές καινοτόμες ιδέες και δράσεις.

Έτσι, στην ειδική παράλληλη ενότητα του Hotel Tech Fu-Tourism18, ορισμένες από τις πλέον δυναμικές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, πρόκειται να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις λύσεις που έχουν αναπτύξει, δίνοντας μία διαφορετική νότα, αλλά και μπόλικη ανανέωση και φρεσκάδα στο συνέδριο.

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ήταν μάλλον αναμενόμενο το ενδιαφέρον για συμμετοχή. Έτσι εκτιμάται ότι θα κάνουν την εμφάνιση τους ουκ ολίγα startups που προσφέρουν νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες της χώρας μας.

Τη συγκεκριμένη ενότητα αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη του κλάδου, funds καθώς και στελέχη του EOT και του Υπουργείου Τουρισμού, που εκτιμούν ότι η καινοτομία είναι απαραίτητο συστατικό για μία επιτυχημένη τουριστική πολιτική.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Smart Press, μια εταιρία με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοργάνωση συνεδρίων και στην έκδοση έντυπων περιοδικών και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, που αποτελούν σημεία αναφοράς για τις τεχνολογίες στην Ελλάδα.

Το Hotel Tech απευθύνεται σε Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων (Ξενοδόχους, Διευθυντικά Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων, Υπεύθυνους Εγκαταστάσεων και Προμηθειών, Διευθυντές Ασφάλειας, Υπεύθυνους τμημάτων ΙCΤ & Μηχανοργάνωσης, Digital Managers, Υπεύθυνους Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συμβούλους, Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές, Υπεργολάβους, Επαγγελματίες του Τουρισμού, κ.ά.) που λαμβάνουν μέρος στις σημαντικές αποφάσεις για την επιλογή και διαχείριση των τεχνολογικών υποδομών στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Επίσης, απευθύνεται σε τεχνικές εταιρίες, υπεργολάβους, κατασκευαστές, Integrators και εν γένει επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών και εμπορίας εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ενέργειας, ασφάλειας και τηλεόρασης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση τεχνολογικών έργων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

