Ryanair: Tι αλλάζει με τη νέα πολιτική στις αποσκευές

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από τις 15 Ιανουαρίου η νέα πολιτική αποσκευών της Ryanair, ως μέρος του προγράμματος “Always Getting Better”, σύμφωνα με την οποία μειώνεται το κόστος και αυξάνεται το όριο βάρους των παραδοτέων αποσκευών, προκειμένου να ελαττωθούν οι αποσκευές στην καμπίνα.

Στόχος της εταιρίας είναι να ωθήσει περισσότερους επιβάτες να παραδίδουν την αποσκευή τους για μεταφορά στο χώρο φύλαξης αποσκευών του αεροσκάφους και να μειώσει τον αριθμό των επιβατών με 2 χειραποσκευές στις πύλες επιβίβασης.

Καθώς πολλοί επιβάτες της Ryanair επωφελούνται από την δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς 2 αποσκευών στην καμπίνα και λόγω των υψηλών συντελεστών πληρότητας (95% το Δεκέμβριο), υπάρχει έλλειψη χώρου αποθήκευσης αποσκευών στην καμπίνα, η οποία προκαλεί καθυστέρηση στην επιβίβαση και στην πτήση.

Έτσι, η Ryanair ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές:

-Το όριο αποσκευών αυξήθηκε από 15 κιλά σε 20 κιλά για όλες τις αποσκευές.

-Η τιμή για κάθε παραδοτέα αποσκευή μειώθηκε από 35€ σε 25€ για κάθε παραδοτέα αποσκευή των 20 κιλών.

-Μόνο οι επιβάτες με προτεραιότητα επιβίβασης (συμπεριλαμβανομένων των Plus, Flexi Plus & Family Plus) θα μπορούν να μεταφέρουν δύο χειραποσκευές στην καμπίνα του αεροσκάφους* από 15 Ιανουαρίου 2018.

Οι υπόλοιποι επιβάτες (χωρίς προτεραιότητα επιβίβασης) θα μπορούν να μεταφέρουν τη μικρότερη χειραποσκευή τους (τσάντα χειρός) στην καμπίνα του αεροσκάφους, ενώ η δεύτερη (μεγαλύτερη) χειραποσκευή θα πρέπει να παραδίδεται στην πύλη και να τοποθετείται (χωρίς χρέωση) στο χώρο φύλαξης αποσκευών του αεροσκάφους από τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο Kenny Jacobs της Ryanair δήλωσε: “Υπενθυμίζουμε στους επιβάτες μας ότι από τη Δευτέρα (15 Ιανουαρίου 2018), μόνο οι επιβάτες με προτεραιότητα επιβίβασης θα μπορούν να μεταφέρουν δύο χειραποσκευές στην καμπίνα του αεροσκάφους. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν τη μικρότερη χειραποσκευή τους, ενώ η δεύτερη (μεγαλύτερη) χειραποσκευή θα πρέπει να παραδίδεται στην πύλη και να τοποθετείται (χωρίς χρέωση) στο χώρο φύλαξης αποσκευών του αεροσκάφους.

Αυτό θα επιταχύνει την επιβίβαση των πτήσεων και θα εξαλείψει τις καθυστερήσεις των πτήσεων, παράλληλα με τη νέα πολιτική μας σχετικά με τις αποσκευές, η οποία προσφέρει στους πελάτες μας χαμηλότερες χρεώσεις για την τσάντα και αύξηση κατά 33% των παραδοτέων αποσκευών.

* Η προτεραιότητα επιβίβασης κοστίζει 5€ για αγορά κατά τη διάρκεια της κράτησης της πτήσης ή 6€ για αγορά μετέπειτα της κράτησης και είναι διαθέσιμη μέχρι και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.