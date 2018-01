Virtuoso: Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2018- Τα 19 top ελληνικά ξενοδοχεία

Έναν πλήρη οδηγό με τις ανερχόμενες τάσεις στα ταξίδια για το 2018 παρουσιάζει το μεγαλύτερο αμερικανικό δίκτυο ταξιδίων πολυτελείας, Virtuoso.

Σε αυτόν αναδεικνύονται οι απόλυτες επιλογές ταξιδίων, εμπειριών και ξενοδοχείων στις οποίες θα προσανατολισθούν οι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο τη νέα χρονιά, παρουσιάζοντας τα Best of the Best.

O οδηγός περιλαμβάνει συνολικά 1.250 ξενοδοχεία που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε 108 χώρες καθώς και 54 μοναδικές εμπειρίες, τα οποία προσφέρονται στο νέο πρόγραμμα καλύτερων ταξιδιωτικών εμπειριών της Vistuoso.

Ανάμεσά τους, είναι και 19 ελληνικά που ξεχωρίζουν για το 2018.

Φέτος, στον κατάλογο περιλαμβάνεται ρεκόρ ξενοδοχείων, τα οποία φθάνουν τα 110, και με μέγεθος που ξεκινά από τα 4 δωμάτια και φθάνει τα 4.000.

Δείτε τις κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2018…

1. Το νέο lifestyle | Το εντυπωσιακό ντιζάιν, οι εύστοχες ευκολίες και ο μοναδικός χαρακτήρας καθορίζουν ένα νέο είδος lifestyle στα ξενοδοχεία της Virtuoso, τα οποία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε αντίθεση με τα παραδοσιακά.

2. Η περιπέτεια είναι κεντρικό στοιχείο | Εξαιτίας της μεγάλης ελκυστικότητάς τους στους ταξιδιώτες, η περιπέτεια παραμένει κορυφαία τάση στα ταξίδια, με εμπειρίες που ποικίλουν από τον εμπλουτισμό της εμπειρίας στη φύση μέχρι τα εξτρίμ σπορ και δραστηριότητες.

3. Οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο | Η Virtuoso πρόσθεσε ένα μεγάλο εύρος ξενοδοχείων στις δημοφιλέστερες πόλεις του κόσμου. Τα ψώνια, οι θεραπείες σπα, η τέχνη και η αρχιτεκτονική καθώς και η γαστρονομία πρωταγωνιστούν στα city break.

4. Glamping σε εξωτικούς προορισμούς | Η ζήτηση για πολυτελές κάμπινγκ ανθεί καθώς οι ταξιδιώτες βρίσκονται σε αναζήτηση αυθεντικών και μοναδικών εμπειριών.

5. Διασκέδαση για την οικογένεια | Τα οικογενειακά ταξίδια αποτελούν κυρίαρχη τάση, γι’ αυτό ο κατάλογος της Virtuoso ενισχύθηκε με επιπλέον οικογενειακά ξενοδοχεία.

Ο οδηγός της Virtuoso διανέμεται σε 150.000 συνδρομητές-πελάτες της σε όλο τον κόσμο, ως επιλεγμένος σύμβουλος διακοπών.

Σε αυτόν, η Ελλάδα έχει ξεχωριστή παρουσία με τα ακόλουθα ξενοδοχεία…

1. Μεγάλη Βρεταννία

2. King George

3. The Romanos, Costa Navarino

4. Amirandes Grecotel

5. Blue Palace

6. Elounda Gulf Villas & Suites

7. Amanzoe

8. Belvedere Hotel

9. Bill and Coo Hotels Mykonos

10. Kivotos

11. Myconian Villa Collection

12. Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort

13. Santa Marina

14. Grace Santorini

15. Vedema

16. Canaves Oia Hotel

17. Canaves Oia Suites

18. Canaves Oia Sunday Suites

19. Mystique

Ακόμα, η Virtuoso αποκαλύπτει τις ιδιαίτερες εμπειρίες στην Ελλάδα που θα παρουσιάσουν μεγάλη ζήτηση από τους τουρίστες το 2018. Αυτές είναι το σύγχρονο γκουρμέ, τα μικρότερα ελληνικά νησιά και η περιήγηση στην Κέρκυρα.