Τουρισμός: Οι 20 τάσεις του 2017 που καθορίζουν το 2018

Μετά από μια χρονιά μεγάλων συγχωνεύσεων στον κλάδο της φιλοξενίας, το 2017 είχε να παρουσιάσει αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα, με τα μεγάλα brands να επικεντρώνονται στο ν α θέσουν τις βάσεις για την πορεία τους προς το μέλλον. Αυτό επισημαίνει το Skift, επιχειρώντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, διαμορφώνοντας τις τάσεις του 2018.

1. Η εποχή των συγχωνεύσεων συνεχίζεται

Το 2017 δεν είδαμε συγχωνεύσεις και εξαγορές του μεγέθους της προηγούμενης χρονιάς, αλλά πραγματοποιήθηκαν αρκετές μικρότερες συναλλαγές, δίνοντας το στίγμα ότι οι ενοποιήσεις συνεχίζονται.

Ορισμένες αξιοσημείωτες εξαγορές το 2017 περιλάμβαναν την αγορά των Luxury Retreats από την Airbnb, της αυστραλιανής Mantra, των Squarebreak και Travel Keys και της Orient-Express από την AccorHotels, της AmericInn αλλά και του Love Home Swap από την Wyndham Worldwide, της Sweden Hotels από την Best Western.

Όπως αναφέρει το Skift, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν και οι μεγάλοι θα γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι.

2. Οι ενοικιάσεις τουριστικών κατοικιών «ωριμάζουν»

Η βιομηχανία φιλοξενίας άρχισε να δίνει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις ενοικιαζόμενες τουριστικές κατοικίες το 2017, ειδικά τις πολυτελείς. Το πρώτο σήμα ήταν όταν η AccorHotels ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει την Travel Keys, μετά την απόκτηση των Luxury Retreats από την Airbnb.

Γιατί λοιπόν το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενοικιάσεις διακοπών; Επειδή είναι ένας τομέας που είναι ώριμος για ανάπτυξη: υπάρχει μεγάλη προσφορά και κανένα πραγματικό κανάλι διανομής.

3. Ο πόλεμος των απευθείας κρατήσεων έχει εξελιχθεί

Η πολυετής μάχη μεταξύ των online ταξιδιωτικών πρακτορείων και των ξενοδοχειακών εταιρειών σίγουρα εξελίχθηκε το 2017, και η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα δεν θα τελειώσει σύντομα. Το 2017 οι ξενοδόχοι προώθησαν τις άμεσες κρατήσεις τους, κάτι που περιμένουμε να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά ενώ οι ξενοδοχειακές αλυσίδες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να πείσουν τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές για τα οφέλη του να ανήκουν σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Μπορεί μάλιστα να επιχειρήσουν και δημιουργικές προσεγγίσεις προκειμένου να διαταράξουν τα κανάλια διανομής.

4. Η πορεία της Airbnb προς την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO)

Το βραβείο για την πιο πολυαναμενόμενη IPO στον τομέα της φιλοξενίας/ταξιδίων (εκτός από την Uber) πιθανότατα θα πήγαινε στην Airbnb. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα δούμε μια δημόσια εγγραφή από την εταιρεία μέσα στο 2018. Γιατί; Δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί αρκετά και έχει ακόμα μια μακρά λίστα προκλήσεων να αντιμετωπίσει, όπως η βελτίωση των σχέσεων της εταιρείας με τους ιδιοκτήτες, η καταπολέμηση της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στις ώριμες αγορές της, είτε λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων είτε λόγω ανησυχιών των καταναλωτών, και η στενότερη συνεργασία με τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

5. Η Airbnb θα εισχωρήσει ακόμα περισσότερο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Παρόλο που οι διευθυντές ξενοδοχείων επαναλαμβάνουν συχνά ότι δεν βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με την Airbnb και ότι η Airbnb εξυπηρετεί "διαφορετικές ανάγκες ταξιδιωτών ", αυτό δεν θα ισχύει για πολύ ακόμα. Από τον Αύγουστο του 2017, περισσότερα από 15.000 boutique ξενοδοχεία διαφημίζουν τα δωμάτια τους στην Airbnb και ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2018. Και το 2018, η Airbnb θα ανοίξει την πρώτη της ξενοδοχειακή μονάδα έξω από το Ορλάντο.

6. Αυξάνεται η σημασία της Κίνας

Όλος ο ταξιδιωτικός κλάδος στρέφει την προσοχή του στην Κίνα. Αλλά δεν πρόκειται για μια αγορά όπως όλες οι άλλες, αφού οι δυτικές εταιρείες (από την Google και το Amazon έως το Uber) είναι δύσκολο να εισχωρήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τις προσπάθειες των ταξιδιωτικών εμπορικών σημάτων των ΗΠΑ. Η Marriott συνεργάστηκε με την Alibaba τον Αύγουστο για να φλερτάρει ακόμη περισσότερο την κινεζική ταξιδιωτική αγορά. Η Airbnb έδειξε πραγματικά τη δέσμευσή της να αυξήσει τις δραστηριότητές της στην Κίνα, κάνοντας rebranding και διορίζοντας τον συνιδρυτή και επικεφαλής της στρατηγικής Nathan Blecharczyk ως νέο πρόεδρο της Airbnb στην Κίνα.

7. (Σχεδόν) όλοι επιθυμούν λιγότερες ιδιοκτησίες

Η περασμένη χρονιά ξεκίνησε με την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του spinoff της Hilton, και ολοκληρώθηκεμε την ανακοίνωση της Wyndham για το δικό της προγραμματισμένο spinoff που θα ολοκληρωθεί το 2018. Η AccorHotels βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία του διαχωρισμού της HotelInvest. Για πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το πλεονέκτημα των λίγων ιδιοκτησιών ισοδυναμεί με μεγαλύτερη κλίμακα και ανάπτυξη. Η επιχείρηση τείνει να είναι πιο σταθερή και αποφέρει υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

8. Τα ξενοδοχεία επιθυμούν να είναι κάτι περισσότερο από απλώς ξενοδοχεία

Ένα άλλο εμφανές θέμα το 2017 ήταν τα ξενοδοχεία και το Airbnb θέλουν να είναι περισσότερο από απλά ένα μέρος όπου κοιμάστε. Το 2016, η Airbnb ξεκίνησε εκδρομές, και η Hyatt κοίταξε «παρακείμενους» χώρους όπως η ευεξία, αγοράζοντας την Miraval και την Exhale. Η Marriott πραγματοποίησε επενδύσεις στο PlacePass, ένα μετασχηματιστικό κέντρο για περιηγήσεις και δραστηριότητες. Η AccorHotels εμβάθυνε τις επενδύσεις της στην οικονομία διαμοιρασμού και, ταυτόχρονα, ξεκίνησε νέα πακέτα πτήσεων και ξενοδοχείων για τα loyalty μέλη της. Η AccorHotels ξεκίνησε επίσης την εφαρμογή AccorLocal, μια εφαρμογή τοπικών υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για χρήστες κάθε στιγμή - όχι μόνο όταν ταξιδεύουν ή διαμένουν σε ακίνητη περιουσία της Accor. Αναμένουμε να δούμε περισσότερες τέτοιες κινήσεις το 2018 και μετά.

9. Ας ξεκινήσουμε ένα soft-brand

Το 2017 δημιουργήθηκαν πολλές soft brand συλλογές (αλυσίδες ή franchise συνεργασίες διατηρώντας ταυτόχρονα την ξεχωριστή ταυτότητα της μονάδας). Η Hilton ξεκίνησε τη συλλογή Tapestry Collection, ενώ ακολουθεί άλλη μια τέτοια συλλογή. Η Wyndham έκανε το ντεμπούτο της Trademark Collection. Και χωρίς αμφιβολία, θα δούμε περισσότερες soft brands το 2018, καθώς οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές εταιρείες προσπαθούν να φέρουν περισσότερα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό τους.

10. …ή μια μεσαίου μεγέθους μάρκα

Εάν μια εταιρεία ξενοδοχείων δεν ξεκίνησε μια soft brand το 2017, οι πιθανότητες να σχεδιάζουν μια μεσαίας κλίμακας μάρκα είναι υψηλές. Αλλά ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ξενοδοχεία γίνονται πιο έξυπνα για να μην γίνουν βαρετά. Ακόμη και όσοι διαθέτουν ήδη μεσαίας κλίμακας μάρκες πλασάρουν τα εμπορικά σήματά τους ως πιο καινοτόμα και σύγχρονα, είτε για τους καταναλωτές είτε για τους ιδιοκτήτες τους ξενοδοχείων.

11. Τα loyalty προγράμματα αναβαθμίζονται

Η Marriott, η AccorHotels, η Hilton, η Hyatt βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης των loyalty προγραμμάτων τους και φέτος αναμένεται όλο και περισσότερα ξενοδοχεία να ξεδιπλώσουν το όραμά τους προκειμένου τα προγράμματα αυτά να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για καλύτερες προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πελάτες.

12. Οι πολιτικές ακύρωσης έγιναν σκληρότερες

Η Marriott, η InterContinental Hotel Group, η Hilton και η Hyatt ανακοίνωσαν αυστηρότερη πολιτική ακύρωσης το 2017, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο τιμολόγησης και πώλησης των ξενοδοχειακών δωματίων.

13. Σταθερή πορεία των επαγγελματικών ταξιδιών

Τα στελέχη ξενοδοχείων ξεκίνησαν το 2017 αισιόδοξοι για τα επαγγελματικά ταξίδια, πιστεύοντας ότι αυτή μπορεί να είναι η χρονιά που τα εταιρικά ταξίδια αναβιώνουν. Αλλά αυτή η αισιοδοξία μετριάστηκε από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ, και πώς αυτή θα επηρεάσει τα επαγγελματικά ταξίδια το 2018. Πάντως η Airbnb ξεκίνησε ένα νέο εργαλείο αναζήτησης επιχειρηματικών ταξιδιών.

14. Τα smart rooms πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα

Η ημέρα που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας ή το smartphone σας για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή να δείτε το αγαπημένο σας show στο Netflix στο δωμάτιό σας είναι πολύ πιο κοντά χάρη στα πειράματα που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες με το Internet of Things. Tα Best Western, η Marriott, η AccorHotels και η Hilton θα αναπτύξουν την ιδέα του "Connected Room" το 2018 σε όλη την Αμερική.

Παραμένουν ωστόσο τα ερωτήματα εάν οι καταναλωτές το θέλουν αυτό, αν θα γίνει κανόνας, αν η τεχνολογία μπορεί να συμβαδίσει με όσα ήδη υπάρχουν στην αγορά ιδιωτικών κατοικιών, -και το πιο σημαντικό- αν οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θέλουν να επενδύσουν σε αυτό στα ακίνητά τους;

15. Όλοι θέλουν να είστε καλά

Και ενώ τα δωμάτια των ξενοδοχείων γίνονται εξυπνότερα και πιο διασυνδεδεμένα, ταυτόχρονα γίνονται όλο και πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες ευεξίας των ανθρώπων. Πολλές ξενοδοχειακές μάρκες, ειδικά στο χώρο πολυτελείας, έχουν ξεκινήσει δωμάτια προσανατολισμένα στην ευεξία, με τη Hilton να λανσάρει τα δωμάτια με ενσωματωμένα γυμναστήρια και τη Hyatt να εξαγοράζει τη Miraval και την Exhale.

16. Η σημασία της εστίασης στην ανάπτυξη της φιλοξενίας

Τα ξενοδοχεία αρχίζουν να πειραματίζονται περισσότερο με την εστίαση, ειδικά με το λογισμικό κρατήσεων εστιατορίων και την κατά παραγγελία διανομή γευμάτων. Το 2017, η IHG αποφάσισε να επιτρέψει στα loyalty μέλη της να κερδίσουν πόντους όταν χρησιμοποιούν το OpenTable και το Grubhub ενώ η Airbnb ενσωμάτωσε Resy στην πλατφόρμα της.

17. Αλλαγές στις ηγεσίες

Σημαντικές αλλαγές στελεχών κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς σε IHG, Carlson and Rezidor, Hilton και αλλού, με χαρακτηριστικότερη την αποχώρηση του θρυλικού ξενοδόχου Chip Conley από τη θέση του Global Head of Hospitality and Strategy της Airbnb.

18. Παραβιάσεις δεδομένων

Το 2017, υπήρξαν πολλαπλές παραβιάσεις δεδομένων σε πολλά ξενοδοχεία, γεγονός που οδηγεί στο ερώτημα: Πότε θα σταματήσει αυτό και αν τα ξενοδοχεία κάνουν αρκετά για να προστατεύσουν τα δεδομένα των πελατών τους.

19. Ασφάλεια

Η μαζική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου στο Λας Βέγκας, με 58 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες, έδωσε έμφαση στην ασφάλεια των ξενοδοχείων ενώ εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

20. Ο… «Πρώτος Ξενοδόχος» των ΗΠΑ βλάπτει τον τουρισμό

Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ξενοδόχος, κάτι που ωστόσο δεν οδήγησε στη θέσπιση πολιτικών που θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν τα ταξίδια. Αντίθετα οι πολιτικές του οδήγησαν στο λεγόμενο Trump Slump, τη δραματική μείωση των διεθνών τουριστικών αφίξεων στις ΗΠΑ. Τα Skift επισημαίνει ότι με αυτή τη διακυβέρνηση, η ξενοδοχειακή βιομηχανία –και ο κόσμος- πρέπει να προετοιμαστεί για το απροσδόκητο.