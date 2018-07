Φεστιβάλ Τήνου 2018: Πανδαισία πολιτισμού με μουσική, θέατρο, γιορτές και εκθέσεις

Με θεατρικές και παιδικές παραστάσεις και μουσικές σκηνές από συναυλίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου είναι και εφέτος εμπλουτισμένο το Φεστιβάλ Τήνου που εγκαινιάσθηκε στις 20 Ιουνίου με την Παιδική Παράσταση Odette & Vlassia και συνεχίσθηκε στις 27 του ίδιου μήνα με την "Ιστορία Ζωολογικού Κήπου".

Οι επισκέπτες της Τήνου θα έχουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, την ευκαιρία να απολαύσουν σειρά εκθέσεων, θεατρικών εργαστηρίων και γιορτών που θα αναδείξουν τις πολιτιστικές καταβολές του κυκλαδίτικου νησιού σε μια αλληλουχία εκδηλώσεων που μαζί και με κινηματογραφικές προβολές καλύπτουν όλο το φάσμα της παράδοσης και της τέχνης .

Ήδη, οι δύο εκδηλώσεις του Ιουνίου κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού τόσο με την παιδική παράσταση που ήταν ένα πανόραµα χορού, µιµικής, θεάτρου, ακροβατικών και musical όσο και με τη θεατρική παράσταση με το έργο του Εντουαρντ Αλμπυ που παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα Τήνου. Παράλληλα οργανώθηκαν, το Σάββατο 16 Ιουνίου Γιορτή Αγκινάρας Κώμη, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Κώμης και το Σάββατο 23 Ιουνίου αναβίωση εθίμου Αη Γιάννη Φωταρά, Μυρσίνη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρσίνης.

Τον Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί συναυλίες με ethnic μουσικές με κυρίαρχο το jazz, το rock και το tango.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συναυλίες ελληνικής μουσικής Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού και άλλων συνθετών, που μαζί με ρεμπέτικα, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια θα κλείσουν τον κύκλο των εκδηλώσεων του Ιουλίου.

Την οργάνωση του Φεστιβάλ έχει αναλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορα σημεία του νησιού ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα γραφικά χωριά του και να γευτούν την τηνιακή φιλοξενία.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

ΙΟΥΛΙΟΣ

Παρασκευή 13/7 Leo Γεωργούτσος

Έχοντας εμβαθύνει στην jazz κιθάρα από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια ο δεκαεπτάχρονος Léo Georgoutsos ερμηνεύει με ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, jazz standards σε solo προσέγγιση της ηλεκτρικής κιθάρας. Η ζωντανή ηχογράφηση με κιθαριστικά εφέ αναδεικνύεται με αίσθηση ελευθερίας και πλούσιο ηχοπέδιο.

Having developed his abilities on jazz guitar since his early

teen years, seventeen-year-old Leo Georgoutsos performs free improvisation and jazz standards in a solo approach to electric guitar. Live recording with guitar effects engenders a sense of freedom and creates a rich soundscape.

Duo Vocal Cheese,

Τα τραγούδια από την προφορική παράδοση, ρυθμοί από την Ανατολή και μεσογειακές επιρροές. Το Duo Vocal Cheese σε ένα μουσικό ταξίδι στους πολιτισμούς του κόσμου μέσα από τον χρόνο και τον χώρο.

Παίζουν και τραγουδούν: Mia Mohr (Γενεύη / Χιλή), Βίκυ Παπαηλιού (Λουκέρνη / Ελλάδα)

Ακολουθεί πρόγραμμα ethnic Jazz.

Duo Turumtay Zaric

Οι διεθνείς μουσικοί, Efe Turumtay (Violin) και Nikola Zarić (Accordion) συναντιούνται στα πλαίσια του φεστιβάλ για να μας ταξιδέψουν με Tango, Jazz, Βαλκανική και Κλασσική μουσική. Με την υποστήριξη της πρεσβείας της Αυστρίας.

*σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υστερνιωτών και την τοπική Κοινότητα Υστερνίων

Υστέρνια Είσοδος 8€ Φοιτητές, Άνεργοι 5€

Σάββατο 21/7

Μουσική διαδρομή που περνάει από το κατώφλι των μεγάλων συνθετών όπως Θεοδωράκης, Χατζιδάκις,Πλέσσας, Σπανός κ.α., ενώ ξυπνάει μνήμες μέσα από τραγούδια που όλοι μας έχουμε σιγοτραγουδήσει. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Γαβριέλλα Μυλωνά, η οποία θα συνοδεύσει με το πιάνο της τη φωνή της Ελισάβετ Χρήστου.

Songs on a full moon night

*σε συνεργασία με τον σύλλογο Ξινάρας και την Τοπική Κοινότητα Κάμπου

Ξινάρα 21:00 Είσοδος 8€ Φοιτητές, Άνεργοι 5€

Τρίτη 24/7 Rock στον αέρα

Το Φεστιβάλ Τήνου επέλεξε τρία νεανικά σχήματα από την Αθήνα, με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας μια << νέα σκηνή >>, για να παρουσιάσουν τις μουσικές τους καθώς και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων δημιουργών της διεθνούς rock σκηνής(David Bowie,Tim Buckley,Jim Morrison,Red Hot Chili Peppers,Led Zeppelin κα). Με φόντο το μοναδικό σκηνικό του νησιού θα παίξουν οι μπάντες: mondegreen, Flowerchild, LENCH

Παλλάδα (Χώρα), Έναρξη 20’30 Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 28/7 Συναυλία Δήμητρα Γαλάνη στην Τήνο

Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια, Δήμητρα Γαλάνη, σε ένα 2ωρο απολαυστικό πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που την ανέδειξαν, είτε τραγουδώντας τα, είτε γράφοντας την μουσική τους, και που συνθέτουν το soundtrack μιας ξεχωριστής ζωής και πορείας. Καλεσμένος της ο νεαρός συνθέτης και ερμηνευτής Ευστάθιος Δράκος. Η συναυλία οργανώνεται απο το σωματείο "οι Φίλοι της Τήνου" στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τήνου 2018, υπέρ της ενίσχυσης των υποδομών του Κέντρου Υγείας Τήνου.

Λουτρά,Έναρξη 21’00 Είσοδος: 15€

Δευτέρα 30/7

Λαικό πάλκο με τραγούδια που φέρνουν κοντά ανθρώπους και δημιουργούν παρέες, διαχρονικά και αγαπημένα των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών.

Θα ακουστούν τραγούδια: Τσιτσάνη, Παπαϊωάνου, Μητσάκη, Ζαμπέτα, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκου, Μάλαμα, Παπακωσταντίνου κ.α., απο τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς.

Ορέστης Κολέτσος (μπουζούκι) Γιάννης Καραλής (κιθάρα-τραγούδι)

Παναγιώτης Παπαγεωργίου (πιάνο) Τζέιμι Σμιθ (βιολί)

*σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Περαβαλλοντικό Σύλλογο Καλλονής και την Τοπική Κοινότητα Καλλονής

Καλλονή Είσοδος 5€

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετάρτη 1/8 Αντιγόνη του Σοφοκλή

Θεατρική παράσταση στα αρχαία Ελληνικά ( ελληνικοί και γαλλικοί υπότιτλοι )

Το έργο με τη μεγάλη τραγική μορφή αντίστασης της αρχαίας εποχής, παιγμένο στην γλώσσα που γράφτηκε, χωρίς επιτήδευση και στόμφο, αλλά με απλότητα και φυσικότητα στο παίξιμο των ηθοποιών. Για να ακουστεί ο μύθος με τις φωνές εκείνων των ανθρώπων τη μελωδία, το ρυθμό και τον ήχο των αρχαίων λέξεων. Με μουσική πάνω σε αρχαίους δρόμους, ζωντανά επί σκηνής (αρχαία ελληνική λύρα), και κοστούμια που παραπέμπουν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Σκηνοθεσία Γιάννης Σταματίου

With Greek and France subtitltes

θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.

Λουτρά, Έισοδος 10€ Φοιτητές Άνεργοι 8€

Πέμπτη 2/8 Βραδιά προς τιμήν του Κορνήλιου Καστοριάδη

Προς τιμήν του φιλοσόφου που χάθηκε εδώ και 20 χρόνια, οργανώνεται συναυλία στον Τριπόταμο, χωριό που πέρασε τα τελευταία είκοσι καλοκαίρια του.

Προκειμένου να εκφραστεί και να γίνει ευρύτερα γνωστή η αγάπη του για τη μουσική και την τέχνη, θα παρουσιαστούν κομμάτια που αγάπησε ιδιαίτερα, τόσο κλασικά όσο και τζαζ, συνοδευμένα από την ανάγνωση κειμένων του πάνω στην τέχνη και την ανθρώπινη δημιουργία.

Μια βραδιά που θα κάνει ευρύτερα γνωστό τον φιλόσοφο και το έργο του, μέσα από ένα καινουργιο πρίσμα, αυτό της μουσικής.

Κλασικό πιάνο: Βικτωρία Κιαζίμι Πιάνο τζαζ: Στέφανος Τσαπής

Τρομπέτα: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Ανάγνωση: Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Piano jazz: Stéphane Tsapis

Trompette: Andreas Polyzogopoulos

Lecture: Alexandra Aïdini

*σε συνεργασία με τον σύλλογο Τριποταμιανών και Σμπεραδιανών Τήνου και την υποστήριξη τής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Τριπόταμος Είσοδος Ελεύθερη

Δευτέρα 6- Τετάρτη 8/8 Τριήμερο Προβολών Παιδικού και Νεανικού Κινηματογράφου

Δευτέρα 6 Αυγούστου 20:30

το τριήμερο προλογίζει ο σκηνοθέτης και κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Καραμπίτσος και συζητά με το κοινό.

Λόλα: ένα μπιζέλι για σπίτι / Lola on the pea / Lola auf der erbse

Μια ταινία του Thomas Heinemann

Τα καλά πράγματα έρχονται σε αυτούς που περιμένουν…

Η Lola ζει με τη μητέρα της Loretta σε ένα πλωτό σπίτι. Από τότε που εξαφανίστηκε ο πατέρας της, έχει γίνει εσωστρεφής και ζει στον δικό της ονειρικό κόσμο. Μια μέρα όμως..

90, Γερμανία, 2014, ( με Ελληνικούς υπότιτλους )

Τρίτη 7 Αυγούστου 20:00

Ο Μίνι και οι κλέφτες του μελιού/ Mini And The Mozzies / Cykelmyggen og minibillen

Μια ταινία των Jannik Hastrup και Flemming Quist Møller

Ο Mini το σκαθάρι εμφανίζεται σε ένα τσίρκο ζωυφίων μαζί με τον Egon και την Dagmar. Η Miranda, ένας νεαρός ψύλλος, ενοχλεί τον Mini και τον ξεγελάει, κάνοντάς τον να μπλεχτεί στον ακροβατικό χορό της Dagmar, με αναπάντεχο αποτέλεσμα.

Animation, 75΄, Δανία, 2014 (μεταγλωττισμένη)

Τρίτη 7 Αυγούστου 21:30

Ο νεαρός μάγος / Le Jeune Magicien/ The young magician

Μια ταινία του Waldemar Dziki

O δωδεκάχρονος Πήτερ έχει μαγικές ικανότητες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να μάθει πώς να τις χρησιμοποιεί..

99΄, Καναδάς, 1987 , ( με Ελληνικούς υπότιτλους )

Τετάρτη 8 Αυγούστου 20:30

Φιν, η μαγεία της μουσικής / Finn

Μια ταινία του Frans Weisz

Μια συναρπαστική και συγκινητική ταινία για ένα εννιάχρονο αγόρι τον Finn, που θέλει να μάθει βιολί, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Είναι άραγε ο μόνος που βλέπει πόσο μαγευτική μπορεί να είναι η μουσική; Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;

90΄, Ολλανδία, 2013

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Giffoni Film Festival 2014, ( με Ελληνικούς υπότιτλους )

ακολουθεί συναυλία από τους: Μαίρη Ζαμπέλη & Έρικα Βλάσση (βιολί) καθώς και Αμαλία Κουντούρη & Άννα Πουζολάς (φλάουτο).

*σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στενής και τον συλλόγο Στενιανών "ο Τσικνιάς".

Στενή Είσοδος Ελεύθερη

Τετάρτη 7/8 Συναυλία Κυβέλη Καστοριάδη "Το Μαγικό Χαλί"

Ένα φαντασιακό ταξίδι στην Μεσόγειο ακολουθώντας τον συγγραφέα Panaït Istrati στις περιπέτειες του. Παραδοσιακά τραγούδια ρουμάνικα, ελληνικά, αραβικά, ιταλικά, αλλά και τραγούδια Χατζιδάκι, Μπάτη και Barbara, σ’ένα μουσικό διάλογο ανάμεσα στη τζαζ και στους δρόμους της ανατολίτικης μουσικής. Παρέα τους τα λόγια των: Καβάφη, Ναζίμ Χικμέτ, Ρομέν Ρολαν και Νίκου Καββαδία. Ανεβείτε λοιπόν στο Μαγικό Χαλί μας! Προσεχώς σαλπάρουμε!

Κυβέλη Καστοριάδη ( τραγούδι ) Στέφανος Τσαπής (πιάνο)

Ουρανία Λαμπροπούλου ( σαντούρι ) Ευγένιος Βούλγαρης (yayli tanbur)

Cybèle Castoriadis: chant Stéphane Tsapis: piano

Ourania Lampropoulou: santour Eugenios Voulgaris: yayli tanbur

* Θα προηγηθεί, 20:30, performance στην Γαλλική γλώσσα απο τους καθηγητές: Δημήτρη Φίλια και Γεώργιο Νεκτάριο Κωσταντινίδη, το κείμενο του Αρκά << συγγενείς εξ’ αίματος>>

*σε συνεργασία με Ενωτικό Σύλλογος Κώμης, Περάστρας και την Τοπική Κοινώτητα Κώμης θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.

Κώμη Γενική Είσοδος: 10€ ,Προπώληση, Φοιτητές, Άνεργοι:8€

Τετάρτη 8/8 Συναυλία Δημήτρης Μυστακίδης

Ο Δημήτρης Μυστακίδης προσαρμόζει μοναδικά το ρεμπέτικο τραγούδι στην κιθάρα και μας καλεί μαζί με τους συνεργάτες του μας καλεί να τραγουδήσουμε και να απολαύσουμε ατμοσφαιρικές διασκευές και επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών από όλο το φάσμα του ρεμπέτικου. Δημιουργίες των Τσιτσάνη, Περιστέρη, Τούντα, Σκαρβέλη, Βαμβακάρη, Χιώτη, Μητσάκη, Ρούκουνα, Ριτσιάρδη, Νταλγκά.

*σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βωλάξ θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.

Βώλαξ Γενική Είσοδος: 12€ ,Προπώληση 10€, Φοιτητές, Άνεργοι:8€

Κυριακή 12/8 Συναυλία Αλκίνοος Ιωαννίδης

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μόνος επί σκηνής, παίζει και τραγουδάει τα τραγούδια του στην απλούστερη μορφή τους (με κλασική και ακουστική κιθάρα, λαούτο, φωνή), μεταφέροντας μας στη στιγμή της δημιουργίας τους.

Ένα πρόγραμμα ακρόασης αλλά και συμμετοχής, που μας ταξιδεύει μέσα από τις εντάσεις και τις σιωπές του στον πυρήνα της ιερής αυτής τέχνης.

Alkinoos Ioannidis presents this summer a solo program. Alone on stage he performs his songs at their simplest form ( Classical and acoustic guitars, Lute ), transcending us to the moment of their creation.

A program made for listening but also for participation, that will guide us through its intensity and quietness to the heart of this sacred form of art.

*δυο φίλοι ποιητές ( Αλέκος Φλωράκης, Βαγγέλης Καλλικάκης ) διαβάζουν ποιήματα τους για την Τήνο θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.

Λουτρά Γενική Είσοδος: 12€ ,Προπώληση 10€, Φοιτητές, Άνεργοι:8€

Κυριακή 19/8 Συναυλία Διονύσης Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα παρουσιάσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδια απ’ ολα τα χρόνια της δημιουργίας του, που έχουμε αγαπήσει και έχουμε αγαπήσει με αυτά. Μια μουσική σαββοπουλική εκδοχή με εκείνον και όλες τις ιδιαίτερες ικανότητες του, τη φωνή, το λόγο, την κίνηση, τους στίχους και τη μουσική που φέρνουν την μοναδική και ξεχωριστή σφραγίδα του. Μια από τις σπάνιες φορές που έχει κανείς την ευκαιρία να απολαύσει απλά, καθαρά, γεμάτα τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Μαζί με τον Στάθη Αννίνο δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στη μελωδία και στη φωνή.

* πριν την συναυλία θα πραγματοποιηθεί video προβολή με έργα καλλιτεχνών της Τήνου θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.

Λουτρά Γενική Είσοδος: 12€ ,Προπώληση 10€, Φοιτητές, Άνεργοι:8€

Τρίτη 21/8 Παράσταση << ΜΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ >> Έμιλυ Ντίκινσον

Μια γυναίκα συνδέεται με την ποίηση μέσα στο χρόνο και αφήνεται στην δική της ψυχική απομόνωση, στο μοναδικό καταφύγιο, στον μόνο κόσμο που θέλει. Το τότε και το σήμερα, το εδώ και το πάντα, βρίσκονται σε επικοινωνία και σύνδεση με την ζωή της οικουμενικής ποιήτριας Emily Dickinson.

Σκηνοθεσία Αλέξιος Κοστώρης

Ερμηνεύει Χριστίνα Τασκασαπίδου

*σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Κάμπου και τον Εξωραϊστικός και Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπάδου

Ταραμπάδος,

Έναρξη 21:00, Είσοδος 8€, Φοιτητές, Άνεργοι 5€

*ακολουθεί μουσικό ροκ πρόγραμμα με DJ.

Δευτέρα 27/8 Ρεσιτάλ <>*

Θα ακουστούν έργα Händel, Satie, Schubert, Ravel, Xατζιδάκι, Καμαγιάννη, και με αυτοσχεδιασμούς πάνω σε γνωστές μελωδίες (Βeatles, Mozart, Simon and Garfunkel κ.α.). Οι δυο μουσικοί δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με τη φυσαρμόνικα, τις φλογέρες μπαρόκ, το πιάνο, αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας,και χαρίζουν στο κοινό μια πρωτότυπη ηχοχρωματική εμπειρία.

Μάνος Αβαράκης ( φυσαρμόνικα/ φλογέρες μπαρόκ ) Σοφία Καμαγιάννη ( πιάνο )

● 20:50. Ο Χάρης Βλαβιανός διαβάζει ποιήματα του απο την νέα του συλλογή << αυτοπροσωπογραφία του λευκού >>.

*σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Δύο Χωριών και τον Εξωραϊστικός Σύλλογο Αρνάδου

Σχολείο Αρνάδος Έναρξη 21:15 Είσοδος:10€,Φοιτητές,Άνεργοι: 8€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δευτέρα 3/9 Χαλεπάς

Κοινωνικές και ψυχολογικές επιδράσεις από το ταξίδι του στην Ευρώπη, αιτίες των προϋποθέσεων των διαταραχών του. Ποια κινήματα και ποιες καλλιτεχνικές γνώσεις διατηρεί και αποδίδει στη δεύτερη περίοδό του. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί σπάνιο και ανέκδοτο υλικό.

έρευνα,παρουσίαση: Ασπασία Παπαδοπεράκη.

ακολουθεί ρεσιτάλ μουσικής << με φόντο το γαλάζιο>> με τις:

Εύη Μάζη (πιάνο) Τίνα Ψαλίδα (βιολί) Αθηνά Καραταράκη (τραγούδι)

*σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 9/9 Όλοι μαζί τραγουδάμε*

Μουσικές και τραγούδια απο την Πόλη, την Σμύρνη και το Αιγαίο καθώς και γνωστά και αγαπημένα νέων τραγουδοποιών παρουσιάζονται απο το τηνιακό συγκρότημα Μέλυνδρον.

Ο Γιώργος Περού, νέος συνθέτης και τραγουδοποιοός απο την Τήνο, αποδίδει τραγούδια απο την παράδοση εως τις μέρες μας και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Προηγείται η προβολή της ταινίας μικρού μήκους, «ΤΟ ΕΥΖΩΝΙΚΟΝ, ΜΕ ΒΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝ», με τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς που ενέπνευσαν τα έργα της Λίζας Πενθερουδάκη.

*σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Καρδιανής και τον σύλλογο Καρδιανής

Καρδιανή 20:00 Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 15/9 Συναυλία «Στην αυλή του Σοφού βασιλιά»

μια βραδιά αφιερωμένη στην πρώιμη και ύστερη Αναγέννηση της Ισπανίας, με αφετηρία την εμβληματική μορφή του βασιλιά Αλφόνσου του Σοφού, με την ερμηνεία της εξειδικευμένης στην παλαιά μουσική μεσοφώνου Μαρίτας Παπαρίζου, συνοδεία του εξαιρετικού βιχουελίστα Αλέξανδρου Κάλκου,

Μονή Ιεράς Καρδίας Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 29/9 Τήνιοι Κωνσταντινουπολίτες Εθελοντές στον β' Παγκόσμιο Πόλεμο*

Με την έναρξη του Ελληνοιταλικού πολέμου οι Τήνιοι Κων/τες είναι οι πρώτοι από τον Ελληνισμό της διασποράς που κατατάσσονται σαν εθελοντές στον Ελληνικό Στρατό και πολεμούν στο Αλβανικό Μέτωπο. Η Προσφορά των Τηνίων εθελοντών και εφέδρων της Κωνσταντινούπολης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι γνωστή τόσο στο Ελλαδικό όσο και στο Κων/πολίτικο κοινό. Κανένα μνημείο δεν φτιάχτηκε για τους πεσόντες αλλά και οι επιζώντες, δεν εισέπραξαν ένα απλό ευχαριστώ, ούτε μια επιβράβευση για την προσφορά τους στην Πατρίδα.

έρευνα, παρουσίαση: Νίκος Μιχαηλίδης

*ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με μικρή ορχήστρα απο την Τήνο σε διεύθυνση Αλέκου Χατζίρη.

*σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού Χώρα Είσοδος Ελεύθερη

Η καλοκαιρινή περίοδος του Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με συναυλία του τραγουδοποιού Παύλου Παυλίδη τον Οκτώβριο.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν οι γιορτές:

Σάββατο 4 Αυγούστου Γιορτή Κάπαρης, Ποταμιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποταμιάς

Σάββατο 11 Αυγούστου Γιορτή Ρίγανης, Δύο Χωριά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δυο Χωριών

Παρασκευή 24 - Σάββατο 25 Αυγούστου Γιορτή Κρασιού, Τριπόταμος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τριποταμιανών- Σμπεραδιανων*

Κυριακή 26 Αυγούστου Γιορτή Τράτας, Κιόνια, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Κτικάδου

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου Γιορτή Μελιού, Κάμπος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κάμπου

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου Γιορτή Ρακιού (ρακιζιό), Φαλατάδος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φαλατάδου

* στα πλαίσια της γιορτής του κρασιού, στις 24/8, θα πραγματοποιηθεί η μουσικοαφηγηματική παράσταση "Με τραγούδι, με κρασί παραμύθι θα ακουστεί". Με βασικό άξονα το Διονυσιακό πνεύμα, από την ομάδα Παραμυθοκαμώματα.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκθέσεις:

Έκθεση ταπισερί Λευτέρη Κρητικού, με θέμα<< Ομήρου Οδύσσεια >>,

30 Ιουνίου - 29 Ιουλίου, Σχολείο Αρνάδος.

Έκθεση γλυπτικής και ζωγραφικής του Χάρη Κουτσούρη, συστεγάζεται με την έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Αναστασίου << Πέτρες & Βόλακες >> ,

30 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου,Dream corner (Hotel Aiolos Bay)

Έκθεση φωτογραφίας Ελένη Θεοχαρίδου, 12 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου, γραφεία φεστιβάλ, Χώρα

Έκθεση ζωγραφικής Νίκου Οικονόμου

Μετά από την επιτυχημένη έκθεσή του "Thalasses" το 2014, ο Νικ Οικονόμου, επιστρέφει στα Υστέρνια με ένα νέο, Art & Design, θαλασσινό μείγμα.Thalassography όπως Θαλασσογραφία, όπως Τοπογραφία, όπως Τυπογραφία…

από 21 Ιουλίου - 27 Αυγούστου, Υστέρνια, Παλαιό Παντοπωλείο

Έκθεση ζωγραφικής Μόνικας Βερροιόπουλος, με θέμα << Σκιές >>, μαγικός κόσμος των σκιών της ζωγράφου στην Τήνο

4-28 Αυγούστου, Σχολείο Αρνάδος.

Μόνιμη έκθεση έργων Μπάμπη Ρ. Σχολείο Αρνάδος

Καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού θα λειτουργεί έκθεση σκίτσου Κώστα και Βασίλη Μητρόπουλου .’Ενα μοναδικό σπίτι στον κόσμο που προσφέρει πολύ γέλιο.

Σπίτι του Σκίτσου Φαλατάδος

Ειδική αναφορά στο πρόγραμμα των εκθέσεων του φεστιβάλ θα γίνει για το μουσείο Κώστα Τσόκλη.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθουν:

● θεατρικό εργαστήρι από την Πένυ Φυλακτάκη.

Πώς χτίζεται ένα θεατρικό έργο; Οι συμμετέχοντες θα μάθουντην τεχνική, με την προοπτική να δημιουργήσουν μικρά θεατρικάκείμενα που θα παρουσιαστούν στο εργαστήρι ή σε κοινό.

30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, καθημερινά 19:30΄- 22:00΄

Χώρος Θεατρικής Ομάδας Τήνου - Λαγκάδι Παλλάδας

● ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης και γνώσης μέσα απο την τέχνη, σε συνεργασία και με άλλες χώρες και με τη συμμετοχή παιδιών από το νησί.

Στην διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν προβολές video art, μικρές αφηγήσεις,performance, πάρτυ, συζητήσεις και άλλα δρώμενα.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Θέμης Ροδαμίτης

Είσοδος Ελεύθερη για Α.Μ.Ε.Α. (κατόπιν επικοινωνίας)

https://www.facebook.com/festivaltinou/

http://www.festivaltinou.org/

Πληροφορίες,προπώληση, γραφεία του Φεστιβάλ στη Χωρα, 11:00-2:00 &19:00 -22:00 τηλ 2283360112 6981779667

Οργάνωση: Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου