Ημέρες Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού- Όλες οι εκδηλώσεις

Φεστιβάλ αφιερωμένο στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό διοργανώνεται στις 2-5 Ιουλίου, στην Πύλη d’ Amboise και μάλιστα με τη συνεργασία πολιτιστικών ομάδων από 3 πόλεις της Ελλάδας: Ρόδο – Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Στο φεστιβάλ, που φέρει τον τίτλο «Ημέρες Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», απονεμήθηκε ήδη το σήμα του «Έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018» και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτισμού Δωδ/σου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και το ΔΟΠΑΡ, με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών «Κορύβαντες» σε πρωτοβουλία και σχεδιασμό της «Ποιήεσσα» και με τη συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων ΣΕΙΚΙΛΟΣ και DO IT IN ATHENS, αναγνωρίζοντας την προσφορά αυτής της διοργάνωσης στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου αλλά και της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυτό το σήμα χαρακτηρίζοντας το 2018 ως Ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ 2018) και απονέμεται κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης της ελεγκτικής επιτροπής της Ομάδας Εργασίας του ΕΕΠΚ 2018 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Το Ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και καθώς η πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας είναι ένα αγαθό που μας διαμορφώνει και ανήκει σε όλους μας, δε θα μπορούσε να λείπει ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός από την πολύ-πολιτισμική Ρόδο.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν:

Ζωντανή μουσική με αρχαία Ελληνικά Όργανα

Χορογραφίες εμπνευσμένες από την Αρχαία Ελλάδα

Εργαστήρια και τουρνουά αρχαίων επιτραπέζιων παιχνιδιών

Δωρεάν Εργαστήρια* αρχαίας λύρας και κρουστών

Αρχαία ελληνική σπαθασκία και Τοξοβολία

Αρχαία Τοξοβολία

Παρουσίαση Αρχαίας Ελλ. Κουζίνας

Επίδειξη Αρχαίου Ελλ. μακιγιάζ

Σεμινάρια - Ομιλίες και Εκθέσεις

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν αυθεντικές ανακατασκευές αρχαίων Ελλ. πανοπλιών, ενδυμάτων, επιτραπέζιων παιχνιδιών: (Πέττεια, Εννεάς, Τριάς και Σφαιρική Τριάς) και μουσικών οργάνων: Κίθαρις, Φόρμιγξ, Χέλυς, Βάρβιτος, Επιγώνιο, Σαμβύκη και Τύμπανα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για ενήλικες και παιδιά

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ και ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΛΙΟΥ και Ώρα 17:30 - 22:00

Πύργος Πύλης d' Amboise

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ* από τον όμιλο πολιτισμού SEIKILO (seikilo.com)

- Εργαστήρι Εκμάθησης Αρχαιοελληνικής Λύρας

Διδάσκει ο μουσικός: Θοδωρής Κουμαρτζής

Πρόκειται για ένα σεμινάριο στο οποίο θα γνωρίσουμε την αρχαιοελληνική λύρα, την μουσική των αρχαίων Ελλήνων μέσα από κομμάτια που διασώζονται μέχρι σήμερα και την εφαρμογή της αρχαιοελληνικής λύρας στο σήμερα.

Διάρκεια: 45'

- Εργαστήρι Εκμάθησης Αρχαίου Μπεντίρ (κρουστό)

Διδάσκει ο μουσικός: Νίκος Βαρελάς

Το εργαστήρι απευθύνεται τόσο σε αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα κρουστά, όσο και σε σπουδαστές ή μουσικούς υψηλότερων επιπέδων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την τεχνική, τη ρυθμολογία και την ομαδική εκτέλεση μουσικού υλικού για σύνολο κρουστών.

Διάρκεια: 45'

----------------------------

*Τα εργαστήρια Αρχαίας Ελλ. Λύρας και Μπεντίρ, θα είναι ολιγομελή και θα επαναλαμβάνονται κάθε 1 ώρα, εφόσον υπάρχει μία min. συμμετοχή.

Ώρες έναρξης τμημάτων στις 2 & 3 Ιουλίου: 17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30

Δεν απαιτείται πρότερη μουσική εμπειρία ή γνώση και μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και παιδιά από 7 ετών. Για την διάρκεια των εργαστηρίων μουσικής θα παραχωρηθούν όργανα από την Οργανοποιία Αναστάσιος - www.luthieros.com

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο poeessa.events@gmail.com

Γράψτε μας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, μουσικό υπόβαθρο και ποια μέρα / ώρα προτιμάτε (στις 2 ή 3 Ιουλίου).

Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας!

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής με email έως 30/6