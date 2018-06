Λήμνος: Ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο για την επέτειο της Συνθήκης Μούδρου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη παγκόσμια επιτυχία στη Λήμνο, απο τις 25-30/05/2018, διεθνές Συνέδριο με θέμα: ‘Lemnos, the Armistice of Moudros and the End of WWI: History and Legacies’. Το Συνέδριο αυτό εντάσσεται στις επίσημες εκδηλώσεις της Ελλάδας για τον εορτασμό της λήξης του Α΄Παγκοσμίου πολέμου στις 30 Οκτωβρίου 1918 μετά απο την υπογραφή της Συνθήκης Ανακωχής που έγινε στο λιμάνι του Μούδρου, και είναι η πρώτη απο τις σημαντικές εκδηλώσεις που ετοιμάζονται για το καλοκαίρι του 2018.

Το Συνέδριο άνοιξε με εκφωνήσεις σχετικών λόγων απο την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κα Χριστιάνα Καλογήρου, τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Αντ.γο Κο Κωνσταντίνο Φλώρο, τον Δήμαρχο Λήμνου Κο Δημήτριο Μαρινάκη, και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Βουλευτή Λέσβου Κο Γεώργιο Πάλλη. Κατόπιν το Συνέδριο μπήκε στη βάση του απο τον Κεντρικό Ομιλητή, Sir Hew Francis Anthony Strachan, University of St. Andrews, Fife, Scotland, έναν απο τους κορυφαίους –παγκόσμια- ιστορικούς.

Μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων και ξένων καθηγητών, ιστορίας, κοινωνιολογίας μαζί με τους ανθρώπους του πολιτισμού, της ευρύτερης επιστήμης αλλά και των επιχειρήσεων, παρουσίασαν ένα εξαιρετικό μείγμα σκέψεων, γνώσεων, γνωμών αλλά και αποφάσεων για την συνέχιση της ιστορίας της χώρας μας. Εκτός των παραπάνω παρουσιάστηκε η Λήμνος, ως ένα μοντέλο ανάπτυξης μεσω της δημιουργίας προυποθέσεων ανάδειξης του ιστορικού τουρισμού στην χώρα μας.

Μερικοί εκ των ομιλητών που παρουσίασαν εισηγήσεις στο Συνέδριο, ήταν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κα Ισμήνη Κριάρη (εκ μέρους της Unesco) ,o Dr. Αθανάσιος Νακάσης, πρόεδρος της ICOMOS Hellas, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Κος Κων/νος Τσέγας, ο Καθηγητής Κος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, πρόεδρος του τμήματος Νεώτερης Ιστορίας του ΕΚΠΑ καθώς και η Dr. Aleksandra Pecinar απο την Σερβία, ο Prof. Andrey Pavlov απο το St Petersburg University, ο Πρόεδρος της WHIA, Peter Argyrios Katsambanis απο την Αυστραλία, κ.α. εκλεκτοί.

Στο πλαίσιο των παράπλευρων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σειρά δράσεων,όπως ενημερωτικές εκδρομές στην Λήμνο, και η ανάδειξη του γαστρονομικού προφίλ της. Επίσης με την πρόσκληση της περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών τουρισμού της Ελλάδας, και με την συνεργασία όλων των φορέων του νησιού με τον ΕΟΤ Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε fam trip Ρουμάνων δημοσιογράφων, τηλεοπτικών καναλιών και διαμορφωτών γνώμης. Σχετικές φωτογραφίες και πληροφορίες στο official website της διοργάνωσης www.lemnosevents.org

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με συνδιοργάνωση του ΓΕΕΘΑ ( που ενεργοποίησε τη ΓΕΣ/ΔΙΣ για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου δρώμενου), της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου( και την απόλυτη συνεργασία της Περιφερειακής ενότητας Λήμνου, του Δήμου Λήμνου, . και του Συλλόγου “ The Lemnos’ Friends of Anzac “ Association. Το Διεθνές Συνέδριο καλύφθηκε δημοσιογραφικά απο πολλά Ελληνικά και Ξένα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και media απο όλο τον κόσμο. Επίσης εκλεκτοί δημοσιογράφοι Έλληνες και Ξένοι συντέλεσαν στις έδρες των διαφόρων sessions του Συνεδρίου.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας καθώς και το πλήθος των απλών και επώνυμων ανθρώπων που παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου. Μερικοί εξ αυτών ήταν οι Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού, οι ειδικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου Τουρισμού Κα Αγγελική Χονδροματίδου,και Κος Ιωάννης Γούλιος, ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αντ/χος(ΕΑ) Κος Αθανάσιος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΜΤΣ Στρα/γος(ΕΑ) Κος Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος, ο Διοικητής της 88ΣΔΙ Ταξ/χος Κος Εμ.Συγιολτζάκης, ο ¨επαρχος Λήμνου Κος Ευάγγελος Γιαρμαδούρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Β. Αιγαίου απο τη Λήμνο, κ.α. πολλοί.