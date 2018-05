Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων: 6 εκδηλώσεις στα δημοτικά Μουσεία της Αθήνας

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων η Παρασκευή 18η Μαΐου και ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει έξι ξεχωριστές εκδηλώσεις, ανοιχτές για το κοινό, στα πέντε δημοτικά μουσεία και τις μουσειακές συλλογές του, τις οποίες μόνο μέσα στο 2017 επισκέφθηκαν περίπου 150.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων 20.662 παιδιά.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, το Ψηφιακό Μουσείο του Πλάτωνα στην Ακαδημία Πλάτωνος, το μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Αγγελική Χατζημιχάλη» στην Πλάκα καθώς και οι μουσειακές συλλογές στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο και το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο, ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται αύριο και μεθαύριο κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

«Επιδιώκουμε τα μουσεία του δήμου Αθηναίων να αποπνέουν ζωντάνια και να συνδέουν τη μνήμη με το δυναμικό παρόν της Αθήνας» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, επισημαίνοντας ότι «αυτή η στρατηγική στόχευση κυριάρχησε στη δημιουργία του Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη, όσο και στο σύγχρονο διαδραστικό μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, στον ιστορικό χώρο που δίδαξε ο αρχαίος φιλόσοφος».

Οι εκδηλώσεις του δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων αναλυτικά:

Παρασκευή 18 Μαΐου

1. Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων |10.00 - 22.00

Με θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», θα προβληθούν ντοκιμαντέρ στους χώρους του Μουσείου: Νέοι Φούρνοι /Δεξαμενές Καθαρισμού / Κτίριο Πίεσης και Διανομής /Σιδηρουργείο/Αποθήκη/Νέο Υδαταέριο. Το ICOM (International Council of Museums), σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung και το ΕTHNOFEST - Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας και παρουσίαση από το The ne(s)t, προτείνει μία σειρά προβολών εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου, μια οπτικοακουστική διαδρομή με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιστορίες του. Σκοπός του μουσείου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, έναν τόπο όπου διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες συναντιούνται, συνδέονται και δημιουργούν ένα νέο πολυεθνικό περιβάλλον.

2. Ψηφιακό Μουσείο Πλάτωνα δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Μοναστηρίου & Κρέοντος 1) | 11:00, 12:00 & 13:00

Ο Πλάτωνας και η Ακαδημία, Λογική & Αντίληψη: Μουσειοπαιδαγωγικές περιηγήσεις

Ένα δωρεάν πρόγραμμα με εργαλεία τις σύγχρονες ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές του Μουσείου που θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο για να συστηθούμε με το έργο και τις μεθόδους διδασκαλίας του Πλάτωνα. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5142138, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-20:00

3. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» δήμου Αθηναίων| (Αγγ. Χταζημιχάλη 6, Πλάκα)Ι | 19:00

Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό με θέμα «Μουσεία στο Διαδίκτυο ως Τόποι Μνήμης και Αλληλεπίδρασης: Παρουσίαση – Συζήτηση» Μια νέα προσέγγιση της μουσειακής ψηφιακής πραγματικότητας, η οποία αναπτύσσεται στο διαδίκτυο με υλικό που αξιοποιείται από τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να λειτουργήσει ως τόπος μνήμης και αλληλεπίδρασης στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Εισηγήτρια: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφτεί, εκτός από τη μόνιμη συλλογή του, την έκθεση «Η Προίκα», που αποτελεί μια λαογραφική και εικαστική ματιά στο θεσμό της προίκας. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-21:00

4. Μουσείο «Δωδεκανησιακό Σπίτι» δήμου Αθηναίων: 10:00-14:00 (Δωδώνης 119, Σεπόλια, τηλ. 210 5151541)

5. Παιδικό Μουσείο: (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, τηλ. 2103312995) 11.00-15.00

Μουσειακές συλλογές

6. Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων, Κτίριο Μεταξουργείου| 18:30

Ξενάγηση στην έκθεση «Τέχνη και Εποχή. Η συλλογή του δήμου Αθηναίων μέσα από τα μάτια του Σπύρου Παπαλουκά» από την Έφορο- Προϊσταμένη της Δημοτικής Πινακοθήκης Κάλλη Πετροχείλου.

Σάββατο 19 Μαΐου

7. Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων - Έκθεση «Οδοιπορικό στην παλιά Αθήνα»| (Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης, Θησείο) | 11:00-12:30

Στα (δια)δίκτυα του χρόνου. Ένα δωρεάν πρωτότυπο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά (ηλικίας από 7 έως 12 ετών από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), που κάθε χρόνο εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3452150, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05: 10:00-20:00