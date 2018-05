Ρόδος: Στις 25 Μαΐου η έναρξη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ

Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει η επίσημη Έναρξη του 12ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ, στις 25 Μαΐου, που είναι Αφιερωμένη στο Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2018.

17:30 Πυλη d’ Amboise – Τάφρος

Έναρξη ομαδικού παιχνιδιού «Η Αναζήτησης του Δράκου της Ρόδου»

Η ιστορία του παιχνιδιού βασίζεται στο θρύλο του Γάλλου ιππότη Ντε Γκοζόν που σκότωσε το δράκο το 14ο αι. μΧ. Σύντομα θα ανοίξουν οι δηλώσεις συμμετοχής, με ανακοίνωση στις σελίδες του «Μεσαιωνικού Ρόδου» στο facebook.

18:00 Πύλη d ‘ Amboise - Πύργος

Έναρξη Φεστιβάλ - Αφιέρωμα στο 2018, Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Χαιρετισμοί από θεσμικούς φορείς καθώς και απονομή επαίνων και βραβείων σε εθελοντές, χορηγούς και σχολεία που συμμετείχαν για 3 συνεχόμενες χρονιές στο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ «Γεφυρώνοντας τις Εποχές – Γνωριμία με τη Μεσαιωνική Ρόδο» που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Τμημάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Ακολουθεί παρουσίαση του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ: η πορεία και η προοπτική του.

19:30 Εσπερίδα: «Σελίδες από τη μεσαιωνική ιστορία του νοτιοανατολικού Αιγαίου: Η βυζαντινή και ιπποτοκρατούμενη Ρόδος»

Εισηγήτρια: δρα Φωτεινή Πέρρα, επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Φωτεινή Β. Πέρρα είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών-Καλαμάτα). Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Ρόδος). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ Βυζαντίου και Βενετίας (11ος-15ος αι.), όπως και μεταξύ Βενετίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθώς της λατινικής κυριαρχίας και της παρουσίας των Ιωαννιτών Ιπποτών στον ελλαδικό χώρο (1204-1797). Είναι συνεργάτης του "Εγκυκλοπαιδικού Προσωπογραφικού Λεξικού Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού" (για την ελληνική και την αγγλική έκδοση), και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος". Άρθρα και βιβλιοκρισίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και κεφάλαια της στην πολύτομη "Ιστορία των Ελλήνων". Έχει διδάξει βυζαντινή και μεσαιωνική Ιστορία στο Arcadia Center for Hellenic, Balkan and Mediterranean Studies and Research (2007), καθώς και στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου με ανάθεση (ΠΔ. 407/80) ενώ έχει διατελέσει και επιστημονική συνεργάτης στο νοτιοαφρικανικό Πανεπιστήμιο του Johannesburg (Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών). Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη των Σταυροφοριών και της Λατινικής Ανατολής.

20:30 Βράβευση Νικητών για το παιχνίδι αναζήτησης του δράκου και έναρξη νικητήριας πομπής στους δρόμους της Παλιάς Πόλης.

21:00 Συναυλία: «Μουσική Ετερότητα στα Δωδεκάνησα»

από το σχήμα ΑΝΑΜΕΣΑ … ένα αφιέρωμα στη μουσική μας κληρονομιά.

“... η Ρόδος είναι η πρώτη μπαρόκ πέτρα του περιδέραιου. Το Βυζάντιο, οι Σταυροφορίες, οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη, οι Οθωμανοί, ..., ο Κικέρων, ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, σταυροδρόμι φυλών, πόλεων και δόξας, που η Αφροδίτη της Ρόδου τα ατενίζει γερμένη στο ένα γόνατο, ανασηκώνοντας τα μαλλιά της...”

Jean Cocteau, Ημερολόγιο 1η Απριλίου 1936

Παίζουν οι μουσικοί:

Ελένη Αλεξίου – Τραγούδι / Κιθάρα

Δημήτρης Γεωργαλίδης - Πολίτικο Λαούτο

Άννα Νικητιάδη – Κρουστά / Νέυ

Σπύρος Τζουμερκιώτης - Ταμπουράς

Σεραφείμ Φλώρος – Κρουστά

Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου είναι μία Συνδιοργάνωση του συλλόγου «Μεσαιωνικό Ρόδο» με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα Πολιτισμού Δωδεκανήσου και το ΔΟΠΑΡ.