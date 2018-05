Η σπάνια βυζαντινή εκκλησία της Νάξου που απέσπασε βραβείο Europa Nostra 2018 (video)

Η Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Κυριακής Απειράνθου στη Νάξο ήταν ανάμεσα στους νικητές των σημαντικότερων βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη, Europa Nostra Awards 2018, στην κατηγορία «Διαφύλαξης».

Παράλληλα, βραβείο στην ίδια κατηγορία απέσπασε η συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Ιταλίας στη διαφύλαξη του μωσαϊκού στη Βασιλική του Μοναστηρίου Αγ. Αικατερίνης στο Σινάι.

Συνολικά αναδείχθηκαν 29 νικητές από 17 χώρες για τα εντυπωσιακά επιτεύγματά τους στους τομείς διαφύλαξης, ερευνών, αποκλειστικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού.

Τα εφετινά βραβεία, ως φόρο τιμής στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θέτουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία που έχουν επιλεγμένα επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Οι νικητές θα βραβευθούν σε τελετή απονομής που θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η Αγία Κυριακή στην Απείρανθο, αποτελεί μία σπάνια περίπτωση βυζαντινού ναού με διατηρούμενο ανεικονικό διάκοσμο. Το μνημείο αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία της Εικονομαχίας, της θεολογικής και πολιτικής διαμάχης σχετικά με τη λατρεία των εικόνων, που συντάραξε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά τον 8ο και 9ο αιώνα. Με βάση εικονογραφικά κριτήρια χρονολογείται μάλλον στην εποχή του Αυτοκράτορα Θεοφίλου (829-842).

Κατηγορία "Διαφύλαξη"

▪ St. Wenceslas Rotunda, Prague, Τσεχία

▪ Poul Egede's Mission House, Ilimanaq, Greenland, Δανία

▪ Dr. Barner’s Sanatorium, Braunlage/Harz, Γερμανία

▪ The Winzerberg: Royal Vineyard at Potsdam-Sanssouci, Γερμανία

▪ Byzantine Church of Hagia Kyriaki, Νάξος, Ελλάδα

▪ Collaborative Conservation of the Apse Mosaic of the Transfiguration in the Basilica at St. Catherine’s Monastery, Σινάι, Αίγυπτος/ Ελλάδα/ Ιταλία

▪ The Botanical Garden of the National Palace of Queluz, Sintra, Πορτογαλία

▪ The Pavilion of Prince Miloš at the Bukovička Spa, Arandjelovac, Σερβία

▪ The Bač Fortress, Bač, Σερβία

▪ Façade of San Ildefonso College, Alcalá de Henares, Ισπανία

▪ Sorolla’s Sketches for “Vision of Spain”, Valencia, Ισπανία

Κατηγορία "έρευνα"

▪ EPICO: European Protocol in Preventive Conservation, coordinated in Versailles, Γαλλία

▪ Textile from Georgia, Tbilisi, Γεωργία

▪ CultLab3D: Automated Scanning Technology for 3D Digitisation, Darmstadt, Γερμανία

▪ Research and Cataloguing of the State Art Collection, Belgrade, Σερβία

Κατηγορία "εξειδικευμένες υπηρεσίες"

▪ The Wonders of Bulgaria Campaigners, Βουλγαρία

▪ Mr. Stéphane Bern, Γαλλία

▪ Association of the International Private Committees for the Safeguarding of Venice, Ιταλία

▪ The Hendrick de Keyser Association, Ολλανδία

▪ Mrs.Tone Sinding Steinsvik, Νορβηγία

▪ Private Water Owners of Argual and Tazacorte, Canary Islands, Ισπανία

Κατηγορία "εκπαίδευσης και ενημέρωση κοινού"

▪ Ief Postino: Belgium and Italy Connected by Letters, Βέλγιο

▪ Culture Leap: Educational Programme, Φινλανδία

▪ National Institute of Cultural Heritage: Educational and Training Programme for Conservators, Γαλλία

▪ The Alka of Sinj Museum, Κροατία

▪ The Rising from Destruction Campaign, coordinated in Rome, Ιταλία

▪ Open Monuments, Ιταλία

▪ GeoCraftNL: Minecraft Heritage Project by GeoFort, Ολλανδία

▪ Plečnik House, Σλοβενία

Κατηγορία "Διαφύλαξη"

▪ Zografyon Greek School, Istanbul, Τουρκία