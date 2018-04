Tο Μουσείο Θήβας υποψήφιο για το European Museum of the Year Award

Ο θεσμός του European Museum of the Year Award (ΕΜΥΑ), που θεσπίστηκε και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει στόχο τη βράβευση σε ετήσια βάση της καλύτερης μουσειακής πρακτικής στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τις καινοτόμες δράσεις στην κοινωνία των Μουσείων. Μετά τη σύγκλιση της κριτικής επιτροπής, ανακοινώθηκε ότι το Μουσείο της Θήβας πληροί τα κριτήρια και είναι ανάμεσα στα 40 υποψήφια Μουσεία για το European Museum of the Year Award (ΕΜΥΑ) 2018.

Η απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 12 Μαΐου στη Βαρσοβία, στο POLIN Museum of the History of Polish Jews χρονικό διάστημα κατά το οποίο αντιπροσωπεία από κάθε υποψήφιο Μουσείο θα παρουσιάσει με ανακοίνωση και pawerpoint το έργο της.

Η υποψηφιότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας θα υποστηριχτεί από το Σύλλογο «Φίλοι του Μουσείου Θηβών», τόσο στην παρουσίασή του (ανακοίνωση -video-παρουσίαση συμβολικού αντικειμένου) στην επιτροπή και στο κοινό της εκδήλωσης όσο και στη σχετική συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Προς τούτο, ο Δήμος Θηβαίων ενέκρινε την επιχορήγηση του ανωτέρω συλλόγου ύψους 3.000 ευρώ, καθώς ο σύλλογος αναπτύσσει πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου και συμβάλλει στην τουριστική του ανάπτυξη με την προβολή και προώθηση του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.

Η εν λόγω επιχορήγηση θα καλυφθεί με πίστωση από τον προϋπολογισμό του δήμου οικονομικού έτους 2018.