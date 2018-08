«Καμπανάκι» ΚΕΕΛΠΝΟ για τη νόσο των λεγεωνάριων

Αύξηση στα κρούσματα της νόσου των λεγεωνάριων σε ταξιδιώτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα καταγράφηκε το 2017, όπως επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Γι αυτό το λόγο, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο και στην πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα για την τουριστική περίοδο 2018, με δράσεις όπως:

– Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε τουριστικούς προορισμούς για τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα πρόληψης της νόσου των Λεγεωναρίων.

– Αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνει ότι η λεγεωνέλλωση είναι μία οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού, που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένους Legionella και εμφανίζεται με δύο μορφές:

– τον πυρετό Pontiac, που αποτελεί αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη που μοιάζει με γριπώδη συνδρομή και

– τη νόσο των λεγεωναρίων, που εκδηλώνεται κυρίως ως πνευμονία και είναι δυνητικά θανατηφόρος σε 5-30% των κρουσμάτων περίπου.

Η λεγιονέλλα είναι ένα βακτηρίδιο ευρέως διαδεδομένο στη φύση, που απαντάται στο υδάτινο περιβάλλον και δύναται να αποικίσει όλα τα συστήματα ύδρευσης, τόσο το δίκτυο παροχής θερμού όσο το δίκτυο παροχής κρύου νερού (ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιασμού παρουσιάζονται στο δίκτυο διανομής νερού σε θερμοκρασίες από 20οC – 50οC). Η μετάδοση της νόσου γίνεται με εισπνοή του βακτηριδίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ, ντους).

Για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου απαιτείται η συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων με υδρόψυκτους πύργους ψύξης, ιδιαίτερα σε χώρους όπως ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, υδάτινα πάρκα, νοσοκομεία, ιαματικά λουτρά, κρουαζιερόπλοια, αλλά και η αποφυγή δημιουργίας εστίας μόλυνσης στα σημεία των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση της θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων και ξένων σωμάτων γενικότερα.

Η νόσος των λεγεωναρίων δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε μέσω της χρήσης οικιακών κλιματιστικών ή κλιματιστικών αυτοκινήτων που διαθέτουν αερόψυκτο σύστημα. Η συνήθης θεραπεία περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καταγράφει τα κρούσματα της νόσου μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες προκειμένου – όπου είναι απαραίτητο- να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

• http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/legionnaires_disease/ELDSNet/Pages/index.aspx

• EWGLI Technical Guidelines for the Investigation ,Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires’ Disease September 2011 Version 1.1 http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Documents/EWGLI-Technical-Guidelines.pdf

• LEGIONELLA and the prevention of legionellosis http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf