Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη Στοκχόλμη

Η Ελλάδα σε πρώτο ρόλο και με τεράστια πρβολή στην Σουηδία – η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών – με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας και την ανάδειξή της ως κορυφαίου και αγαπημένου τουριστικού προορισμού από τους ίδιους τους Σκανδιναβούς!

Ο λόγος αρχικά για τα GREEK TRAVEL AWARDS της Σκανδιναβίας –τα οποία συχνά αποκαλούνται και ως Βραβεία «Νόμπελ» του Ελληνικού Τουρισμού, αφού η τελετή απονομής πραγματοποιείται στην φημισμένη αίθουσα Blue Hall του Δήμου της Στοκχόλμης, στις 14 Φεβρουαρίου 2019 – αλλά και για το σπουδαίο Forum Τουρισμού για την Ελλάδα, που διοργανώνεται στις 15 Φεβρουαρίου 2019 στο World Trade Center της Στοκχόλμης. Ο σημαντικότερος επιχειρηματικός κόσμος της Σουηδίας από τον τουριστικό κλάδο θα συμμετέχει στις δύο παραπάνω εκδηλώσεις και όπου η προβολή της Ελλάδας θα είναι μεγάλη και ουσιαστική.

Ειδικότερα για τα GREEK TRAVEL AWARDS παρουσιαστές θα είναι οι Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, David Kurtz και Κώστας Συλιγάρδος από Σουηδία, Νορβηγία και Ελλάδα αντίστοιχα, ενώ την επιτροπή των Βραβείων απαρτίζουν οι: Τάκης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος της επιτροπής, πρώην εμπορικός διευθυντής του tour operator Apollo και πρώην αντιπρόεδρος του tour operator Kuoni, και διακεκριμένες προσωπικότητες όπως οι Panos Papadopoulos, CEO PANOS EMPORIO AB, Martin Ahlberg, CEO Finesse Promotions, Loizos Papadopoulos, Owner FONTANA FOOD AB, Dr. Fedon Alexander Lindberg, MD – Specialist in Internal Medicine and Nutrition, Dr. Lindberg’s Clinic Oslo, Tobias Bestelid, πρώην αρχισυντάκτης Travel Magazine Vagabond και συγγραφέας, Kostas Poulopoulos, ιδρυτής και design director SquareOne Company, David Kurtz, Magazinet Reis & Travel News Norway, Sales & Marketing Manager Media Digital AS. Για τις βραβεύσεις αντίστοιχα θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη από τους μεγαλύτερους tour operators της Σουηδίας, όπως TUI, APOLLO, VING, AIRTOURS και άλλοι.

Στο 2ο Tourism Forum στις 15 Φεβρουαρίου 2018 επίσης θα συμμετέχουν σημαντικά ονόματα και opinion leaders από την Σουηδία όπως οι: Björn Arvidsson – πρόεδρος της Skål International Stockholm, CEO της Razormind, γενικός διευθυντής της Svanstein Resort, με περισσότερα από 20 έτη σταδιοδρομίας ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, η Anna Lennhammer – γενική διευθύντρια Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Σουηδίας, ο Hans Remvig – γενικός διευθυντής της Resurs AB/Swedish Travel & Tourist Data Base και άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Συντονιστής θα είναι ο Martin Ahlberg, CEO της εταιρίας FIN-S / Finesse Promotions και γενικός γραμματέας της Baltic Sea Tourism Commission, πρώην διευθυντής γραφείου τουρισμού Finnish Tourist Office και διευθυντής μάρκετινγκ της Silja Line Scandinavia.

Οι συμμετοχές στα GREEK TRAVEL AWARDS και στο 2ο TOURISM FORUM της Ελλάδας στην Σουηδία είναι ανοιχτές για τουριστικούς προορισμούς και τουριστικές επιχειρήσεις.

Τα GREEK TRAVEL AWARDS τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, του ΣΕΤΕ, της FedHATTA, του ΞΕΕ και του ΠΟΞ.