Βρετανικός τουρισμός: Ρεκόρ επιβατών στις κρουαζιέρες το 2017

Ρεκόρ σημείωσαν οι βρετανοί που επέλεξαν διακοπές κρουαζιέρας το 2017, προσεγγίζοντας τα 2 εκατ. (1.971.000), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το τμήμα Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας της Παγκόσμιας Ένωσης Κρουαζιέρας, CLIA.

Η αύξηση των επιβατών ανήλθε σε 4,3% σε σύγκριση με το 2016. Το μερίδιο της κρουαζιέρας στο σύνολο της αγοράς ταξιδίων αναψυχής διαμορφώθηκε στο 4% και στο 11% σε επίπεδο οργανωμένων διακοπών στο εξωτερικό, σε αντιστοιχία με τα ποσοστά που καταγράφθηκαν το 2016.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του αντιπροέδρου της CLIA Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, κ. Andy Harmer, οι ισχυρές επιδόσεις της βρετανικής αγοράς ρουαζιέρας θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των 2 εκατ. επιβατών την εφετινή χρονιά, για πρώτη φορά στην ιστορία της αγοράς.

Το value που προσφέρουν οι διακοπές κρουαζιέρας ήταν παράγοντας που συνέβαλλε στην ανάπτυξη της ζήτησης το 2017, με πληθώρα τιμών, επιλογών value for money και ειδικών προσφορών, την ώρα που οι επιλογές πλοίων δρομολογίων είναι περισσότερες από ποτέ.

Ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα ποτά περιλαμβάνονται στο πακέτο προσφοράς την τελευταία διετία έχει αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τους ταξιδιώτες, ενδεχομένως λόγω των αντίστοιχων πρακτικών στις διακοπές σε all in ξενοδοχεία, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες κρουαζιερας επιλέγουν για πρώτη φορά αυτό τον τρόπο διακοπών.