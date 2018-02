Ρωσικός τουρισμός: Οι top ταξιδιωτικοί οργανισμοί το 2018- Τι ψήφισαν οι ταξιδιώτες

Περισσότεροι από 4.700 επαγγελματίες από τον τουριστικό κλάδο της Ρωσίας καθώς και ρώσοι τουρίστες ανέδειξαν τις καλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες, βάσει διαδικτυακής ψηφοφορίας που έκλεισε χθες, Δευτέρα, απέσπασαν διάκριση στα ρωσικά βραβεία «You Will Be Proud – 2018».

Εκκρεμεί μια ψηφοφορία, η οποία διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη, και θα αφορά τις προτιμήσεις των ειδικών του κλάδου.

Η λίστα όσων θα τιμηθούν με διάκριση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, ως οι πιο φιλικές τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα, είναι η ακόλουθη…

-National Tour Operator ALEAN - "Tour Operator - Expert in Russia"

-PAC GROUP - "Tour operator-inventor"

-"Mouzenidis Travel" - "Tour operator - friend"

-"Carlson Tourism" - "Tour operator who can cook for VIP"

-TUI - "Tour operator is a source of optimism"

-ERV - "Insurer, which is not scary"

-S7 - "Airline - easy and simple"

-"Islet" - "The engine of progress in tourism"

-"VEDI TURGRUPP" - "The Master of Your Business"

-Arthur Muradyan (Space Travel) - "The leader of the company that makes the HYIP"

-ANEX Tour - "Tour operator that can do everything"

-"Rosa Khutor" (Sochi, Krasnaya Polyana) - "Take an example - an exemplary tourist project"

-Mriya Resort & SPA (Crimea) - "What would I live like this"

Οι καλύτεροι τουριστικοί προορισμοί στη Ρωσία, βάσει των προτιμήσεων των ταξιδιωτών είναι…

- Αγία Πετρούπολη - "The Russian region - the pride of the country"

- Βαϊκάλη - "The Russian region is a tourist's dream"