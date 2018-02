Τουρισμός: 28% χαμηλότερο κόστος διακοπών με all in στην Τουρκία για τους Ρώσους

Πιο ευνοϊκό value φαίνεται ότι προσφέρουν οι all in διακοπές στην Τουρκία για τους Ρώσους σε σύγκριση με τους βρετανούς, Ιάπωνες και Αυστραλούς τουρίστες, ευνοώντας τη ζήτηση από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Στατιστικής της Τουρκίας, TÜİK, σε σχέση με τις δαπάνες διεθνών τουριστών στην Τουρκία (υπολογίστηκαν οι άμεσες δαπάνες κατά τη διαμονή και όχι το κόστος διαμονής στο ξενοδοχείο και υπηρεσιών), ενώ οι Ρώσοι τουρίστες που προτιμούν Τουρκία υπερβαίνουν αριθμητικά άλλες αγορές (4,7 εκατ.), το σύνολο των δαπανών τους βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Οι δαπάνες τους, βάσει του είδους δαπανών που συνυπολογίσθηκαν στην έρευνα, είναι κατά 28% μικρότερες σε σχέση με τις μέσες δαπάνες άλλων διεθνών τουριστών στη χώρα, με αποτέλεσμα το all inclusive στην Τουρκία να αποτελεί για αυτούς έναν τρόπο εύκολης εξοικονόμησης χρημάτων στο σύνολο του κόστους διακοπών.

Κατά μέσο όρο, κάθε Ρώσος τουρίστας δαπανά 458 δολάρια, ενώ το μέσο κόστος για τους υπόλοιπους διεθνείς τουρίστες στην Τουρκία διαμορφώνεται στα 630 δολάρια. Οι μειωμένες δαπάνες των Ρώσων αποδίδονται στην περικοπή των δαπανών τους εκτός του ξενοδοχείου.

Ένας γερμανός τουρίστας δαπανά 685 δολάρια, ένας Βρετανός 639 δολάρια και ένας Γάλλος 839 δολάρια.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες, κατά μέσο όρο, καταγράφονται στους Αυστραλούς και του Ιάπωνες (1.312 δολάρια και 1.008 δολάρια αντίστοιχα).

Βασικός λόγος που οι Ρώσοι, οι Γερμανοί και οι δυτικοευρωπαίοι τουρίστες επιλέγουν διακοπές στην Τουρκία είναι ο τουρισμός παραλίας και τα αξιοθέατα, ενώ σημαντικότερος λόγος επιλογής της χώρας για τους Ασιάτες και τους Ιρανούς είναι ο ιατρικός τουρισμός ή τα επαγγελματικά ταξίδια.

Οι διεθνείς επισκέπτες πραγματοποιούν 9,6 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο στα τουρκικά ξενοδοχεία, με τους ρώσους να έχουν μέσο όρο τις 6,5 βραδιές, τους βρετανούς 8,3, τους Γερμανούς 10,5 και τους Αυστραλούς 16,3.