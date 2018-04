Στον Πειραιά το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC MUSICA

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC MUSICA της MSC Cruises κατέπλευσε στον Πειραιά χθες Πέμπτη19 Απριλίου.

Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, όπως και το MSC POESIA της εταιρείας, θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τον Πειραιά για το 2018. Τα συγκεκριμένα κρουαζιερόπλοια έχουν εκτόπισμα 92.627 τόνων, με χωρητικότητα 3.223 επιβατών. Πρόκειται για δύο από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που προσεγγίζουν τον Πειραιά με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι οι 827 από τις 1275 καμπίνες είναι εξωτερικές και μάλιστα με δικό τους μπαλκόνι!

Φυσικά, η άνεση και η πολυτέλεια των δύο πλοίων δεν εξαντλείται στις καμπίνες: 15 εστιατόρια & bars, θέατρο 1.240 θέσεων, casino, γυμναστήριο με πανοραμική θέα στη θάλασσα, 4 Jacuzzi, 3 πισίνες, πλήρες κέντρο ομορφιάς, 24ωρο room service, φροντίδα παιδιών και ένα ευρύτατο πρόγραμμα εκδρομών γνωριμίας με τα λιμάνια που προσεγγίζουν, είναι μερικά από τα στοιχεία που συμπληρώνουν τις παροχές μιας αξέχαστης και χαλαρωτικής κρουαζιέρας.

Οι κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά

Στις αρχές Ιουνίου, προερχόμενο από την Βενετία, το MSC POESIA θα δέχεται επιβάτες που θα επιβιβάζονται στον Πειραιά, για ένα ταξίδι στα ομορφότερα μέρη της Αν. Μεσογείου: Πειραιάς – Αγίους Σαράντα (Αλβανία) – Ντουμπρόβνικ (Κροατία) – Βενετία (Ιταλία) - Μπάρι (Ιταλία) - Κατάκολο - Μύκονο - Πειραιάς.

Το MSC MUSICA θα ξεκινήσει τα καλοκαιρινά του δρομολόγια στην Ανατολική Μεσόγειο επίσης αρχές Ιουνίου και θα δέχεται επιβάτες που θα επιβιβάζονται στον Πειραιά, σε μια θαλάσσια περιήγηση στις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου Πειραιάς – Κέρκυρα – Κοτόρ (Κροατία) – Βενετία (Ιταλία) - Μπρίντιζι (Ιταλία) - Κατάκολο – Σαντορίνη - Πειραιάς.

Οι κρουαζιέρες αυτές θα επαναλαμβάνονται κάθε Τετάρτη για το MSC Poesia και κάθε Πέμπτη για το MSC Musica, όλο το καλοκαίρι έως και τις αρχές Οκτωβρίου 2018.

Η εταιρεία MSC Cruises είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία κρουαζιερών με 16 υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια και με έναν από τους νεότερους στόλους στον κόσμο. Μόλις το 2003 ναυπηγήθηκε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο MSC Lyrica, το οποίο ανακαινίστηκε το 2015 μαζί με τα άλλα τρία κρουαζιερόπλοια της ίδιας σειράς.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το πρώτο πλοίο της νέας σειράς Seaside,το MSC Seaside 154.000 τόνων και χωρητικότητας 5.000 επιβατών.

Η εταιρεία πρέπει να σημειωθεί ότι εφαρμόζει για όλα της τα κρουαζιερόπλοια ένα αυστηρό πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η TOP KINISIS που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την MSC Cruises στην Ελλάδα και στην Κύπρο για τις αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, προσκάλεσε εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων, δημοσιογράφους και φορείς του τουρισμού δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεναγηθούν και να γευματίσουν στο υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC MUSICA σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στο λιμάνι του Πειραιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Ανδρέας Βεντούρης, Στελέχη της ΟΛΠ ΑΕ κ.κ. CHEN Yuping (Manager Operation Department), Δημήτριος Αγραπίδης (Deputy Manager of Cruises and Ferry Terminal Department), Χριστίνα Μπαμπουλάκη (Deputy Manager of Strategic Planning and Marketing Department), Νεκτάριος Δεμενόπουλος (Deputy Manager of PR, IR & Company Announcements Department).

Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκαν οι κ.κ., Angelo Capurro (Executive Director της MSC Cruises), Laura Damiano (Διευθύντρια Πωλήσεων Ανατολικής Μεσογείου της MSC Cruises), Νίκλης Αλεξάνδρου (Εκτελεστικός Διευθυντής της TOP KINISIS Κύπρου) και Γιώργος Αντώναρος (Γενικός Διευθυντής του TOP KINISIS Hellas)