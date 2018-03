Symphony of the Seas: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο ξεκινά τα ταξίδια του

36 μήνες, 4.700 μηχανικοί και εργάτες και ένας κοινός στόχος: να δημιουργήσουν την απόλυτη εμπειρία οικογενειακών διακοπών. Η Royal Caribbean τιμά όλη την ομάδα που εργάστηκε για το Symphony of the Seas σε μια εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ναυπηγείο του Saint-Nazaire στη Γαλλία την προηγούμενη Παρασκευή, στις 23 Μαρτίου. Ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International, ο Richard Fain, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean Cruises Ltd. και ο Laurent Castaing, γενικός διευθυντής του ναυπηγείου STX πραγματοποίησαν την καθιερωμένη τελετή αλλαγής της σημαίας, η οποία συμβολίζει τη μετάβαση του πλοίου από το ναυπηγείο στη Royal Caribbean. Η τελετή αυτή ακολουθήθηκε από μια γιορτή αφιερωμένη σε όλο το προσωπικό του οποίου η σκληρή δουλειά και συνεργασία οδήγησαν στην κατασκευή του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου του κόσμου.

«Το Symphony of the Seas είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πως οι άνθρωποί μας δουλεύουν για να προάγουν την καινοτομία κάθε νέου πλοίου», είπε ο Richard Fain, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean Cruises Ltd. «Η σειρά Oasis έχει καθιερώσει trends στο σχεδιασμό των πλοίων, αλλά η ομάδα μας έχει εξελίξει την ικανότητα της να δημιουργεί ακόμα πιο εντυπωσιακά στοιχεία για τις οικογενειακές διακοπές. Είμαστε ευγνώμονες να έχουμε έναν συνεργάτη στο ναυπηγείο STX που είναι τόσο φιλόδοξος όσο εμείς στην κατασκευή τεχνολογικά εξελιγμένων πλοίων.»

«Είναι μια περήφανη και συναρπαστική στιγμή να υποδέχεσαι ένα νέο μέλος στην οικογένειά σου. Χάρη στους συνεργάτες και το προσωπικό του STX, είμαστε έτοιμοι να επιβιβαστούμε σε αυτή την χωρίς όρια περιπέτεια που θα προσφέρει το Symphony of the Seas,» είπε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Το Symphony of the Seas θα πάει τις οικογενειακές διακοπές σε ένα νέο επίπεδο με τόσες επιλογές που δεν έχει γίνει τίποτα αντίστοιχο σε άλλο κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός όλων των χαρακτηριστικών που έχουν αγαπήσει οι επιβάτες μας και μιας νέας σειράς εστιατορίων, δραστηριοτήτων και ασύγκριτων επιλογών ψυχαγωγίας - όλα σχεδιασμένα πάνω στις προτιμήσεις των επιβατών μας».

«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για μένα και όλο το προσωπικό του ναυπηγείου καθώς παραδώσαμε το Symphony of the Seas στους ιδιοκτήτες του ως το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου», είπε ο Laurent Castaing, γενικός διευθυντής του ναυπηγείου STX. «Το Symphony of the Seas αφήνει το ναυπηγείο του Saint Nazaire ως το απόλυτο παράδειγμα του φιλόδοξου οράματός μας και της αφοσίωσής μας στην καινοτομία, χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην καρδιά της συνεργασίας μας με τη Royal Caribbean».

Το 25ο πλοίο του στόλου της Royal Caribbean, το Symphony of the Seas, ζυγίζει 228.081 τόνους, μετρά 73 μέτρα ύψος και εκτείνεται σε 362 μέτρα μάκρος. Θα υποδεχτεί 5.518 επιβάτες σε 2.759 δίκλινες καμπίνες, συμπεριλαμβάνοντας 28 επιπρόσθετες καμπίνες με μπαλκόνι με θέα στον ωκεανό ή την γειτονιά Boardwalk. Ένα πλοίο κατηγορίας Oasis, 7 ξεχωριστές γειτονιές, η ψηλότερη τσουλήθρα στη θάλασσα, η Ultimate Abyss και πολλές ακόμα περιπέτειες για τους επιβάτες όλων των ηλικιών είναι στοιχεία που συνιστούν την απόλυτη οικογενειακή εμπειρία που κρύβει εκπλήξεις σε κάθε στροφή:

Νέες γευστικές εμπειρίες

Hooked Seafood: Το κομψό αυτό εστιατόριο που βρίσκεται στο Solarium του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο προσφέρει την πραγματική γεύση του θαλασσινού - New England φαγητού και ασύγκριτη θέα στον ωκεανό. Το μενού περιέχει κλασικά θαλασσινά φαγητά όπως αστακός, καβουρόψιχα, σάντουιτς θαλασσινών και φρέσκα στρείδια.

Playmakers Sports Bar & Arcade: Επιμηκύνοντας το όρια του Boardwalk, κάθε οικογένεια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αγώνες σε 31 μεγάλες οθόνες τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η εσωτερική και εξωτερική στοά ηλεκτρονικών παιχνιδιών (πάνω από 20 παιχνίδια) δίνει την ευκαιρία για φιλικό ανταγωνισμό. Το κλασικό μενού ενός αμερικάνικου bar διαθέτει φτερούγες κοτόπουλου, μπέργκερς, ποπ κορν γαρίδας που πλαισιώνονται από δροσιστικές μπύρες και κοκτέιλ.

El Loco Fresh: Τάκος και μπουρίτος τυλιγμένα σε φρέσκιες τορτίγιες είναι ανάμεσα στα αγαπημένα «street food» μεξικάνικα φαγητά που θα προσφέρουν ενέργεια στους λάτρεις της περιπέτειας στα διαλείμματα των δραστηριοτήτων τους.

Sugar Beach: Το χαρακτηριστικό κατάστημα γλυκών και παγωτού είναι η πιο γλυκιά στιγμή του Boardwalk με παραπάνω από 100 διαφορετικά γλυκά, μια σειρά ξεχωριστών γεύσεων παγωτών και DIY δραστηριότητες από τον εμπνευσμένο σεφ του καταστήματος.

Νέοι δρόμοι για παιχνίδι:

Βattle for Planet Z: Το πρώτο παιχνίδι της Royal Caribbean με λέιζερ που λάμπουν τη νύχτα φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες των 8 ατόμων σε μια «απόκοσμη» εμπειρία για να κατακτήσουν τον τελευταίο πλανήτη στον γαλαξία.

Εscape the Rubicon: Στην απόλυτη μάχη απέναντι στο χρόνο, μια ομάδα ατόμων πρέπει να συνεργαστεί στο υποβρύχιο Rubicon – ένα εξεζητημένο, custom-made δωμάτιο διαφυγής –για να λύσουν μια σειρά από πάζλ πριν τελειώσει ο χρόνος.

Ασύγκριτες δυνατότητες οικογενειακής διαμονής

Ultimate Family Suite: Μια διώροφη σουίτα 125 τ.μ προσφέρει άπλετο χώρο στην οικογένεια και τους φίλους να περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί. Εσωτερική τσουλήθρα, ιδιωτικό σινεμά με οθόνη 85 ιντσών, έναν μεγάλο τοίχο LEGO από την οροφή μέχρι το πάτωμα, μπαλκόνι 20 τ.μ με τραπέζι πινγκ πονγκ και πισίνα είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή η σουίτα. Μαζί με το Royal Genie, που φροντίζει για κάθε επιθυμία, είναι πολλές οι εκπλήξεις που περιμένουν τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην οικογενειακή σουίτα.

Το Symphony of the Seas θα καλωσορίσει τους πρώτους επιβάτες του το Σάββατο 31 Μαρτίου σε μια ξεχωριστή 5νυχτη κρουαζιέρα με στάσεις στη Νάπολη και τη Ρώμη.

Το παρθενικό 7νυχτο ταξίδι του πλοίου θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου από τη Βαρκελώνη όπου θα αποκαλυφθούν όλες οι συγκινήσεις που προσφέρει με την καλύτερη εξυπηρέτηση που θα παράσχουν τα 2.200 μέλη του πληρώματος τα οποία εκπροσωπούν 77 χώρες από όλο τον κόσμο.Το Symphony of the Seas θα έχει λιμάνι εκκίνησης τη Βαρκελώνη αυτό το καλοκαίρι και θα επισκέπτεται την Πάλμα ντε Μαγιόρκα (Ισπανία), την Προβηγκία (Γαλλία), τη Ρώμη και τη Νάπολη (Ιταλία). Από 10 Νοεμβρίου και μετά, το Μαϊάμι θα αποτελέσει το λιμάνι εκκίνησης του πλοίου για όλη την επόμενη χρονιά, καθιστώντας το Symphony το πρώτο πλοίο της κατηγορίας Oasis που θα αποπλέει από την παγκόσμια πρωτεύουσα της κρουαζιέρας χρησιμοποιώντας την ολοκαίνουρια αποβάθρα της Royal Caribbean, Terminal A. Οι 7νυχτες κρουαζιέρες στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική θα επισκέπτονται το ανανεωμένο CocoCay, τον ιδιωτικό παράδεισο της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, ο οποίος έχει επανασχεδιαστεί υπό το project Perfect Day at CocoCay.