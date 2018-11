Ryanair/ Νέες χρεώσεις αποσκευών από σήμερα- Πώς θα πληρώσετε λιγότερα

Από σήμερα Πέμπτη 1η Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ οι χρεώσεις στις χειραποσκευές για τις πτήσεις της Ryanair, ενώ ήδη επιβάτες εκφράζουν διαμαρτυρίες στα social media, προτείοντας μέχρι και μποϊκοτάζ.

Η Ryanair μέχρι σήμερα επέτρεπε μία χειραποσκευή 10 κιλών εντός της καμπίνας και χρέωνε τις αποσκευές που παραδιδόταν στο check-in. Πλέον, οι επιβάτες της Ryanair που θέλουν να έχουν δεύτερη χειραποσκευή μαζί τους στην καμπίνα του αεροσκάφους, θα πρέπει να διαθέτουν «Προτεραιότητα Επιβίβασης» (αυτή συμπεριλαμβάνεται στους ναύλους Plus, Flexi Plus & Family Plus). Το Priority Boarding κοστίζει 6€, αν αγοραστεί κατά την αρχική διαδικασία κράτησης του εισιτηρίου. Αν αγοραστεί μετά από την αρχική κράτηση το κόστος ανέρχεται στα 8€.

Οι επιβάτες που δεν έχουν αγοράσει «Προτεραιότητα Επιβίβασης» θα μπορούν να έχουν μαζί τους στην καμπίνα του αεροσκάφους μόνο μια μικρή χειραποσκευή (τσάντα χειρός). Mία επιπλέον αποσκευή έως 10kg θα πρέπει να παραδίδεται για check-in στο γκισέ της Ryanair πριν οι επιβάτες περάσουν από την ασφάλεια του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν να πάρουν μαζί τους μία αποσκευή έως 10kg προς 8€ αντί για μία αποσκευή έως 20kg προς 25€

Αναλυτικά οι χρεώσεις:

25€ χρέωση για χειραποσκευή άνω του 25% του επιτρεπόμενου ορίου στην πύλη. Η αποσκευή αυτή θα τοποθετηθεί έπειτα στον χώρο αποσκευών του αεροπλάνου.

25€ χρέωση για επιπρόσθετη χειραποσκευή στην πύλη, που θα τοποθετηθεί έπειτα στον χώρο αποσκευών του αεροπλάνου

50€ για χειραποσκευή εκτός των επιτρεπόμενων διαστάσεων

Μία αποσκευή διαστάσεων 55x40x20cm έως 10 κιλά:

-8€ την ώρα της κράτησης -10€ έως και 40 λεπτά πριν την αναχώρηση της πτήσης -20€ στο γκισέ του αεροδρομίου -25€ στην πύλη Μέχρι και 3 αποσκευές έως 20kg -25€ την ώρα της κράτησης -40€ μετά την κράτηση -11€ για κάθε επιπλέον κιλό στο αεροδρόμιο Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων, καθώς πολλοί επιβάτες καθυστερούσαν μέχρι να βρουν χώρο για τη βαλίτσα τους στο αεροπλάνο και όχι η αύξηση των εσόδων.

Συμβουλές της Skyscanner

H Skyscanner δίνει 4 απλά αλλά χρήσιμα tips για εξοικονομήσετε χρήματα από το αεροπορικό σας ταξίδι με την Ryannair:

1. Πληρώστε νωρίς και online!

Αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε light, τότε πληρώστε για βαλίτσα online τη στιγμή της κράτησης, ώστε να γλιτώσετε αρκετά χρήματα. Υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση 2€ αν κλείσετε μία αποσκευή έως 10kg μετά την αρχική κράτηση, αν το αφήσετε όμως μέχρι το γκισέ του αεροδρομίου θα σας κοστίσει 20€ – και ακόμα περισσότερο στην πύλη!

2. Μη ξεχνάτε την προσωπική τσάντα!

Από την 1η Νοεμβρίου η Ryanair αυξάνει τις διαστάσεις της μικρής τσάντας που μπορείτε να έχετε μαζί σας στην καμπίνα, από 35x20x20cm σε 40x20x25cm. Σίγουρα μεγάλη δεν είναι, μπορείτε όμως να στριμώξετε εκεί αρκετά απ’ τα απαραίτητα! Στη χειρότερη περίπτωση, η εταιρεία θα χρεώνει απ’ τον Νοέμβρη μόνο 8€ για μία παραδοτέα αποσκευή έως 10kg (αντί για 25€ για κάθε αποσκευή έως 20kg, που ήταν η μοναδική σας επιλογή μέχρι τώρα) οπότε μπορείτε να πάρετε κάποια πραγματάκια παραπάνω χωρίς να πέσει πολύ έξω το μπάτζετ σας.

3. Πακετάρετε σωστά!

Για καθετί που βάζετε στη χειραποσκευή ή στην παραδοτέα αποσκευή αναρωτηθείτε «το χρειάζομαι πραγματικά;» Πάμε πάλι «το χρειάζομαι π-ρ-α-γ-μ-α-τ-ι-κ-ά;»

4. Αγοράστε μια χειραποσκευή που να πληροί τις προϋποθέσεις!

Θα δώσετε τα λεφτά σας μια φορά για να την αγοράσετε και ύστερα θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!