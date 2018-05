Aegean: Κορυφαίοι σεφ δημιουργούν το νέο μενού της Business Class

Η AEGEAN, συνεπής στη δέσμευσή της να βελτιώνει διαρκώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να προβάλλει την παράδοση, τον πολιτισμό, τις ομορφιές αλλά και την κουλτούρα μας σε όλο τον κόσμο, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τρεις διακεκριμένους Έλληνες σεφ και μαζί ταξιδεύουν ιστορίες ελληνικής γαστρονομίας μέσω της νέας πρωτοβουλίας «Gastronomics».

Για πρώτη φορά, η AEGEAN φέρνει κοντά τους τρεις εκφραστές της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας: Λευτέρη Λαζάρου, Χριστόφορο Πέσκια και Στέλιο Παρλιάρο για να δημιουργήσουν το νέο μενού της Business Class και να δώσουν στους επιβάτες της τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πιάτα που αναδίδουν τα αρώματα του τόπου μας. Σε αυτό το γευστικό ταξίδι που ξεκινά, συνοδοιπόρος στην επιλογή των κρασιών είναι ο πρώτος Master of Wine της Ελλάδας και οινικός σύμβουλος της AEGEAN, Κωνσταντίνος Λαζαράκης για να αναδείξουν, όλοι μαζί, τη μοναδική ελληνική γαστρονομική ταυτότητα.

Η νέα φιλοσοφία των «Gastronomics» εμπνέεται από τον γευστικό πλούτο της χώρας μας, τα αρώματα, τη φύση αλλά και τις αναμνήσεις που συνθέτουν την αυθεντική ελληνική γαστρονομία. Γεύσεις από Ελλάδα θα ταξιδέψουν σε κάθε προορισμό εξωτερικού που ταξιδεύει η AEGEAN, για να αποκαλύψουν ένα κομμάτι του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας μας. Γεύσεις από την Κρήτη, τη Νάξο, την Πελοπόννησο, συστατικά από όλη την Ελλάδα, συνδυάζονται μοναδικά από τα χέρια των τριών κορυφαίων σεφ δημιουργώντας ένα μενού με πάνω από 40 διαφορετικά πιάτα που αναδεικνύουν τοπικά προϊόντα και κρασιά μικρών και μεγάλων παραγωγών από κάθε γωνιά της χώρας, παρουσιάζοντας το πιο αυθεντικό κομμάτι της Ελλάδας.

Γευστικό καλωσόρισμα και αντίο...

Παράλληλα με την ενέργεια αυτή η AEGEAN θέλει εκτός από το πρώτο χαμόγελο να προσφέρει μέσω του γεύματος και το πρώτο γευστικό καλωσόρισμα της χώρας μας, αλλά και το γαστρονομικό αντίο που θα πάρει μαζί του ο επισκέπτης πριν επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η συνεργασία της AEGEAN με τους τρεις σεφ θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018. Σκοπός είναι η περαιτέρω διεύρυνση του προγράμματος με στόχο να δημιουργηθεί ένα κίνημα ελληνικότητας που θα κάνει γνωστή την ελληνική γαστρονομία σε όλο τον κόσμο με τη συνεισφορά γνωστών Ελλήνων σεφ. Παράλληλα, επενδύοντας ουσιαστικά σε ένα μενού υψηλού επιπέδου, η AEGEAN ενισχύει και προσδίδει μεγαλύτερη αξία στην ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρει στον επιβάτη.

Η φιλοσοφία των «Gastronomics» εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος για την περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις πτήσεις της AEGEAN και της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της να προβάλει την ελληνική γαστρονομική παράδοση και να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες προωθώντας τα τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς μέσα από το δίκτυό της όσο και μέσα από προγράμματα και πρωτοβουλίες που υλοποιεί.

H διαδρομή της AEGEAN στην ελληνική γαστρονομία, ξεκίνησε το 2010 μέσα από το πρόγραμμα «Ανακαλύψτε την Ελληνική Κουζίνα». Εδώ και 8 χρόνια προωθεί και ενημερώνει το επιβατικό κοινό για επιλεγμένα ελληνικά κρασιά σε συνεργασία με τον οινικό σύμβουλό της, Κωνσταντίνο Λαζαράκη (Master of Wine). Από τις αρχές του 2010 έως σήμερα έχουν προσφερθεί, στους επιβάτες των πτήσεων της AEGEAN, περισσότερες από 450.000 φιάλες ποιοτικού οίνου από 85 ελληνικά οινοποιεία, τα οποία έχουν παρουσιασθεί και μέσα από τις σελίδες του περιοδικού BLUE, παρουσιάζοντας ανάγλυφα όλες τις αμπελουργικές ζώνες της χώρας μας και αναδεικνύοντας τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων οινοποιών. Με την τελευταία της πρωτοβουλία «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΝΤΑ», για ένα ολόκληρο έτος προσέφερε πάνω από 60 ελληνικά τοπικά προϊόντα σε συνεργασία με 50 Έλληνες παραγωγούς τόσο στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και στα Business Lounges σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρνακα. Η πρωτοβουλία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα καθώς προϊόντα Ελλήνων παραγώγων από διάφορα σημεία της χώρας προσφέρονται τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στις πτήσεις εξωτερικού.

Μέσα από τις έως τώρα ενέργειες και αυτές που θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, βασικός στόχος της AEGEAN παραμένει η προαγωγή της ελληνικότητας και η προβολή σε όλο τον κόσμο των λόγων που κάνουν κάθε τόπο της χώρας μας μοναδικό.

Σχετικά με τους Chefs και τον Master of Wine

O Λευτέρης Λαζάρου

Ο Λευτέρης Λαζάρου γεννήθηκε από πατέρα καραβομάγειρα. Μαζί του ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο από την ηλικία των 15 ετών. Ήταν ο πρώτος που σύστησε τη θαλασσινή κουζίνα σε εστιατόριο υψηλής μαγειρικής και γνώρισε στο κοινό ταπεινά ψάρια, δίνοντάς τους πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πολυβραβευμένος σεφ και κάτοχος ενός αστεριού Michelin για το Varoulko Seaside, συνθέτει τα πιάτα του με υλικά τη δημιουργικότητά του, τις επιρροές από τα ταξίδια του, το πάθος του για εξαιρετικές πρώτες ύλες, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα.

Xριστόφορς Πέσκιας

Ένας από τους σπουδαιότερους σεφ στην Ελλάδα, ο Χριστόφορος Πέσκιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Έχει εκπαιδευτεί δίπλα στους Ferran Adrià και Mark Menaux, ενώ θεωρεί μέντορά του τον Charlie Trotter. Από το 1992 βρίσκεται στην Αθήνα και έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης.\Με το ένα βλέμμα στην παράδοση και το άλλο στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της γαστρονομίας, με διάθεση νοσταλγίας αλλά και ανανέωσης, ο Χριστόφορος Πέσκιας ξέρει πώς να αφήνει τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα.

Ο Στέλιος Παρλιάρος

Ο Στέλιος Παρλιάρος έχει έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάζει διαφορετικά συστατικά και τεχνικές από όλο τον κόσμο με τα εξαιρετικά αγαθά που παράγει η Ελλάδα. Σπούδασε στο Παρίσι, στο L’ École Lenôtre, στην Ακαδημία Escoffier του Ritz στην Ακαδημία Valrhona στη Λυών και στο περίφημο Fauchon.

Από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα το 1979 έθεσε την προσωπική του σφραγίδα και επαναπροσδιόρισε την ελληνική ζαχαροπλαστική και σήμερα θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας Chef Pâtissier.

Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης

Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τζαζ Μουσική στην Αιολική Σχολή Πειραιά. Ο τίτλος Master of Wine – MW, που θεωρείται ως ο κορυφαίος τίτλος στον χώρο του κρασιού, του απονεμήθηκε το 2002 σε ηλικία 32 ετών. Σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από 360 MWs στον κόσμο, ενώ ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος Master of Wine στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Masters of Wine και Πρόεδρος της Επιτροπής Ταξιδίων.

Ως Αριστούχος σπουδαστής, στην εξέταση της Αμπελουργίας για το MW, το 2002, έλαβε το Βραβείο Villa Maria. Στην αντίστοιχη εξέταση της Τυφλής Γευστικής Δοκιμής και λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων του σε αυτή, έχει τιμηθεί με το 13ο, στην ιστορία του, Βραβείο Bollinger Foundation Medal από τον οίκο της Champagne Bollinger. Το 2004 ίδρυσε στην Ελλάδα το Wine & Spirits Professional Centre Ltd (W.S.P.C.), εκπαιδευτικό παράρτημα του WSET Αγγλίας του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στα κρασιά και τα αποστάγματα παγκοσμίως. To 2009, το W.S.P.C, βραβεύτηκε ως το καλύτερο εκπαιδευτικό παράρτημα του κόσμου – διακρινόμενο μέσα από 42 χώρες στις οποίες το WSET Αγγλίας είχε παραρτήματα.

Το 2005, σε συνεργασία με τον Αγγλικό εκδοτικό οίκο Mitchell Beazley εκδίδει το βιβλίο του “The Wines of Greece”, το οποίο προτάθηκε μέσα στα τέσσερα καλύτερα βιβλία για το Βραβείο Andre Simon Memorial Award 2006. Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει τις προσπάθειές του και επιβραβεύει το όραμα του για συνεχιζόμενη οινική παιδεία και για αυτό έχει τιμηθεί με το Βραβείο “Noval Award” ως “the MW Communicator of the Year 2006”. Το 2012, βραβεύτηκε με τον τίτλο του «Επίτιμου Weinakademiker» από την Αυστριακή Ακαδημία Οίνου για την συμβολή του στον τομέα της οινικής εκπαίδευσης, και είναι ο 13ος που τιμάται με αυτό τον τρόπο. Επίσης, έχει τον τίτλο του “Fine & Rare Wine Specialist”.

Είναι συνδιοργανωτής και πρόεδρος του Balkan International Wine Competition, που λαμβάνει χώρα στην Σόφια αλλά και του Διεθνούς Διαγωνισμού Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι μέλος της International Food & Wine Society, αλλά και μέλος της Επιτροπής Οίνου αυτής.