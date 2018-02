Σε επίπεδα προ μεταναστευτικού οι πτήσεις των t.o's για Λέσβο

Συγκρατημένη αισιοδοξία δίνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία των Tour Operator για τους προγραμματισμένους ταξιδιώτες του 2018 που θα επισκεφτούν το νησί της Λέσβου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν τα τουριστικά πρακτορεία, μέλη του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, τα οποία διαχειρίζονται το 100% των Tour Operator, που διακινούν επισκέπτες με πτήσεις τσάρτερ από την Ευρώπη στην Λέσβο, σημειώνεται σημαντική αύξηση των εβδομαδιαίων πτήσεων που δείχνει να πλησιάζει τα δεδομένα της προ μεταναστευτικής περιόδου και της κρίσης που ακολούθησε.

Οι εκτιμήσεις του φορέα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι ότι το νησί μπορεί να φθάσει φέτος τις 55.000 αφίξεις από την Ευρώπη σε σχέση με τις 43.756 τις περσινής χρονιάς, ωστόσο βρίσκεται πολύ μακριά από τις 75.613 αφίξεις του 2015.

Χρειάζεται επί πλέον συνεχής και εντατική προσπάθεια ώστε η τάση αυτή να μεγιστοποιηθεί για φέτος και για να μπορέσουμε το 2019 να φτάσουμε ή να προσεγγίσουμε τις αντίστοιχες αφίξεις της προ μεταναστευτικής περιόδου.

Οι βασικές επιδιώξεις του δικτύου του Φορέα Τουρισμού Μολύβου κάτω από την ομπρέλα του Brand Lesvos The Other Aegean, είναι για την τρέχουσα τουριστική σεζόν η πληρότητα των πτήσεων που θα εξασφαλίσει και την μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την βελτίωση των παρεχόμενων πακέτων και υπηρεσιών στο νησί.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ολοκληρωθεί κατά μεγάλο βαθμό η νέα αναβαθμισμένη σελίδα του δικτύου όπου μεταξύ άλλων παρουσιάζεται και ο χάρτης με πληροφορίες για τις εισερχόμενες πτήσεις από την Ευρώπη γι’ αυτή την σεζόν: http://www.theotheraegean.com/get-to-lesvos/

Συγχρόνως εδώ και δύο μήνες, τρέχει με δαπάνη του Φορέα Τουρισμού Μολύβου η νέα επικοινωνιακή καμπάνια του νησιού: "Lesvos: After all, it's still the Aegean" στις τουριστικές αγορές τις Ευρώπης απ' όπου δέχεται πτήσεις τσάρτερ. Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρησιμότητα της Λέσβου ως διακριτού τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, φέτος, αναμένεται αύξηση των επισκεπτών από την Τουρκία με την νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Πέτρας- Κουτσούκουγιου που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το τουριστικό πρακτορείο “Lesvorama”, μέλος του Φορέα, που έχει την αντιπροσώπευση της νέας γραμμής και ήδη γίνονται οι αντίστοιχες επικοινωνιακές κινήσεις προβολής και προς την Τουρκία.

Δείτε τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τις πτήσεις και τις διαθέσιμες θέσεις αεροσκαφών ανά εβδομάδα για το 2018 σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια.