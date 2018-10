Συνέδριο ΣΕΤΕ: Έμφαση στις νέες τεχνολογίες, city branding και destination management

Οι νέες τεχνολογίες, το city branding, το destination management και η στρατηγική επικοινωνίας κυριαρχούν στο εφετινό συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με τίτλο “Tourism in Transition: #someTHINKdifferent”

Το συνέδριο, με τίτλο διοργανώνεται στις 16 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων στον τομέα του visitor economy & destination marketing TOPOSOPHY και τη “weareJARVIS”, το contentstudio του φορέα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού “Found.ation”.

Διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου εξηγούν πως ο τομέας μπορεί να παράγει νέες επιχειρηματικές πραγματικότητες που μεταμορφώνουν τον τρόπο του ταξιδιού στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας.

H φετινή διοργάνωση -μέσα από τις δύο σκηνές του συνεδρίου- υπόσχεται ένα εντελώς ανανεωμένο περιεχόμενο, ένα δυναμικό πρόγραμμα. Στην κεντρική σκηνή θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε keynotes, fireside chats και panels διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ στη δεύτερη σκηνή θα παρουσιαστούν διαδραστικά masterclasses.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τις ομιλίες του Προέδρου του ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσου και της Υπουργού Τουρισμού, Ελενας Κουντουρά.

Θα ακολουθήσει η εισαγωγική τοποθέτηση του Paul Papadimitriou, ιδρυτή της Intelligencr, ερευνητή καινοτομίας και ειδικό στις στρατηγικές του μέλλοντος, αλλά και η κεντρική ομιλία από τον Martin Boisen, Συνιδρυτή και Αντιπρόεδρο του The International Place Branding Association.

Το συνέδριο θα συνεχιστεί με panels στα οποία θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι ομιλητές. Η Geerte Udo, Διευθύντρια Στρατηγικής Μάρκετινγκ στον Οργανισμό AmsterdamMarketing από το 2013 και υπεύθυνη της διεθνώς αναγνωρισμένης καμπάνιας “I Amsterdam” μαζί με τη Signe Jungersted, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Wonderful Copenhagen θα μιλήσουν γιαmarketingκαι brandingπόλεων.

Τη σκυτάλη θα πάρουν η Συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Nannuka, Λέλα Δρίτσα, ο CEO της Exclusiv, Μπάμπης Κουρτζής, ο Ιδρυτής της Welcome, Αλέξανδρος Τρίμης και ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, Συνιδρυτής του MyJobNow. Οι τέσσερις ομιλητές προτίθενται να συνδέσουν τον κλάδο του τουρισμού με τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε μια συζήτηση που θα συντονίζει ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Συνιδρυτής και Εταίρος στο τεχνολογικό επενδυτικό σχήμα της Velocity.Partners.

Στο τρίτο και τελευταίο panel του συνεδρίου το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να στοχαστεί τα «Μικρά πράγματα που κάνουν τελικά τη διαφορά» μέσα από τις εμπνευσμένες τοποθετήσεις των Kash Bhattacharya, ιδρυτή του BudgetTraveller, Valerie Pretscher, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Zoku και τον PeterJordan, Head of Insights της TOPOSOPHY, ως moderator.

Την ίδια ημέρα, μεταξύ άλλων, θα υπάρξουν τα δύο εκρηκτικά fireside chats με πρωταγωνιστές τους Jambu Palaniappan, Expert in Residence στην επενδυτική εταιρεία Atomico Ventures με έδρα το Λονδίνο, και Iain McDonald, Υπευθύνου Δημιουργικού Περιεχομένου στην Quartz με τον Paul Papadimitriou, Ιδρυτή της Intelligencr. Ενώ οι ενδιάμεσες τοποθετήσεις των David Bizer, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Συμβούλου της Fountain και του Γιώργου Αχιλλιά, ειδικού σε θέματα στρατηγικής και καινοτομίες για εταιρείες ολοκληρώνουν τη μοναδική εμπειρία όσων παρακολουθήσουν το συνέδριο, που θα κλείσει τις εργασίες του με τις καταληκτικές τοποθετήσεις των Γιάννη Ρέτσου και Paul Papadimitriou.

Παράλληλα με το κεντρικό πρόγραμμα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τρία masterclasses. Σε αυτά, ο Peter Jordan, Head of Insights της TOPOSOPHY, θα σας φέρει σε επαφή με τις σύγχρονες πρακτικές του destination management. Ο David Bizer, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Talent Fountain, έχει ως στόχο στο τέλος του συνεδρίου οι συμμετέχοντες να έχουν αποκομίσει απτές ιδέες και εργαλεία για recruiting που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν άμεσα στην δική τους επιχείρηση. Στο τρίτο masterclass της ημέρας ο Χρήστος Ανδρεΐκος, Partner - Digital Transformtion Services του Found.ation και ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος της Satori An-alytics θα συζητήσουν απτές και άμεσα εφαρμόσιμες στρατηγικές καινοτομίας και αξιοποίησης δεδομένων.

Ι.Ρέτσος: Οι ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το οικονομικό περιβαλλον

Με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τόνισε:

«Η παγκόσμια ανάπτυξη, μέσω της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, επαναπροσδιορίζει το οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αναδιαμορφώνοντας το τουριστικό προϊόν. Φυσικά οι εξελίξεις αυτές επ’ ουδενί δεν βασίζονται στην τύχη, αλλά στον προσεκτικό σχεδιασμό, στις στρατηγικές κινήσεις και στην αξιοποίηση των ευκαιριών την κατάλληλη στιγμή. Ηγέτης στην επόμενη γενιά του εκάστοτε κλάδου του τουρισμού, αναδεικνύεται εκείνος που οι επιδόσεις του θα συνάδουν με μια σειρά από νέους τρόπους προσέγγισης της αγοράς.

Ήδη βλέπουμε και στην Ελλάδα τεχνολογικές startups να δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, άλλες προσφέροντας νέες εμπειρίες και νέους τρόπους αναψυχής στους ταξιδιώτες και άλλες προσφέροντας λύσεις στους επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, όπως και σε άλλους τομείς, η νέα γενιά των τουριστικών επιχειρηματιών αναζητεί νέα εργαλεία και τρόπους για να βελτιώσει και να εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση και να αναβαθμίσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Τις περισσότερες φορές, αυτά τα εργαλεία και λύσεις έχουν τεχνολογικό πρόσημο. Στα παραπάνω, να προστεθεί πως η ελληνική τουριστική βιομηχανία αποτελεί μια εξαιρετική αγορά εισόδου για κάθε τεχνολογική εταιρεία στον χώρο, σε επίπεδο μεγέθους αγοράς και ανταγωνισμού».

Για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Για τη δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Ποιοί είναι οι ομιλητές

Δύο λόγια για τους κύριους ομιλητές του συνεδρίου:

Paul Papadimitriou, Ιδρυτής της Intelligencr, ερευνητής καινοτομίας και ειδικός στις στρατηγικές του μέλλοντος. Ειδικός στον τρόπο που η τεχνολογία διαμορφώνει την παγκόσμια ταυτότητα, έχει γίνει απαραίτητος σε εταιρείες - κολοσσούς, όπως η Microsoft, η Conde Nast, το eBay και η Siemens.

Iain McDonald, DirectorofBrandedContentστην Quartz για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Εργάζεται με ένα φάσμα υψηλού προφίλ πελατών, ενώ πριν από την Quartz, δούλεψε για αρκετά χρόνια από το πόστο των διαφημιστικών εταιρειών.

Martin Boisen, Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του The International Place Branding Association, καθώς και Λέκτορας ανθρωπιστικής γεωγραφίας και σχεδιασμού στο University of Groningen. Διαθέτει ξεκάθαρο όραμα για τις αρχές διαχείρισης της εμπορικής ταυτότητας, το οποίο έχουν υιοθετήσει πολλές πόλεις σε Ολλανδία και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Geerte Udo, Διευθύντρια Στρατηγικής Μάρκετινγκ στον Οργανισμό Amsterdam Marketing από το 2013, υπεύθυνη της διεθνώς αναγνωρισμένης καμπάνιας ‘I Amsterdam’, η οποία αποτυπώνει εύγλωττα το DNΑ της πόλης.

Signe Jungersted, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Wonderful Copenhagen, του επίσημου οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού στη μητροπολιτική ζώνη της πρωτεύουσας της Δανίας.

David Bizer, Ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος του Talent Fountain, συμβουλευτικής εταιρείας που επικεντρώνεται στην απόκτηση ταλέντων, τη διαχείριση τους και της startup κουλτούρας. Υπήρξε ο πρώτος συνεργάτης της Google στην Ευρώπη.

Peter Jordan, Εμπειρογνώμονας με διεθνή θητεία και συνεργασίες με ηγετικούς οργανισμούς της τουριστικής βιομηχανίας (π.χ. UNWTO, PATA), και επί του παρόντος σύμβουλος στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προώθηση προορισμών ως επικεφαλής σε θέματα ανάλυσης τάσεων στην TOPOSOPHY.

Jambu Palaniappan, Διευθύνων Σύμβουλος της Atomico, συνεργάζεται στενά με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Atomico για να τους βοηθήσει σε όλες τις πτυχές της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων τους διεθνώς. Στο παρελθόν υπήρξε επικεφαλής της UberEats για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

Valerie Pretscher, εξέχων στέλεχος της Zoku στο πεδίο της διεθνούς ανάπτυξης ακινήτων. Βασικός τομέας ευθύνης της είναι η προσέγγιση των global nomads, των επαγγελματιών που συνδυάζουν συστηματικά την εργασία εκτός γραφείου με επισκέψεις σε τουριστικούς προορισμούς, και την εδραίωση της Zoku στις αντίστοιχες αγορές των γερμανόφωνων χωρών, της Σκανδιναβίας, και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Kash Bhattacharya, ανακηρύχθηκε το 2016 Blogger of the Year απότο National Geographic Traveler, έχειιδρύσεικαιεπιμελείταιτοιστολόγιο BudgetTraveller, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε το έργο του 'Luxury Hostels of the World' από τον εξειδικευμένο εκδοτικό οίκο Gestalten. Παράλληλα, είναι blogger outreach expert της TOPOSOPHY και διευθυντής δημιουργικών ιδεών στο “Ι Ambassador”, το μεγαλύτερο δίκτυο influencer marketing διεθνώς μεταξιδιωτικό περιεχόμενο.

Λέλα Δρίτσα, Συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Νannuka. Το 2013 οραματίστηκε την εταιρεία μαζί μαζί με τη Νάταλι Λεβή και την Κατερίνα Λάμπρου, ανάδειξαν το Nannuka.com ως τον μεγαλύτερο online προορισμό φροντίδας στην Ελλάδα ενώ, προσφάτως, δραστηριοποιείται σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας αξιόλογη παρουσία στην αγορά.

Γιώργος Αχιλλιάς, ειδικός σε θέματα στρατηγικής και καινοτομίας για εταιρείες. Με πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του design ως στοιχεία της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Αλέξανδρος Τρίμης, Ιδρυτής και CEO της Welcome (www.welcomepickups.com), ενός ταξιδιωτικού προϊόντος που προσφέρει τα πιο φιλικά και ενημερωτικά transfers αλλά και πρόσβαση σε ταξιδιωτικά προϊόντα, υπηρεσίες, ξεναγήσεις και πληροφορίες για τον εκάστοτε προορισμό. Με επαγγελματική εμπειρία στη Silicon Valley σε εταιρείες όπως η Survey Monkey και η Upwork έχει ιδρύσει ακόμα μία ταξιδιωτική start up στο παρελθόν, την "Dopios".

Μπάμπης Κουρτζής, CEO της EXCLUSIVI,υπότροφος Fulbright, και εργάστηκε 10 χρόνια σε θέσεις brand management στην P&G. Πάθος του η άρση των εμποδίων στη διαχείριση δεδομένων στoν κλάδο της φιλοξενίας.

Αγαμέμνων Παπάζογλου, Συνιδρυτής στο MyJobNow, λάτρης της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας με εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση, πληροφορική και management consulting.