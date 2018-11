Δράσεις τουριστικής προβολής από την Περιφέρεια Αττικής

Με έντονη δραστηριότητα προώθησης των τουριστικών δυνατοτήτων της Αττικής ξεκίνησε ο Νοέμβριος για την Περιφέρεια Αττικής, που συμμετείχε σε δύο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού, την WTM 2018 στο Λονδίνο και τη Philoxenia 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Και στις δύο αυτές κορυφαίες περιοδικές εκθέσεις του Τουρισμού στη διεθνή και ελληνική αγορά, τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής υποδέχτηκαν και συνομίλησαν με επαγγελματίες του Τουρισμού από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά και εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για τα πολλαπλά τουριστικά προϊόντα, αλλά και για τις μοναδικές ταξιδιωτικές διαδρομές - εμπειρίες που προσφέρει ολόκληρη η Αττική, τοποθετώντας την δυναμικά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

WTM Λονδίνο 2018Εξαιρετικά παραγωγικές ήταν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πλαίσιο των συναντήσεων Speed Networking, όσο και στα προγραμματισμένα ραντεβού (Β2Β) με σημαντικούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη διεθνή τουριστική αγορά (αγοραστές ταξιδιών, στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, εξειδικευμένους δημοσιογράφους, bloggers, κ.λπ.). Buyers και δημοσιογράφοι από Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αμερική και Καναδά, αλλά και από Κίνα και Αυστραλία εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ διαπιστώθηκε παράλληλα ότι η ιδιαίτερη προτίμηση της αγγλικής αγοράς στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Αττική παραμένει υψηλή.

Ανάλογες επαφές και αποτελεσματικές συνεργασίες είχαν τα στελέχη του συνεργατικού δικτύου τουρισμού (tourism product club) "Attica Wine & Food Experience", το οποίο φιλοξενήθηκε φέτος για πρώτη φορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνοντας τους επαγγελματίες για τις γαστρονομικές και οινικές διαδρομές που προσφέρει.

WTM Λονδίνο 2018Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη 6 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το Γραφείο του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, έγινε στοχευμένη παρουσίαση με προσκεκλημένους τουριστικούς επαγγελματίες και δημοσιογράφους που δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την ποιότητα των προϊόντων Π.Ο.Π. και των βραβευμένων κρασιών της φημισμένης αττικής ποικιλίας "Σαββατιανό", που δοκίμασαν.

Το ενδιαφέρον των Βρετανών επισκεπτών για την Αττική θα παραμείνει υψηλό και η αγγλική αγορά ως μία από τις βασικότερες δεξαμενές επισκεπτών θα διατηρήσει την δυναμική της, θέτοντας τις βάσεις για νέες, σημαντικές συνεργασίες.

Σε δηλώσεις της στην Ελληνική Τηλεόραση του Λονδίνου - HellenicTV και στον διευθυντή του καναλιού, κ. Γεώργιο Λίγγο, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού, κυρία Ελένη Δημοπούλου, ευχαρίστησε το αγγλικό κοινό για την αγάπη που τρέφει όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε κάθε πανέμορφη γωνιά της Αττικής, καθώς επίσης και στα βραβευμένα νησιά του Σαρωνικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακόμα πιο ολοκληρωμένη προβολή της τουριστικής Αττικής στη φετινή διοργάνωση, με πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και λεπτομερή ενημέρωση από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του συνεργατικού δικτύου τουρισμού "Attica Wine & Food Experience" για πρώτη φορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο ενημέρωσε επαγγελματίες και απλούς επισκέπτες σχετικά με τον οινικό Τουρισμό στην Αττική.

Εξαιρετικά γόνιμες και σημαντικές ήταν όμως και οι επαφές που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε στη φετινή Έκθεση η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού, κυρία Ελένη Δημοπούλου, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού.

Τις δύο πρώτες μέρες της Έκθεσης, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές προγραμματισμένες συναντήσεις (B2B) με επαγγελματίες της διεθνούς τουριστικής αγοράς, από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Οι επαγγελματίες του Τουρισμού και της γαστρονομίας, καθώς και οι οινοποιοί της Αττικής εκπροσωπήθηκαν για άλλη μια φορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του συνεργατικού δικτύου (product club) "Attica Wine & Food Experience", το οποίο παρουσίασε με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού τις οινικές και γαστρονομικές εμπειρίες και διαδρομές της Αττικής σε Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του Τουρισμού και το ευρύ κοινό.

Και τις τρεις μέρες της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε με τη γαστρονομική υποστήριξη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής “Acropolis – Chef’s Club of Attica”, οινογευσία και γευσιγνωσία, όπου επισκέπτες και δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν υψηλή γαστρονομία, το περίφημο Σαββατιανό κρασί αλλά και πολλές άλλες εξαιρετικές ετικέτες οινοποιείων της Αττικής.

Στο φωτεινό και σύγχρονο περίπτερο προβαλλόταν συνεχώς οπτικοακουστικό υλικό για την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της Αττικής, με την ευγενική παραχώρηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Μουσείου της Ακρόπολης, του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Οι φίλοι της Αττικής είχαν την ευκαιρία να δουν επίσης τις "Πέτρες που μιλούν" μια πρωτοποριακή δράση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ).

Παράλληλα, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού, κυρία Ελένη Δημοπούλου, συμμετείχε με την ομιλία της στην ημερίδα με τίτλο «Στους δρόμους του Κρασιού», την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οινοτουρισμού και των παράλληλων εκδηλώσεων της Έκθεσης. Παρουσίασε τη δυναμική ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην Αττική, τις ευκαιρίες σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή και στη συνέχεια η κα Μ. Αλιφραγκή, εκπρόσωπος του δικτύου, περιέγραψε αναλυτικά τη δημιουργία του πρώτου productclub “AtticafoodandwineExperience” που προήλθε από τη δραστηριοποίηση των οινοπαραγωγών και επαγγελματιών της γαστρονομίας και του Τουρισμού με τη στήριξη της Π.Α.

Οι δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής δεν σταματούν εδώ, καθώς αυτές τις μέρες (11-14 Νοεμβρίου 2018) πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τη διοργάνωση της Philoxenia, ταξίδι φιλοξενίας και εξοικείωσης για 21 επαγγελματίες του Τουρισμού που επισκέφθηκαν την Έκθεση, προβάλλοντας τους επιμέρους προορισμούς της Αττικής σε εκπροσώπους, τόσο των κύριων όσο και των αναδυόμενων τουριστικών αγορών – στόχων της. Συμμετοχέςαπό: Γαλλία (Cosmopolis, Magnitude Events & Services), Γερμανία (Ikarus Reisen GmbH, arttours GmbH, Ottima Reisen),ΗνωμένοΒασίλειο (Insignia Lifestyle Boutique, New World Travel), Ινδία (TRIPATHLON HOLIDAYS PRIVATE LIMITED), Ιρλανδία (Anam Cara Travel), Ισπανία (JOAN ESTRADA SPECIAL EVENTS & COMMUNICATION), Ιταλία (FALK TOURS), Καναδά (Europe Tour Experts), Κίνα (Beijing China International Travel Service Co. Ltd.), Λετονία (BalticGSA), Λίβανο (VIS TA VIE TRAVEL), Ολλανδία (TerraMundus BV, CITRUZZ INCENTIVES B.V., Authentic Greece), Πολωνία (TUI Travel Center), Ρωσία (TRAVEL FIRM ZAGRANTURNE, European Travel Bureau).

Τέλος, στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, και ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων, για τον Αθλητισμό του κου Σπύρου Πάντζα και Τουρισμού, της κας Ελένης Δημοπούλου, με τον ΣΕΓΑΣ, φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν στην Αττική σημαντικοί παράγοντες του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του Runner’sWorld (Ισπανία) και μέλος της Ισπανικής Αθλητικής Συνομοσπονδίας, το ιδρυτικό μέλος του MarathonTours & Travel (Η.Π.Α.), ο δημοσιογράφος του ηλεκτρονικού περιοδικού “InsideTheGames” (Μ. Βρετανία) και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού “SPIRIDON-Portugal”.

Σε συνέντευξη που δόθηκε στην ΕΡΤ3 από την Εντεταλμένη του Τουρισμού, τονίστηκε το γεγονός ότι στο Α’ εξάμηνο του 2018, η Περιφέρεια Αττικής έχει συνεχή δυναμική πορεία και φέτος, καταγράφοντας 2,3 εκ. επισκέπτες με 13 εκ. διανυκτερεύσεις, και υψηλή ποσοστιαία αύξηση στα ταξιδιωτικά έσοδα που ανέρχεται στο 15,7% συμβάλλοντας με 861,1 δις ευρώ και καθιστώντας της Αττική την τρίτη τουριστική δύναμη συγκριτικά με όλες τις Περιφέρειες της χώρας μας.